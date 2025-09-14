Европа рассматривает инициативу Sky Shield для сбивания российских целей над Украиной, - Le Monde
Западные чиновники поддерживают инициативу Sky Shield, которая предусматривает перехват российских дронов и ракет в небе над западной частью Украины.
Об этом пишет французская газета Le Monde, сообщает Цензор.НЕТ.
Издание пишет, что после инцидента с российскими дронами в Польше европейские страны все больше осознают необходимость изменить оборонную стратегию. Le Monde отмечает, что речь идет о том, чтобы перехватывать российские цели в украинском воздушном пространстве до того, как они достигнут европейских границ, одновременно защищая население Украины.
Этому подходу соответствует украинская инициатива Sky Shield. Она предусматривает сбивание российских ракет и дронов над украинским воздушным пространством.
"Для выполнения этой задачи было бы достаточно 120 самолетов союзников",- пишет газета.
В то же время, как отмечает издание, такие действия нельзя считать актом агрессии против России, поскольку международные конвенции по гуманитарной защите, ядерной безопасности и гражданской авиации полностью оправдывают их.
"Защита западных территорий Украины позволит украинским Вооруженным силам сосредоточиться на восточном фронте, поможет укрепить экономику и ядерную безопасность страны, укрепить моральный дух населения и обеспечит рост украинского оборонного производства", - говорится в статье.
По мнению издания, такие действия ко всему еще и помогут сделать Россию более склонной к переговорам о прекращении огня.
Вторжение дронов РФ в Польшу
Напомним, в Воздушных силах ВСУ заявили о по меньшей мере 8 российских БпЛА, которые залетели в Польшу.
Известно, что один из БпЛА попал в дом в Польше.
Премьер Туск заявил, что в Польшу залетело 19 целей, 4 БпЛА были сбиты.
Российское Минобороны, в свою очередь, утверждает, что целиться по объектам Польши российская армия не планировала. При этом вероятность залета дронов на территорию Польши там не отрицают.
Ряд иностранных дипломатов и высокопоставленных чиновников стран НАТО реагируют на этот инцидент, в частности генсекретарь Альянса Марк Рютте.
Количество зафиксированных российских дронов, которые пересекли границу Польши в ночь на 10 сентября, возросло до 21.
