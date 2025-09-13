Зеленский о дроне РФ на территории Румынии: Это очевидное расширение войны Россией

В субботу, 13 сентября, российский дрон углубился на территорию Румынии на расстояние около 10 километров и оперировал в воздушном пространстве страны НАТО около 50 минут. Румыния поднимала боевую авиацию из-за российского дрона в ее воздушном пространстве. Также сегодня Польша задействовала военный ответ на угрозу ударных беспилотников России.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

"Фактически весь день российские дроны в разных регионах Украины. Были и в северных областях, фактически вдоль границы с Беларусью. По предварительной информации, было использование и воздушного пространства Беларуси для захода в воздушное пространство Украины в направлении Волыни", - сказал глава государства.

Президент отметил, что российские военные точно понимают, куда направлены их дроны, сколько времени они способны провести в воздухе.

"Маршруты всегда просчитаны. Это не может быть случайностью, ошибкой или самодеятельностью каких-то командиров низшего уровня. Это очевидное расширение войны Россией, и именно так они делают. Сначала маленькие шаги, а в итоге большие потери", - сказал Зеленский.

Читайте также: Президент Румынии Боложан подписал закон, позволяющий военным сбивать "заблудившиеся" дроны РФ

Он отметил, что надо действовать всегда превентивно, исходя из принципа, что не бывает малозначимых военных угроз от тех, кто привык уничтожать независимость и жизни других.

"Россия привыкла и должна почувствовать последствия. Санкции против России нужны. Тарифы против российской торговли нужны. Совместная защита нужна, и Украина предложила партнерам создать именно такую систему защиты. Не ждите десятков "Шахедов" и баллистику, чтобы наконец принять решение", - добавил глава государства.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что вечером субботы, 13 сентября, власти Румынии разослали сообщение RO-Alert для северного района Тульчанского уезда, информируя граждан о том, что существует вероятность падения объектов из воздушного пространства, и призывая их принять защитные меры. Два самолета F-16 обнаружили беспилотник в национальном воздушном пространстве.

Читайте также: В Румынии объявляли воздушную тревогу: два самолета F-16 обнаружили беспилотник (обновлено)