Європа розглядає ініціативу Sky Shield для збиття російських цілей над Україною, - Le Monde
Західні чиновники підтримують ініціативу Sky Shield, яка передбачає перехоплення російських дронів і ракет у небі над західною частиною України.
Про це пише французька газета Le Monde, повідомляє Цензор.НЕТ.
Видання пише, що після інциденту з російськими дронами в Польщі європейські країни дедалі більше усвідомлюють потребу змінити оборонну стратегію. Le Monde зазначає, що йдеться про те, щоб перехоплювати російські цілі в українському повітряному просторі до того, як вони досягнуть європейських кордонів, одночасно захищаючи населення України.
Цьому підходу відповідає українська ініціатива Sky Shield. Вона передбачає збиття російських ракет і дронів над українським повітряним простором.
"Для виконання цього завдання було б достатньо 120 літаків союзників",- пише газета.
Водночас, як зазначає видання, такі дії не можна вважати актом агресії проти Росії, оскільки міжнародні конвенції з гуманітарного захисту, ядерної безпеки та цивільної авіації повністю виправдовують їх.
"Захист західних територій України дасть змогу українським Збройним силам зосередитися на східному фронті, допоможе зміцнити економіку і ядерну безпеку країни, зміцнити моральний дух населення і забезпечить зростання українського оборонного виробництва", - йдеться у статті.
На думку видання, такі дії до всього ще й допоможуть зробити Росію більш схильною до переговорів щодо припинення вогню.
Вторгнення дронів РФ у Польщу
Нагадаємо, у Повітряних силах ЗСУ заявили про щонайменше 8 російських БпЛА, які залетіли до Польщі.
Відомо, що один із БпЛА влучив у будинок в Польщі.
Прем'єр Туск заявив, що до Польщі залетіло 19 цілей, 4 БпЛА було збито.
Російське Міноборони, своєю чергою, стверджує, що цілити по обʼєктах Польщі російська армія не планувала. При цьому ймовірність зальоту дронів на територію Польщі там не заперечили.
Низка іноземних дипломатів та високопосадовців країн НАТО реагують на цей інцидент, зокрема генсекретар Альянсу Марк Рютте.
Кількість зафіксованих російських дронів, які перетнули кордон Польщі у ніч на 10 вересня, зросла до 21.
що з території Білорусі дуже немало !
НАТО доведеться діяти в умовах, наближених до бойових
Спроби обстрілювати літаки НАТО у небі України з літаків та ЗРК РФ з повітряного простору РФ або з окупованої РФ території, включаючи Крим, отримають відсіч АКР, далекобійними ракетами повітря-повітря та ракетами ЗРК, зокрема - Петріот.
на його провокацію відповідати ескалацією
Ті ж гепарди, нахер вони зараз потрібні в бундесвері? Для захисту від кого? Якщо єдиний реальний ворог - це кацапляндія і рубіж оборони в Україні.
Передали б 300-400 і вже супер було б. Це тільки гепарди. А інші країни також би скинулися тим, що є
Але ні, пiлядь, виділяють одиниці і зараз штук 100 полякам дадуть, щоб не дай Бог не просралися від страху, якщо один шахед залетить
Хай краще їм на голову падає.
бо нікотин вбиває не корів, а виключно Лошадєй.
будуть повні дурні, якщо не використають цей шанс !
гопота розуміє тільки викидний ніж
Это же, кстати, и "гарантий безопасности" европейские армии в качестве гарантий безопасности это пустое место, при первых же признаках эскалации на вторую войну после мирного соглашения они выведут все свои войска. Это тот случай когда обещание отправить на помощь было бы куда более действенным сдерживанием, чем их присутствие, потому что хотя бы сохранялась интрига ))