РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8877 посетителей онлайн
Новости Сбивание дронов в Румынии
1 514 27

Зеленский о дроне РФ на территории Румынии: Это очевидное расширение войны Россией

зеленський

В субботу, 13 сентября, российский дрон углубился на территорию Румынии на расстояние около 10 километров и оперировал в воздушном пространстве страны НАТО около 50 минут. Румыния поднимала боевую авиацию из-за российского дрона в ее воздушном пространстве. Также сегодня Польша задействовала военный ответ на угрозу ударных беспилотников России.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский, информирует Цензор.НЕТ.

"Фактически весь день российские дроны в разных регионах Украины. Были и в северных областях, фактически вдоль границы с Беларусью. По предварительной информации, было использование и воздушного пространства Беларуси для захода в воздушное пространство Украины в направлении Волыни", - сказал глава государства.

Президент отметил, что российские военные точно понимают, куда направлены их дроны, сколько времени они способны провести в воздухе.

"Маршруты всегда просчитаны. Это не может быть случайностью, ошибкой или самодеятельностью каких-то командиров низшего уровня. Это очевидное расширение войны Россией, и именно так они делают. Сначала маленькие шаги, а в итоге большие потери", - сказал Зеленский.

Читайте также: Президент Румынии Боложан подписал закон, позволяющий военным сбивать "заблудившиеся" дроны РФ

Он отметил, что надо действовать всегда превентивно, исходя из принципа, что не бывает малозначимых военных угроз от тех, кто привык уничтожать независимость и жизни других.

"Россия привыкла и должна почувствовать последствия. Санкции против России нужны. Тарифы против российской торговли нужны. Совместная защита нужна, и Украина предложила партнерам создать именно такую систему защиты. Не ждите десятков "Шахедов" и баллистику, чтобы наконец принять решение", - добавил глава государства.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что вечером субботы, 13 сентября, власти Румынии разослали сообщение RO-Alert для северного района Тульчанского уезда, информируя граждан о том, что существует вероятность падения объектов из воздушного пространства, и призывая их принять защитные меры. Два самолета F-16 обнаружили беспилотник в национальном воздушном пространстве.

Читайте также: В Румынии объявляли воздушную тревогу: два самолета F-16 обнаружили беспилотник (обновлено)

Автор: 

