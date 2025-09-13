РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8877 посетителей онлайн
Новости Сбивание дронов в Румынии
2 442 50

В Румынии объявляли воздушную тревогу: два самолета F-16 обнаружили беспилотник (обновлено)

шахеди

Вечером субботы, 13 сентября, власти Румынии разослали уведомление RO-Alert для северного района Тульчанского уезда, информируя граждан о том, что существует вероятность падения объектов из воздушного пространства, и призывая их принять защитные меры.

Об этом сообщает Digi24.ro, информирует Цензор.НЕТ.

По предварительным данным, ориентировочная продолжительность воздушной тревоги составляет примерно 90 минут.

Также власти напомнили населению, что территория Румынии не является объектом атак со стороны Российской Федерации.

"В то же время, мы просим граждан строго соблюдать меры безопасности, переданных румынскими властями, внимательно читать сообщения, полученные через систему RO-Alert, избегать паники и сообщать на единый номер экстренного вызова 112 о любой ситуации, которая угрожает их безопасности или если они нуждаются в помощи", - цитирует издание заявление Тульчанской инспекции по чрезвычайным ситуациям.

Обновление

В Минобороны Румынии сообщили, что в 18:12 было объявлено оповещение для населения северного уезда Тульча, а в 18:23 два самолета F-16 обнаружили беспилотник в национальном воздушном пространстве, который они отслеживали примерно в 20 километрах юго-западнее Чилия Векь.

По данным источника, беспилотник не пролетал над населенными пунктами и не представлял непосредственной угрозы безопасности населения.

Читайте также: Президент Румынии Боложан подписал закон, позволяющий военным сбивать "заблудившиеся" дроны РФ

Автор: 

Румыния (1151) дроны (4636) воздушная тревога (836)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+5
100%. Бо якби Трамп був президентом то цього б ніколи не трапилось. А Румунія сама винна що спровокувала Сосію вступивши в НАТО
показать весь комментарий
13.09.2025 20:11 Ответить
+4
Ну що, проковтнули напад на Польщу, тепер будете ковтати по повній. ***** як істинний гопник почав пресувати жертву побачивши що ботанік ніяк не відреагував. Бо не чіпай гівно і воно смердіти не буде це не про гопників.
показать весь комментарий
13.09.2025 20:09 Ответить
+3
трамп а ти таки імпотент рижий своїми любовними утіхами з ****** спровокуєш третю світову
показать весь комментарий
13.09.2025 19:51 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
трамп а ти таки імпотент рижий своїми любовними утіхами з ****** спровокуєш третю світову
показать весь комментарий
13.09.2025 19:51 Ответить
❗️Два винищувачі F-16 в Румунії знищили на своїй території російські Шахеди - CNN
показать весь комментарий
13.09.2025 19:54 Ответить
кукурузники були би краще ф16
показать весь комментарий
13.09.2025 19:56 Ответить
Якщо маєш гроші,то можеш собі дозволити іздити на таксі...
показать весь комментарий
13.09.2025 20:29 Ответить
Срочно виключити Румунію з НАТИ!
показать весь комментарий
13.09.2025 20:04 Ответить
А НАТа подала заявку на термінове прийняття її до України
показать весь комментарий
13.09.2025 20:09 Ответить
100%. Бо якби Трамп був президентом то цього б ніколи не трапилось. А Румунія сама винна що спровокувала Сосію вступивши в НАТО
показать весь комментарий
13.09.2025 20:11 Ответить
ще ніколи США не були такими слабкими як при трампові. сиджу дивлюсь фільм День Незалежності , чи сміятсь чи плакать ще не знаю.
показать весь комментарий
13.09.2025 20:08 Ответить
Краще сміятися,бо це кінокомедія, ,,Зоряни війна" це драма !
показать весь комментарий
13.09.2025 20:11 Ответить
так це драма чи комедія?
показать весь комментарий
13.09.2025 20:16 Ответить
Ви новину уважно читали? безпілотник летів над РУМУНІЄЮ
показать весь комментарий
13.09.2025 20:31 Ответить
звичайно що так. яка слідуюча країна? чи відразу країни Балтії всі в повному складі?
показать весь комментарий
13.09.2025 20:37 Ответить
а при чому тут сша?
показать весь комментарий
13.09.2025 20:41 Ответить
сша це світовий поліцейський. це щоооооб ти знав.
показать весь комментарий
13.09.2025 21:05 Ответить
хто їм значок видав? ти?
показать весь комментарий
13.09.2025 21:18 Ответить
я так розумію що ти за зе голосував....
показать весь комментарий
13.09.2025 21:20 Ответить
перепрошую, знаєте на які країни ***** не буде запускати шахеди- на угорщину та словакію.
показать весь комментарий
13.09.2025 20:41 Ответить
ну якщо вони змогли домовитися, і у них не буде війни, то це погано?
показать весь комментарий
13.09.2025 20:42 Ответить
та все добре. вони союзники *****.
показать весь комментарий
13.09.2025 20:44 Ответить
підуть в складі росвійськ воювати проти європейців.це погано? чи як ви вважаєте?
показать весь комментарий
13.09.2025 20:47 Ответить
це твоя волога мрія? може ти й сам хочеш в складі росвійськ воювати проти європейців?

