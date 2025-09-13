УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8747 відвідувачів онлайн
Новини Збиття дронів у Румунії
2 604 51

У Румунії оголошували повітряну тривогу: два літаки F-16 виявили безпілотник (оновлено)

шахеди

Ввечері суботи, 13 вересня, влада Румунії розіслала повідомлення RO-Alert для північного району Тульчанського повіту, інформуючи громадян про те, що існує ймовірність падіння об'єктів з повітряного простору, і закликаючи їх вжити захисних заходів.

Про це повідомляє Digi24.ro, інформує Цензор.НЕТ.

За попередніми даними, орієнтовна тривалість повітряної тривоги становить приблизно 90 хвилин.

Також влада нагадала населенню, що територія Румунії не є об'єктом атак з боку Російської Федерації.

"У той же час, ми просимо громадян суворо дотримуватися заходів безпеки, переданих румунською владою, уважно читати повідомлення, отримані через систему RO-Alert, уникати паніки і повідомляти на єдиний номер екстреного виклику 112 про будь-яку ситуацію, яка загрожує їхній безпеці або якщо вони потребують допомоги", – цитує видання заяву Тульчанської інспекції з надзвичайних ситуацій.

Оновлення

Зголом у Міноборони Румунії повідомили, що о 18:12 було оголошено оповіщення для населення північного повіту Тульча, а о 18:23 два літаки F-16 виявили безпілотник у національному повітряному просторі, який вони відстежували приблизно за 20 кілометрів на південний захід від Чілія Векь, коли він зник з радарів.

За даними джерела, безпілотник не пролітав над населеними пунктами та не становив безпосередньої загрози безпеці населення.

Читайте також: Президент Румунії Боложан підписав закон, що дозволяє військовим збивати "заблукалі" дрони РФ

Автор: 

Румунія (1232) дрони (5534) повітряна тривога (966)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+5
100%. Бо якби Трамп був президентом то цього б ніколи не трапилось. А Румунія сама винна що спровокувала Сосію вступивши в НАТО
показати весь коментар
13.09.2025 20:11 Відповісти
+4
Ну що, проковтнули напад на Польщу, тепер будете ковтати по повній. ***** як істинний гопник почав пресувати жертву побачивши що ботанік ніяк не відреагував. Бо не чіпай гівно і воно смердіти не буде це не про гопників.
показати весь коментар
13.09.2025 20:09 Відповісти
+3
трамп а ти таки імпотент рижий своїми любовними утіхами з ****** спровокуєш третю світову
показати весь коментар
13.09.2025 19:51 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
трамп а ти таки імпотент рижий своїми любовними утіхами з ****** спровокуєш третю світову
показати весь коментар
13.09.2025 19:51 Відповісти
❗️Два винищувачі F-16 в Румунії знищили на своїй території російські Шахеди - CNN
показати весь коментар
13.09.2025 19:54 Відповісти
кукурузники були би краще ф16
показати весь коментар
13.09.2025 19:56 Відповісти
Якщо маєш гроші,то можеш собі дозволити іздити на таксі...
показати весь коментар
13.09.2025 20:29 Відповісти
Срочно виключити Румунію з НАТИ!
показати весь коментар
13.09.2025 20:04 Відповісти
А НАТа подала заявку на термінове прийняття її до України
показати весь коментар
13.09.2025 20:09 Відповісти
100%. Бо якби Трамп був президентом то цього б ніколи не трапилось. А Румунія сама винна що спровокувала Сосію вступивши в НАТО
показати весь коментар
13.09.2025 20:11 Відповісти
ще ніколи США не були такими слабкими як при трампові. сиджу дивлюсь фільм День Незалежності , чи сміятсь чи плакать ще не знаю.
показати весь коментар
13.09.2025 20:08 Відповісти
Краще сміятися,бо це кінокомедія, ,,Зоряни війна" це драма !
показати весь коментар
13.09.2025 20:11 Відповісти
так це драма чи комедія?
показати весь коментар
13.09.2025 20:16 Відповісти
Ви новину уважно читали? безпілотник летів над РУМУНІЄЮ
показати весь коментар
13.09.2025 20:31 Відповісти
звичайно що так. яка слідуюча країна? чи відразу країни Балтії всі в повному складі?
показати весь коментар
13.09.2025 20:37 Відповісти
а при чому тут сша?
показати весь коментар
13.09.2025 20:41 Відповісти
сша це світовий поліцейський. це щоооооб ти знав.
показати весь коментар
13.09.2025 21:05 Відповісти
хто їм значок видав? ти?
показати весь коментар
13.09.2025 21:18 Відповісти
я так розумію що ти за зе голосував....
показати весь коментар
13.09.2025 21:20 Відповісти
перепрошую, знаєте на які країни ***** не буде запускати шахеди- на угорщину та словакію.
показати весь коментар
13.09.2025 20:41 Відповісти
ну якщо вони змогли домовитися, і у них не буде війни, то це погано?
показати весь коментар
13.09.2025 20:42 Відповісти
та все добре. вони союзники *****.
показати весь коментар
13.09.2025 20:44 Відповісти
підуть в складі росвійськ воювати проти європейців.це погано? чи як ви вважаєте?
показати весь коментар
13.09.2025 20:47 Відповісти
це твоя волога мрія? може ти й сам хочеш в складі росвійськ воювати проти європейців?

