Зеленский о российских дронах в Польше: Путин проверяет, на что способно НАТО

Зеленский считает, что Путин проверяет, на что способно НАТО

Президент Владимир Зеленский считает, что атака российских дронов на Польшу является проверкой со стороны Путина, на что способно НАТО.

Об этом он заявил в интервью Sky News, информирует Цензор.НЕТ.

Так, Зеленского спросили, какое послание Путин посылает европейцам дроновыми атаками на Польшу.

"Он испытывает НАТО. Он хочет увидеть, к чему готово НАТО, на что оно способно, как в дипломатическом, так и в политическом плане, и как на это отреагирует местное население", - ответил президент.

Также РФ посылает еще один сигнал в отношении Украины.

"Также, по моему мнению, они посылают еще один месседж: "Не смейте давать Украине дополнительные системы противовоздушной обороны, потому что они могут понадобиться вам самим", - добавил он.

Читайте: Норвегия вызвала посла РФ из-за нарушения россиянами воздушного пространства Польши, - МИД страны

Вторжение дронов РФ в Польшу

Напомним, в Воздушных силах ВСУ заявили о по меньшей мере 8 российских БпЛА, которые залетели в Польшу.

Известно, что один из БпЛА попал в дом в Польше.

Премьер Туск заявил, что в Польшу залетело 19 целей, 4 БпЛА были сбиты.

Российское Минобороны, в свою очередь, утверждает, что целиться по объектам Польши российская армия не планировала. При этом вероятность залета дронов на территорию Польши там не отрицают.

Ряд иностранных дипломатов и высокопоставленных чиновников стран НАТО реагируют на этот инцидент, в частности генсекретарь Альянса Марк Рютте.

Количество зафиксированных российских дронов, которые пересекли границу Польши в ночь на 10 сентября, возросло до 21.

Также читайте: Путин ищет пути выхода "из политической изоляции" и пытается обмануть Трампа, - Зеленский

Найвєлічайший стратег Всесвіту? Замість посилення оборони України з 2019 року брехав про шашлики, холодець.., весь бюджет закатав в асфальт і розмінував всі дороги та мости, по яким рухалася ворожа армія. А щоб не було перешкод літали кацапським літакам - познімав кластрони із систем ППО, знищив наш невеликий флот зрадниками із ДБР і тільки створену ракетну програму.
На йух, ту Польщу, вони без тебе розбируться, ти дивись скільки дронів прилітає в Україні, і з якими наслідками...
Не звертати увагу на таких як Ви. Ви своє зробили у 2019 році, а сьогодні запитуєте, що робити? Ми вас всіх 73% попереджали, але вам після фільму про Голобородько дуже захотілося зробити всіх разом. Зробили?
16.09.2025 09:36 Ответить
Перевірка Заходу на вшивість
А що там перевіряти? Рафіновані боягузи. Добре, хоч допомагають нам зброєю і фінансами.
Росіяни залякують поляків.
На йух, ту Польщу, вони без тебе розбируться, ти дивись скільки дронів прилітає в Україні, і з якими наслідками...
Найвєлічайший стратег Всесвіту? Замість посилення оборони України з 2019 року брехав про шашлики, холодець.., весь бюджет закатав в асфальт і розмінував всі дороги та мости, по яким рухалася ворожа армія. А щоб не було перешкод літали кацапським літакам - познімав кластрони із систем ППО, знищив наш невеликий флот зрадниками із ДБР і тільки створену ракетну програму.
Зачот. 6 років пройшло. Ну бийся у стіну башкою. Що робити пропонуєш?
Не звертати увагу на таких як Ви. Ви своє зробили у 2019 році, а сьогодні запитуєте, що робити? Ми вас всіх 73% попереджали, але вам після фільму про Голобородько дуже захотілося зробити всіх разом. Зробили?
По ходу, один Ердоган пройшов перевірку у пуйла - забаранили літак за 5 хвилин і кацапи більше не рипалися...
Якого хера коментувати, найвеличніший хай би розібрався із домислами по Україні, а не Польщі. Нам від цього не легше , ні важче. Як сказав Дуда, що Україна хоче втягнути у війну бадзєгів.
Геополітик 🤬
Проковтнуть!!!!
Геополітик!!!
путін вже давно це перевірив ще з анексії Криму, то він хотів посцяти на голови поляків з нато і почути їх відповідь що то дощ іде.
Та тебе, гнидо, і перевіряти не треба було - але більшості подобалось ось така твоя проросійська риса і саме тому ти і став презедентом України - шоб якамога більше знищити, разом з х...лом патріотів України - https://www.youtube.com/watch?v=ZfbcBAKU0fQ
І ти зрадістю влаштував в Україні - геноцід - https://www.youtube.com/watch?v=ZfbcBAKU0fQ