не підуть вони воювати.
показать весь комментарий
13.09.2025 20:48 Ответить
ні. ти коли останній раз був в угорщині?
показать весь комментарий
13.09.2025 20:50 Ответить
Ніколи не був, а ти? Їздив до друзів *****?
показать весь комментарий
13.09.2025 20:53 Ответить
так. я їздив в країну євро союзу. а знаєш ,про ***** тобі розповім. моє пенсійне посвідчення інваліда війни проходило в них,,скидки , в них було 300 гривень а в нас 550. а ***** в наших біндерівців в Берегово ні хуано! то поговоремо про *********? на сьогодні шукаю країну щоб поїхати полікуватись. поїду до румунії....
показать весь комментарий
13.09.2025 21:01 Ответить
"вони союзники *****."
"підуть в складі росвійськ воювати проти європейців"
"українці їм до дупи як і війна. "
"в угорщині мені мої друзі дали для ЗСУ 5 пікапів."

їм до дупи війна, але вони за *****, підуть воювати, дали 5 пікапів на ЗСУ.

як воно в тебе в голові до купи складається? тобі в дурку не пора?
показать весь комментарий
13.09.2025 21:14 Ответить
73 % українців за проросійськог зєлю? що скажеш?
показать весь комментарий
13.09.2025 21:16 Ответить
кончені. ти ж теж за зелю голосував.
показать весь комментарий
13.09.2025 21:16 Ответить
останній раз я в угорщині був в жовтні місяці 2024 року. в дебрецені,хайду-собосло і в будапешті. українці їм до дупи як і війна. вони за росію. не потрібно мені звиздіти.... я їм показував з телефону війну, вони мені казали що це брехня.
показать весь комментарий
13.09.2025 20:55 Ответить
Фу, ну ти й гімна кусок, їздив до друзів ***** угорців.
показать весь комментарий
13.09.2025 21:00 Ответить
так я й до поляків їздив. в угорщині мені мої друзі дали для ЗСУ 5 пікапів.
показать весь комментарий
13.09.2025 21:04 Ответить
сам видалиш свій комент чи допомогти? чекаю 5 хвилин.
показать весь комментарий
13.09.2025 21:12 Ответить
а що тобі там не подобається? угорці - друзі *****, чи ти будеш інше доказувати?
показать весь комментарий
13.09.2025 21:15 Ответить
всі до останнього угорця? чи уряд орбана? а може українців візьмемо? скільки з нас проолосувало за зєлю та російських посіпак як медведчук? будемо рахувати?
показать весь комментарий
13.09.2025 21:18 Ответить
тотальна більшість.
показать весь комментарий
13.09.2025 21:19 Ответить
не спорю. чого більше і не поїду туди. до речі в прошлому році було багато воїнів там на реабілітації.
показать весь комментарий
13.09.2025 21:25 Ответить
Ну що, проковтнули напад на Польщу, тепер будете ковтати по повній. ***** як істинний гопник почав пресувати жертву побачивши що ботанік ніяк не відреагував. Бо не чіпай гівно і воно смердіти не буде це не про гопників.
показать весь комментарий
13.09.2025 20:09 Ответить
1938-1939 годы никого ничему не научили.
показать весь комментарий
13.09.2025 20:13 Ответить
Якесь дивне пвідомлення що беспілотник не знаходиться над населеним пунктом чи заводом і загрози від нього немає. Хіба він на місці стоіть? Він же має укийсь курс, якусь швидкість і згодом може вже загрожувати. Чи треба, по їхнім протоколам,щоб ця повітряна ціль була над містом. Якась дурня, чесне слово!
показать весь комментарий
13.09.2025 20:14 Ответить
ну все, піднімайте паливозаправники, ф35,16, ще які є, звезду Смерти..масована атака .. аж один...термінова евакуація..
показать весь комментарий
13.09.2025 20:19 Ответить
Чим кончилось? - скрутили в"язи дрону чи сам гепнувся?
показать весь комментарий
13.09.2025 20:20 Ответить
Ну, шо, НАТА, пошла движуха?
показать весь комментарий
13.09.2025 20:30 Ответить
Якби в України були 2 F16 на 1 рашиський безпілотник....
показать весь комментарий
13.09.2025 20:35 Ответить
Пролітав собі "мирний" кацапський дрон з центнером вибухівки над циганвою.
- Користі від нього немає, та й вбивати він має українців, - помізкувала циганва за монітором радара.
- Ееех, ромааале, - зітхнув пілот F-16 Лойко Зобар з позивним "Будулай", провів шлюхед печальним поглядом конокрада, від якого втік жеребець, і пішов на посадку.
показать весь комментарий
13.09.2025 20:44 Ответить
кремльовський гопнік борзіє. з іранськими ослойобами те саме було, але більше про них не чути
показать весь комментарий
13.09.2025 20:49 Ответить
не наважилися збити, перевірку від ***** пройшли)
показать весь комментарий
13.09.2025 21:09 Ответить
Буде прикільно коли той фе-16 відпрацює по безпілотнику, оскілки попадуть в літак, літак впаде на циган чи рольников, отода точна поржом
показать весь комментарий
13.09.2025 21:11 Ответить
У той же час, ми просимо громадян суворо дотримуватися заходів безпеки, переданих румунською владою

АТО ***** НАПАДЗЬОТ!!!!
показать весь комментарий
13.09.2025 21:14 Ответить
А хіба таке виявлення має робити не літак ДРЛО, а фалькони власними радарами?
показать весь комментарий
13.09.2025 21:14 Ответить
Писав раніше, що трампакс у президенти СЩА, величезний крок до 3 світової!!!
Воно виконує, усі перевиборні обіцянки! Зайвехромосомні громадяни СЩА, вчить пінкдогську мову!!!
показать весь комментарий
13.09.2025 21:24 Ответить
 
 