не підуть вони воювати.
показати весь коментар
13.09.2025 20:48 Відповісти
ні. ти коли останній раз був в угорщині?
показати весь коментар
13.09.2025 20:50 Відповісти
Ніколи не був, а ти? Їздив до друзів *****?
показати весь коментар
13.09.2025 20:53 Відповісти
так. я їздив в країну євро союзу. а знаєш ,про ***** тобі розповім. моє пенсійне посвідчення інваліда війни проходило в них,,скидки , в них було 300 гривень а в нас 550. а ***** в наших біндерівців в Берегово ні хуано! то поговоремо про *********? на сьогодні шукаю країну щоб поїхати полікуватись. поїду до румунії....
показати весь коментар
13.09.2025 21:01 Відповісти
"вони союзники *****."
"підуть в складі росвійськ воювати проти європейців"
"українці їм до дупи як і війна. "
"в угорщині мені мої друзі дали для ЗСУ 5 пікапів."

їм до дупи війна, але вони за *****, підуть воювати, дали 5 пікапів на ЗСУ.

як воно в тебе в голові до купи складається? тобі в дурку не пора?
показати весь коментар
13.09.2025 21:14 Відповісти
73 % українців за проросійськог зєлю? що скажеш?
показати весь коментар
13.09.2025 21:16 Відповісти
кончені. ти ж теж за зелю голосував.
показати весь коментар
13.09.2025 21:16 Відповісти
ні. я Рошен люблю, та за Порошенка голосував. і прикинь,до 2014 року я був російсько мовним.
показати весь коментар
13.09.2025 21:32 Відповісти
останній раз я в угорщині був в жовтні місяці 2024 року. в дебрецені,хайду-собосло і в будапешті. українці їм до дупи як і війна. вони за росію. не потрібно мені звиздіти.... я їм показував з телефону війну, вони мені казали що це брехня.
показати весь коментар
13.09.2025 20:55 Відповісти
Фу, ну ти й гімна кусок, їздив до друзів ***** угорців.
показати весь коментар
13.09.2025 21:00 Відповісти
так я й до поляків їздив. в угорщині мені мої друзі дали для ЗСУ 5 пікапів.
показати весь коментар
13.09.2025 21:04 Відповісти
сам видалиш свій комент чи допомогти? чекаю 5 хвилин.
показати весь коментар
13.09.2025 21:12 Відповісти
а що тобі там не подобається? угорці - друзі *****, чи ти будеш інше доказувати?
показати весь коментар
13.09.2025 21:15 Відповісти
всі до останнього угорця? чи уряд орбана? а може українців візьмемо? скільки з нас проолосувало за зєлю та російських посіпак як медведчук? будемо рахувати?
показати весь коментар
13.09.2025 21:18 Відповісти
тотальна більшість.
показати весь коментар
13.09.2025 21:19 Відповісти
не спорю. чого більше і не поїду туди. до речі в прошлому році було багато воїнів там на реабілітації.
показати весь коментар
13.09.2025 21:25 Відповісти
Ну що, проковтнули напад на Польщу, тепер будете ковтати по повній. ***** як істинний гопник почав пресувати жертву побачивши що ботанік ніяк не відреагував. Бо не чіпай гівно і воно смердіти не буде це не про гопників.
показати весь коментар
13.09.2025 20:09 Відповісти
1938-1939 годы никого ничему не научили.
показати весь коментар
13.09.2025 20:13 Відповісти
Якесь дивне пвідомлення що беспілотник не знаходиться над населеним пунктом чи заводом і загрози від нього немає. Хіба він на місці стоіть? Він же має укийсь курс, якусь швидкість і згодом може вже загрожувати. Чи треба, по їхнім протоколам,щоб ця повітряна ціль була над містом. Якась дурня, чесне слово!
показати весь коментар
13.09.2025 20:14 Відповісти
ну все, піднімайте паливозаправники, ф35,16, ще які є, звезду Смерти..масована атака .. аж один...термінова евакуація..
показати весь коментар
13.09.2025 20:19 Відповісти
Чим кончилось? - скрутили в"язи дрону чи сам гепнувся?
показати весь коментар
13.09.2025 20:20 Відповісти
Ну, шо, НАТА, пошла движуха?
показати весь коментар
13.09.2025 20:30 Відповісти
Якби в України були 2 F16 на 1 рашиський безпілотник....
показати весь коментар
13.09.2025 20:35 Відповісти
Пролітав собі "мирний" кацапський дрон з центнером вибухівки над циганвою.
- Користі від нього немає, та й вбивати він має українців, - помізкувала циганва за монітором радара.
- Ееех, ромааале, - зітхнув пілот F-16 Лойко Зобар з позивним "Будулай", провів шлюхед печальним поглядом конокрада, від якого втік жеребець, і пішов на посадку.
показати весь коментар
13.09.2025 20:44 Відповісти
кремльовський гопнік борзіє. з іранськими ослойобами те саме було, але більше про них не чути
показати весь коментар
13.09.2025 20:49 Відповісти
не наважилися збити, перевірку від ***** пройшли)
показати весь коментар
13.09.2025 21:09 Відповісти
Буде прикільно коли той фе-16 відпрацює по безпілотнику, оскілки попадуть в літак, літак впаде на циган чи рольников, отода точна поржом
показати весь коментар
13.09.2025 21:11 Відповісти
У той же час, ми просимо громадян суворо дотримуватися заходів безпеки, переданих румунською владою

АТО ***** НАПАДЗЬОТ!!!!
показати весь коментар
13.09.2025 21:14 Відповісти
А хіба таке виявлення має робити не літак ДРЛО, а фалькони власними радарами?
показати весь коментар
13.09.2025 21:14 Відповісти
Писав раніше, що трампакс у президенти СЩА, величезний крок до 3 світової!!!
Воно виконує, усі перевиборні обіцянки! Зайвехромосомні громадяни СЩА, вчить пінкдогську мову!!!
показати весь коментар
13.09.2025 21:24 Відповісти
 
 