Уламки російських дронів знову виявили у Румунії та Молдові, - Reuters

На території Румунії біля кордону з Молдовою виявили уламки російського БпЛА з вибухівкою, яку міністерство оборони підірвало на місці.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Reuters.

На територію Молдови також впали уламки безпілотників.

Міністерство оборони заявило, що уламки були знайдені в південно-східному повіті Галац, за 500 метрів від кордону з Молдовою та її дунайського порту Джурджулешти.

Раніше повідомлялось, що сенат Румунії схвалив закон щодо збиття безпілотників на території країни.

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