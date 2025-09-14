УКР
Європа розглядає ініціативу Sky Shield для збиття російських цілей над Україною, - Le Monde

винищувачі НАТО

Західні чиновники підтримують ініціативу Sky Shield, яка передбачає перехоплення російських дронів і ракет у небі над західною частиною України.

Про це пише французька газета Le Monde, повідомляє Цензор.НЕТ.

Видання пише, що після інциденту з російськими дронами в Польщі європейські країни дедалі більше усвідомлюють потребу змінити оборонну стратегію. Le Monde зазначає, що йдеться про те, щоб перехоплювати російські цілі в українському повітряному просторі до того, як вони досягнуть європейських кордонів, одночасно захищаючи населення України.

Цьому підходу відповідає українська ініціатива Sky Shield. Вона передбачає збиття російських ракет і дронів над українським повітряним простором.

Читайте також: У НАТО відповіли на критику застосування дорогих систем ППО проти дешевих російських дронів

"Для виконання цього завдання було б достатньо 120 літаків союзників",- пише газета.

Водночас, як зазначає видання, такі дії не можна вважати актом агресії проти Росії, оскільки міжнародні конвенції з гуманітарного захисту, ядерної безпеки та цивільної авіації повністю виправдовують їх.

"Захист західних територій України дасть змогу українським Збройним силам зосередитися на східному фронті, допоможе зміцнити економіку і ядерну безпеку країни, зміцнити моральний дух населення і забезпечить зростання українського оборонного виробництва", - йдеться у статті.

На думку видання, такі дії до всього ще й допоможуть зробити Росію більш схильною до переговорів щодо припинення вогню.

Читайте також: Сікорський закликав союзників розглянути перехоплення російських цілей над Україною: Технічно ми здатні це зробити

Вторгнення дронів РФ у Польщу

Нагадаємо, у Повітряних силах ЗСУ заявили про щонайменше 8 російських БпЛА, які залетіли до Польщі.

Відомо, що один із БпЛА влучив у будинок в Польщі.

Прем'єр Туск заявив, що до Польщі залетіло 19 цілей, 4 БпЛА було збито.

Російське Міноборони, своєю чергою, стверджує, що цілити по обʼєктах Польщі російська армія не планувала. При цьому ймовірність зальоту дронів на територію Польщі там не заперечили.

Низка іноземних дипломатів та високопосадовців країн НАТО реагують на цей інцидент, зокрема генсекретар Альянсу Марк Рютте.

Кількість зафіксованих російських дронів, які перетнули кордон Польщі у ніч на 10 вересня, зросла до 21.

Читайте також: НАТО має збивати над Україною дрони, що загрожують країнам Альянсу, - глава оборонного комітету Бундестагу

безпілотник (4868) Європа (2005) ППО (3556) дрони (5544)
Топ коментарі
+9
Все-таки ліпше над територією кацапії.
Хай краще їм на голову падає.
показати весь коментар
14.09.2025 23:46 Відповісти
+6
Або Європа буде збивати цілі над Україною, або цілі почнуть нищити саму Європу!
показати весь коментар
15.09.2025 00:05 Відповісти
+4
Це був би сама адекватна відповідь кремлівському гопнику -

на його провокацію відповідати ескалацією
показати весь коментар
14.09.2025 23:46 Відповісти
Не смішіть, ви власної тіні шугаєтесь
показати весь коментар
14.09.2025 23:43 Відповісти
А рф скаже, що західна авіація є законною ціллю і на цьому всі "ініціативи" закінчаться...
показати весь коментар
14.09.2025 23:43 Відповісти
максимальна дальність рашиських ЗРК - 200 км.

що з території Білорусі дуже немало !

НАТО доведеться діяти в умовах, наближених до бойових

.
показати весь коментар
14.09.2025 23:48 Відповісти
********* вже давно нариваються. С300 це не мобильна рiч. Iх можна розмазати дронами, як в криму.
показати весь коментар
14.09.2025 23:59 Відповісти
Сили безпілотних систем Люксембургу не проти !
показати весь коментар
15.09.2025 00:19 Відповісти
В НАТО є непогані "Метеори", які здатні відсунути зону пусків Р-37М
Спроби обстрілювати літаки НАТО у небі України з літаків та ЗРК РФ з повітряного простору РФ або з окупованої РФ території, включаючи Крим, отримають відсіч АКР, далекобійними ракетами повітря-повітря та ракетами ЗРК, зокрема - Петріот.
показати весь коментар
15.09.2025 01:03 Відповісти
Це був би сама адекватна відповідь кремлівському гопнику -

на його провокацію відповідати ескалацією
показати весь коментар
14.09.2025 23:46 Відповісти
Та нехай техніку просто дають і все!
Ті ж гепарди, нахер вони зараз потрібні в бундесвері? Для захисту від кого? Якщо єдиний реальний ворог - це кацапляндія і рубіж оборони в Україні.
Передали б 300-400 і вже супер було б. Це тільки гепарди. А інші країни також би скинулися тим, що є

Але ні, пiлядь, виділяють одиниці і зараз штук 100 полякам дадуть, щоб не дай Бог не просралися від страху, якщо один шахед залетить
показати весь коментар
15.09.2025 01:16 Відповісти
Все-таки ліпше над територією кацапії.
Хай краще їм на голову падає.
показати весь коментар
14.09.2025 23:46 Відповісти
авіаційна Мім-120 "повітря-повітря" має дальність в 120 км - цілком підходить!
показати весь коментар
14.09.2025 23:50 Відповісти
Лупу дати, щоб швидше розглянули?
показати весь коментар
14.09.2025 23:50 Відповісти
«Спєшіть не надо. Надо всьо обстоятєльно обдумать». Що в перекладі з парнокопитного: «Дебіли млять».
показати весь коментар
14.09.2025 23:52 Відповісти
той парнокопитний, між іншим, є Непарнокопитним!

