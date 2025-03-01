Уламки російських дронів знову виявили у Румунії та Молдові, - Reuters
На території Румунії біля кордону з Молдовою виявили уламки російського БпЛА з вибухівкою, яку міністерство оборони підірвало на місці.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Reuters.
На територію Молдови також впали уламки безпілотників.
Міністерство оборони заявило, що уламки були знайдені в південно-східному повіті Галац, за 500 метрів від кордону з Молдовою та її дунайського порту Джурджулешти.
Раніше повідомлялось, що сенат Румунії схвалив закон щодо збиття безпілотників на території країни.
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Імпотенти?
зараз часи такі: росію не можна називати агресором. пітуна - диктатором, війну - війною.
а то трамп обідиться, якісь там переговори зірвуться (правда не зрозуміло, хто з ким і про що, але какая разніца)