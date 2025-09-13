В Румынии объявляли воздушную тревогу: два самолета F-16 обнаружили беспилотник (обновлено)

Вечером субботы, 13 сентября, власти Румынии разослали уведомление RO-Alert для северного района Тульчанского уезда, информируя граждан о том, что существует вероятность падения объектов из воздушного пространства, и призывая их принять защитные меры.

Об этом сообщает Digi24.ro, информирует Цензор.НЕТ.

По предварительным данным, ориентировочная продолжительность воздушной тревоги составляет примерно 90 минут.

Также власти напомнили населению, что территория Румынии не является объектом атак со стороны Российской Федерации.

"В то же время, мы просим граждан строго соблюдать меры безопасности, переданных румынскими властями, внимательно читать сообщения, полученные через систему RO-Alert, избегать паники и сообщать на единый номер экстренного вызова 112 о любой ситуации, которая угрожает их безопасности или если они нуждаются в помощи", - цитирует издание заявление Тульчанской инспекции по чрезвычайным ситуациям.

Обновление

В Минобороны Румынии сообщили, что в 18:12 было объявлено оповещение для населения северного уезда Тульча, а в 18:23 два самолета F-16 обнаружили беспилотник в национальном воздушном пространстве, который они отслеживали примерно в 20 километрах юго-западнее Чилия Векь.

По данным источника, беспилотник не пролетал над населенными пунктами и не представлял непосредственной угрозы безопасности населения.