бо нікотин вбиває не корів, а виключно Лошадєй.

.
показати весь коментар
14.09.2025 23:56 Відповісти
З 2022 року пів-інтернета волає: «Закрийте небо над Україною». Воно ж вам нічого не коштує. На памперси для вас ми би скинулися.
показати весь коментар
15.09.2025 00:05 Відповісти
путька дав гарні підстави Заходу ескалювати війну.

будуть повні дурні, якщо не використають цей шанс !

.
показати весь коментар
14.09.2025 23:53 Відповісти
А навіщо їм "ескалювати", наражати себе на небезпеку? На жаль, Європа нічого не може і не хоче робити без США... Самі вони можуть лише виражати "підтримку" та "занепокоєння".
показати весь коментар
14.09.2025 23:57 Відповісти
стурбованiсть забув!
показати весь коментар
15.09.2025 00:00 Відповісти
наражання на небезпеку є "замітання рашиських дронів під коврик".

гопота розуміє тільки викидний ніж

.
показати весь коментар
15.09.2025 00:22 Відповісти
Грьобані равлики
показати весь коментар
14.09.2025 23:59 Відповісти
Або Європа буде збивати цілі над Україною, або цілі почнуть нищити саму Європу!
показати весь коментар
15.09.2025 00:05 Відповісти
В Европе все очень боятся россию, боится и население и элиты, они никогда не допустят ситуации прямого столкновения, потому что за втягивание стран в войну их лидеры потеряют любую поддержку населения, там ведь демократия как никак, поэтому все это переливание из пустого в порожнее и ничего не будет.
Это же, кстати, и "гарантий безопасности" европейские армии в качестве гарантий безопасности это пустое место, при первых же признаках эскалации на вторую войну после мирного соглашения они выведут все свои войска. Это тот случай когда обещание отправить на помощь было бы куда более действенным сдерживанием, чем их присутствие, потому что хотя бы сохранялась интрига ))
показати весь коментар
15.09.2025 00:09 Відповісти
Не бояться вони підорашку. Те кодло вони здатні розбити за півроку. Вони просто не хочуть війни, як і кожна адекватна людина. І уникають її до останнього.
показати весь коментар
15.09.2025 00:16 Відповісти
Саме ключове слово "адекватні"! А не шашлики, шатли, Дєнь_бєдності
показати весь коментар
15.09.2025 00:57 Відповісти
Если б не боялись, то взяли бы украину в нато ещё до сво, чем прекратили бы любые возможности конфликтов, на примере шведов и финов оказалось что десятилетий подготовки для этого не нужно, нужна воля, а вот идти на конфронтацию с русскими воли у натовцев не было, это называется страх. К тому же в Европе нет боеспособных армий, там просто некому воевать, у них нет ни вооружений, ни запасов ни людей. НАТО по большому счету это только США, вот они могут разбить русских, но они этого не хотят.
показати весь коментар
15.09.2025 02:05 Відповісти
опыт второй мировой ничему дегенеретов популистоы не учит. В войну они вступят и так рано илм поздно. единственное что могло бы предотвратить ее это сильный лидер и накачка европы оружием а также политика мощная. А эти слюни что они пускают они прямо таки вынуждают рашку рано или поздно попробовать на зуб их
показати весь коментар
15.09.2025 02:06 Відповісти
Скільки розглядатимуть..... "два тиждні"?
показати весь коментар
15.09.2025 00:16 Відповісти
Ініціативу Sky Shield для збиття російських цілей над Україною з допомогою сил європейських партнерів,мала б бути запроваджена з перших місяців війни. Дорогі європейці, ми так гаряче вас просили закрити нам небо… не пройшло і трьох років, як ви докумкали. Після нальоту на Польщу ви поміняли підгузники і вирішили, що таки так- у ваших інтересах це робити та отримати досвід. Все б було просто, багато життів було б спасено. Ваш страх- ваш ворог.надіємось висновки зроблені.
показати весь коментар
15.09.2025 00:22 Відповісти
Випердольте путінських олігархів з Європи і все одразу закінчиться. навіть путін закінчиться
показати весь коментар
15.09.2025 00:25 Відповісти
очередной треп ни о чем. Никто из них на это не пойдёт. Потрепают языком месяца два потом договорятся сбивать макс на 50 км от границы, и то в лучшем случае. На этом все и закончиться
показати весь коментар
15.09.2025 02:03 Відповісти
 
 