Зеленский Владимир (21921) россия (97178) Румыния (1151) дроны (4636)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+8
а ти румунам запропонуй черговий свій план безпеки та перемоги. і йди спати спокійно до єрмака.
показать весь комментарий
13.09.2025 20:35 Ответить
+5
Ти ліпше згадай, чмо забудьковате, що ти робило, коли тебе пів року сповіщали про неминучу велику війну.
показать весь комментарий
13.09.2025 20:44 Ответить
+3
Хлопчику, великi дядi самi розберуться, що це було. Сховайся)
показать весь комментарий
13.09.2025 20:36 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Скоро НАТО дасть відповідь - може
показать весь комментарий
13.09.2025 20:34 Ответить
100%. Завтра відкриють другий фронт у Карелії.
показать весь комментарий
13.09.2025 20:44 Ответить
Всі сидять як миша під віником - Калінінградську обл віджали Карелію Курили і хоть би хто заікнувся
показать весь комментарий
13.09.2025 20:49 Ответить
Завтра все буде. Дрон в Румунії це остання крапля.
показать весь комментарий
13.09.2025 20:58 Ответить
Яка переповнить чашу терпіння Заходу
показать весь комментарий
13.09.2025 21:00 Ответить
даже как-то злорадно, хай наши натовские браты к сирене привыкают
показать весь комментарий
13.09.2025 21:00 Ответить
а ти румунам запропонуй черговий свій план безпеки та перемоги. і йди спати спокійно до єрмака.
показать весь комментарий
13.09.2025 20:35 Ответить
Хлопчику, великi дядi самi розберуться, що це було. Сховайся)
показать весь комментарий
13.09.2025 20:36 Ответить
Де ви там побачили "великих дядь", судячи з вчинків, Зеленський на фоні цих ліверних нікчем "самий дорослий".
показать весь комментарий
13.09.2025 20:41 Ответить
хіба що з роялем на корпоративі
показать весь комментарий
13.09.2025 20:42 Ответить
Олександре Івановичу, не потрібно так хвилюватись, краще коштуйте шоколадки, не відволікайтесь🤗
показать весь комментарий
13.09.2025 20:56 Ответить
бегом марафон смотреть беги максимушка! а то билет на квартал 95 другому отдадут!
показать весь комментарий
13.09.2025 21:05 Ответить
дякую. в моєму місті відкрили тільки Рошен. я там кожен день. моєму новому місті, бо завдяки зе та його прихильникам моє місто окуповане
показать весь комментарий
13.09.2025 21:10 Ответить
А великі дяді це хто? Ті, що толераством стосовно кацапні займаються з 2008 року?
показать весь комментарий
13.09.2025 20:44 Ответить
це ти кого великими дядями вважаєш,дитино? Рудого педофіла чи польських гонорових пісюнів? сховався в Канаді,отримуєш подачку і радій,тільки тихенько! воно настільки круте і розумне,що вирішує все про великих дядь,дешевка-нахлібник....аж гидко.....
показать весь комментарий
13.09.2025 21:22 Ответить
Ти ліпше згадай, чмо забудьковате, що ти робило, коли тебе пів року сповіщали про неминучу велику війну.
показать весь комментарий
13.09.2025 20:44 Ответить
русские ж говорят, что Украина - это промежуточная цель. Их цель захватить Западную Европу. А Украина это только часть по собиранию земель СССР и время вспять Российской Империи земель. И цели стоят на века, то бишь не зависимо от временных рамок и даже того, кто будет в мундире главнокомандующего России. я это ясно слышу от Путина, Дугина, Соловьева, Ленина, Сталина, пропаганды, россиян, и т.д. Со всех сторон можно слышать один и тот же посыл - захватывать земли, ресурсы, людей и с новыми приростами ресурсов и людей - пополнять военную и другую мощь и продолжать захватывать. И это только одна ветка, а захват идет и холодной войной мира - идеология, язык, культура, олигархи, подкупы и коррупция и лоббирование интересов России, информ влияние морем инструментов. Ослабление врагов морем инструментов - от пси войн и до помощи с союзниками - Китаем, Венесуэлой, мексиканскими картелями - чтобы в США доправлять сырье для наркоты в США и в США продавать и расплачиваются даже не выводя деньги - платят Китайским банкам - прямо внутри США. Та масштабы огромные всего этого. Хакеры взламывают все и в том числе Северно Корейские и они сильнейшие в мире. Они взламывают все от планов секретных Запада, до ограблений банков, и море всего в каждой ветке интересного. Черный рынок оружия и ЧВК и там и алмазы и захваты ресурсов, продажа оружия, и тоже там денег море зарабатывается в тени.
показать весь комментарий
13.09.2025 20:48 Ответить
путька обосрался когда пошел на Украину в 2022 и забуксовав тут. Теперь европка ударными темпами наращивает производство итд. Так что он уже проиграл. Но то что война будет в Европе после вторжения Китая или вместе это да. Определённые союзы уже вырисовываются. Главное, шоб следующий президент Америки был более адекватным чем Трамп. И желательно более жестким, а не торгашем
показать весь комментарий
13.09.2025 20:58 Ответить
мій маленький московський дружок,кому ти тут хочеш впарити свою ху....маячню? не на тих натрапив. гуляй вальсом вальсом,а краще йди на СВО,Європу воно грозить захопити...
показать весь комментарий
13.09.2025 21:25 Ответить
Якби не ТИ гнида зеленський то цього б не було. Щоби ТИ **** здох падло жид.вське
показать весь комментарий
13.09.2025 20:50 Ответить
у потужного сегодня обострение?
показать весь комментарий
13.09.2025 20:53 Ответить
Обостреніє...отупєніє...
показать весь комментарий
13.09.2025 20:56 Ответить
хіба то не у нас у нас шахеди літають цілими ночами по території усієї України? хіба не було випадків, коли один шахед кружляє над містом по півгодини і мобільні групи не можуть його збити, поки не прилетить f16 і накінець-то не зб'є його.
показать весь комментарий
13.09.2025 21:00 Ответить
Ні, ну яке воно, все ж таки, розумне...
показать весь комментарий
13.09.2025 21:06 Ответить
Це не обостреніє, просто сьогодні Бубочке рожевий одноріг приніс вєсті про потужні гарантії безпеки. Ось він і перезбудився.
показать весь комментарий
13.09.2025 21:10 Ответить
Просрочений шашличний за свого міндіча та штурму переживав би краще
показать весь комментарий
13.09.2025 21:20 Ответить
 
 