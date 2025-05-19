РУС
Президент Румынии Боложан подписал закон, позволяющий военным сбивать "заблудившиеся" дроны РФ

шахед

Временный президент Румынии Илие Боложан подписал закон, который расширил полномочия армии и разрешил сбивать БПЛА, незаконно находящиеся в воздушном пространстве страны.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

"Илие Боложан подписал принятый парламентом закон, который позволяет сбивать в воздушном пространстве Румынии дроны, которые находятся там незаконно, а также закон о военных миссиях и операциях на территории Румынии в мирное время", - сообщает Digi24.

Также читайте: Проевропейский Дан победил на выборах президента в Румынии, - СМИ

Что предшествовало

Отмечается, что работу над законом начали после серии случаев, когда российские ударные БПЛА, которыми атаковали юг украинской Одесской области, залетали на территорию Румынии. Его окончательно одобрили в парламенте в феврале 2025 года.

В то же время румынские ультраправые оспаривали закон в Конституционном суде, но проиграли.

Напомним, в марте на территории Румынии возле границы с Молдовой обнаружили обломки российского БпЛА со взрывчаткой, которую министерство обороны взорвало на месте.

беспилотник (4137) Румыния (1147) Шахед (1406)
+7
Якось дивно. Невже для збиття залетілого в повітряне пространство ворожого пєпєлаца (особливо автоматичного, який заблукав) треба указ президента? Я думав ППО, яке стоїть на бойовому чергуванні, повинно робити це за замовчанням.
19.05.2025 15:04 Ответить
+4
Ви ж там не спішіть а то ***** обідиться
19.05.2025 14:52 Ответить
+4
Схоже на те. А в кишені тримав будьонівку про всяк випадок. Слава Богу, не знадобилась...
19.05.2025 15:30 Ответить
Навмисно чекав - чим вибори закінчаться ?
19.05.2025 14:52 Ответить
Навіть якщо так, то що?
19.05.2025 15:21 Ответить
Схоже на те. А в кишені тримав будьонівку про всяк випадок. Слава Богу, не знадобилась...
19.05.2025 15:30 Ответить
... поки що
19.05.2025 16:18 Ответить
это возмутительно!

.
19.05.2025 16:24 Ответить
Ви ж там не спішіть а то ***** обідиться
19.05.2025 14:52 Ответить
о, вот и потренируются заодно
19.05.2025 14:59 Ответить
Тема с паромоторами на Румунію більше не актуальна.😎
19.05.2025 15:03 Ответить
Якось дивно. Невже для збиття залетілого в повітряне пространство ворожого пєпєлаца (особливо автоматичного, який заблукав) треба указ президента? Я думав ППО, яке стоїть на бойовому чергуванні, повинно робити це за замовчанням.
19.05.2025 15:04 Ответить
Мабіть шановний ви не в курсі,що Румунія парламентсько-презідентська республіка там демократія.Доки не проголасують в парламеті і цей документ не пойде усі структури согласно закону цей не має права самостійно приняти рішення.Таке можливо тіки в авторитарних діктатурах.Так це недолік демократіі,але як що порушувати закон(констітуцію) то це стане нормою(прикад ЗЕ вам нічього не каже).Тимбільш Румунія не знаходиться в стані війни.
19.05.2025 17:46 Ответить
Та ви шо! Тобто коли на Румунію нападуть, то поки парламент не проголосує - війська в бій вступати не будуть?
Не пишіть фігню.
19.05.2025 18:06 Ответить
А раніше не можна було підписати, чи ждав поки каденція закінуватись почала?
19.05.2025 16:02 Ответить
Збивати баклажанами
19.05.2025 16:14 Ответить
 
 