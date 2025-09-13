Зеленский о дроне РФ на территории Румынии: Это очевидное расширение войны Россией
В субботу, 13 сентября, российский дрон углубился на территорию Румынии на расстояние около 10 километров и оперировал в воздушном пространстве страны НАТО около 50 минут. Румыния поднимала боевую авиацию из-за российского дрона в ее воздушном пространстве. Также сегодня Польша задействовала военный ответ на угрозу ударных беспилотников России.
Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.
"Фактически весь день российские дроны в разных регионах Украины. Были и в северных областях, фактически вдоль границы с Беларусью. По предварительной информации, было использование и воздушного пространства Беларуси для захода в воздушное пространство Украины в направлении Волыни", - сказал глава государства.
Президент отметил, что российские военные точно понимают, куда направлены их дроны, сколько времени они способны провести в воздухе.
"Маршруты всегда просчитаны. Это не может быть случайностью, ошибкой или самодеятельностью каких-то командиров низшего уровня. Это очевидное расширение войны Россией, и именно так они делают. Сначала маленькие шаги, а в итоге большие потери", - сказал Зеленский.
Он отметил, что надо действовать всегда превентивно, исходя из принципа, что не бывает малозначимых военных угроз от тех, кто привык уничтожать независимость и жизни других.
"Россия привыкла и должна почувствовать последствия. Санкции против России нужны. Тарифы против российской торговли нужны. Совместная защита нужна, и Украина предложила партнерам создать именно такую систему защиты. Не ждите десятков "Шахедов" и баллистику, чтобы наконец принять решение", - добавил глава государства.
Напомним, что ранее сообщалось о том, что вечером субботы, 13 сентября, власти Румынии разослали сообщение RO-Alert для северного района Тульчанского уезда, информируя граждан о том, что существует вероятность падения объектов из воздушного пространства, и призывая их принять защитные меры. Два самолета F-16 обнаружили беспилотник в национальном воздушном пространстве.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль