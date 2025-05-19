Президент Румынии Боложан подписал закон, позволяющий военным сбивать "заблудившиеся" дроны РФ

Временный президент Румынии Илие Боложан подписал закон, который расширил полномочия армии и разрешил сбивать БПЛА, незаконно находящиеся в воздушном пространстве страны.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

"Илие Боложан подписал принятый парламентом закон, который позволяет сбивать в воздушном пространстве Румынии дроны, которые находятся там незаконно, а также закон о военных миссиях и операциях на территории Румынии в мирное время", - сообщает Digi24.

Что предшествовало

Отмечается, что работу над законом начали после серии случаев, когда российские ударные БПЛА, которыми атаковали юг украинской Одесской области, залетали на территорию Румынии. Его окончательно одобрили в парламенте в феврале 2025 года.

В то же время румынские ультраправые оспаривали закон в Конституционном суде, но проиграли.

Напомним, в марте на территории Румынии возле границы с Молдовой обнаружили обломки российского БпЛА со взрывчаткой, которую министерство обороны взорвало на месте.