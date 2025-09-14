Європа розглядає ініціативу Sky Shield для збиття російських цілей над Україною, - Le Monde

Західні чиновники підтримують ініціативу Sky Shield, яка передбачає перехоплення російських дронів і ракет у небі над західною частиною України.

Про це пише французька газета Le Monde, повідомляє Цензор.НЕТ.

Видання пише, що після інциденту з російськими дронами в Польщі європейські країни дедалі більше усвідомлюють потребу змінити оборонну стратегію. Le Monde зазначає, що йдеться про те, щоб перехоплювати російські цілі в українському повітряному просторі до того, як вони досягнуть європейських кордонів, одночасно захищаючи населення України.

Цьому підходу відповідає українська ініціатива Sky Shield. Вона передбачає збиття російських ракет і дронів над українським повітряним простором.

"Для виконання цього завдання було б достатньо 120 літаків союзників",- пише газета.

Водночас, як зазначає видання, такі дії не можна вважати актом агресії проти Росії, оскільки міжнародні конвенції з гуманітарного захисту, ядерної безпеки та цивільної авіації повністю виправдовують їх.

"Захист західних територій України дасть змогу українським Збройним силам зосередитися на східному фронті, допоможе зміцнити економіку і ядерну безпеку країни, зміцнити моральний дух населення і забезпечить зростання українського оборонного виробництва", - йдеться у статті.

На думку видання, такі дії до всього ще й допоможуть зробити Росію більш схильною до переговорів щодо припинення вогню.

Вторгнення дронів РФ у Польщу

Нагадаємо, у Повітряних силах ЗСУ заявили про щонайменше 8 російських БпЛА, які залетіли до Польщі.

Відомо, що один із БпЛА влучив у будинок в Польщі.

Прем'єр Туск заявив, що до Польщі залетіло 19 цілей, 4 БпЛА було збито.

Російське Міноборони, своєю чергою, стверджує, що цілити по обʼєктах Польщі російська армія не планувала. При цьому ймовірність зальоту дронів на територію Польщі там не заперечили.

Низка іноземних дипломатів та високопосадовців країн НАТО реагують на цей інцидент, зокрема генсекретар Альянсу Марк Рютте.

Кількість зафіксованих російських дронів, які перетнули кордон Польщі у ніч на 10 вересня, зросла до 21.

