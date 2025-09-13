У Румунії оголошували повітряну тривогу: два літаки F-16 виявили безпілотник (оновлено)
Ввечері суботи, 13 вересня, влада Румунії розіслала повідомлення RO-Alert для північного району Тульчанського повіту, інформуючи громадян про те, що існує ймовірність падіння об'єктів з повітряного простору, і закликаючи їх вжити захисних заходів.
Про це повідомляє Digi24.ro, інформує Цензор.НЕТ.
За попередніми даними, орієнтовна тривалість повітряної тривоги становить приблизно 90 хвилин.
Також влада нагадала населенню, що територія Румунії не є об'єктом атак з боку Російської Федерації.
"У той же час, ми просимо громадян суворо дотримуватися заходів безпеки, переданих румунською владою, уважно читати повідомлення, отримані через систему RO-Alert, уникати паніки і повідомляти на єдиний номер екстреного виклику 112 про будь-яку ситуацію, яка загрожує їхній безпеці або якщо вони потребують допомоги", – цитує видання заяву Тульчанської інспекції з надзвичайних ситуацій.
Оновлення
Зголом у Міноборони Румунії повідомили, що о 18:12 було оголошено оповіщення для населення північного повіту Тульча, а о 18:23 два літаки F-16 виявили безпілотник у національному повітряному просторі, який вони відстежували приблизно за 20 кілометрів на південний захід від Чілія Векь, коли він зник з радарів.
За даними джерела, безпілотник не пролітав над населеними пунктами та не становив безпосередньої загрози безпеці населення.
