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Новини Уламки російських дронів у Румунії та Молдові
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Уламки російських дронів знову виявили у Румунії та Молдові, - Reuters

Російські дрони вивили у Молдові та Румунії

На території Румунії біля кордону з Молдовою виявили уламки російського БпЛА з вибухівкою, яку міністерство оборони підірвало на місці.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Reuters.

На територію Молдови також впали уламки безпілотників.

Міністерство оборони заявило, що уламки були знайдені в південно-східному повіті Галац, за 500 метрів від кордону з Молдовою та її дунайського порту Джурджулешти.

Раніше повідомлялось, що сенат Румунії схвалив закон щодо збиття безпілотників на території країни.

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Автор: 

Молдова (2063) Румунія (1158) дрони (4627)


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01.03.2025 18:03 Відповісти
Збили значить.
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01.03.2025 18:29 Відповісти
не факт...
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01.03.2025 18:34 Відповісти
та навіть якщо шахед влетить в якусь будівлю бухаресту, ніхто нічого не скаже.

зараз часи такі: росію не можна називати агресором. пітуна - диктатором, війну - війною.

а то трамп обідиться, якісь там переговори зірвуться (правда не зрозуміло, хто з ким і про що, але какая разніца)
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01.03.2025 18:09 Відповісти
Вони ж збивати збиралися. То таки збили, чи сам упав?
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01.03.2025 18:32 Відповісти
 
 