Зеленский о российских дронах в Польше: Путин проверяет, на что способно НАТО

Президент Владимир Зеленский считает, что атака российских дронов на Польшу является проверкой со стороны Путина, на что способно НАТО.

Об этом он заявил в интервью Sky News, информирует Цензор.НЕТ.

Так, Зеленского спросили, какое послание Путин посылает европейцам дроновыми атаками на Польшу.

"Он испытывает НАТО. Он хочет увидеть, к чему готово НАТО, на что оно способно, как в дипломатическом, так и в политическом плане, и как на это отреагирует местное население", - ответил президент.

Также РФ посылает еще один сигнал в отношении Украины.

"Также, по моему мнению, они посылают еще один месседж: "Не смейте давать Украине дополнительные системы противовоздушной обороны, потому что они могут понадобиться вам самим", - добавил он.

Вторжение дронов РФ в Польшу

Напомним, в Воздушных силах ВСУ заявили о по меньшей мере 8 российских БпЛА, которые залетели в Польшу.

Известно, что один из БпЛА попал в дом в Польше.

Премьер Туск заявил, что в Польшу залетело 19 целей, 4 БпЛА были сбиты.

Российское Минобороны, в свою очередь, утверждает, что целиться по объектам Польши российская армия не планировала. При этом вероятность залета дронов на территорию Польши там не отрицают.

Ряд иностранных дипломатов и высокопоставленных чиновников стран НАТО реагируют на этот инцидент, в частности генсекретарь Альянса Марк Рютте.

Количество зафиксированных российских дронов, которые пересекли границу Польши в ночь на 10 сентября, возросло до 21.

