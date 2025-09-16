Зеленский о российских дронах в Польше: Путин проверяет, на что способно НАТО
Президент Владимир Зеленский считает, что атака российских дронов на Польшу является проверкой со стороны Путина, на что способно НАТО.
Об этом он заявил в интервью Sky News, информирует Цензор.НЕТ.
Так, Зеленского спросили, какое послание Путин посылает европейцам дроновыми атаками на Польшу.
"Он испытывает НАТО. Он хочет увидеть, к чему готово НАТО, на что оно способно, как в дипломатическом, так и в политическом плане, и как на это отреагирует местное население", - ответил президент.
Также РФ посылает еще один сигнал в отношении Украины.
"Также, по моему мнению, они посылают еще один месседж: "Не смейте давать Украине дополнительные системы противовоздушной обороны, потому что они могут понадобиться вам самим", - добавил он.
Вторжение дронов РФ в Польшу
Напомним, в Воздушных силах ВСУ заявили о по меньшей мере 8 российских БпЛА, которые залетели в Польшу.
Известно, что один из БпЛА попал в дом в Польше.
Премьер Туск заявил, что в Польшу залетело 19 целей, 4 БпЛА были сбиты.
Российское Минобороны, в свою очередь, утверждает, что целиться по объектам Польши российская армия не планировала. При этом вероятность залета дронов на территорию Польши там не отрицают.
Ряд иностранных дипломатов и высокопоставленных чиновников стран НАТО реагируют на этот инцидент, в частности генсекретарь Альянса Марк Рютте.
Количество зафиксированных российских дронов, которые пересекли границу Польши в ночь на 10 сентября, возросло до 21.
