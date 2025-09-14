РУС
942 23

Европа рассматривает инициативу Sky Shield для сбивания российских целей над Украиной, - Le Monde

истребители НАТО

Западные чиновники поддерживают инициативу Sky Shield, которая предусматривает перехват российских дронов и ракет в небе над западной частью Украины.

Об этом пишет французская газета Le Monde, сообщает Цензор.НЕТ.

Издание пишет, что после инцидента с российскими дронами в Польше европейские страны все больше осознают необходимость изменить оборонную стратегию. Le Monde отмечает, что речь идет о том, чтобы перехватывать российские цели в украинском воздушном пространстве до того, как они достигнут европейских границ, одновременно защищая население Украины.

Этому подходу соответствует украинская инициатива Sky Shield. Она предусматривает сбивание российских ракет и дронов над украинским воздушным пространством.

"Для выполнения этой задачи было бы достаточно 120 самолетов союзников",- пишет газета.

В то же время, как отмечает издание, такие действия нельзя считать актом агрессии против России, поскольку международные конвенции по гуманитарной защите, ядерной безопасности и гражданской авиации полностью оправдывают их.

"Защита западных территорий Украины позволит украинским Вооруженным силам сосредоточиться на восточном фронте, поможет укрепить экономику и ядерную безопасность страны, укрепить моральный дух населения и обеспечит рост украинского оборонного производства", - говорится в статье.

По мнению издания, такие действия ко всему еще и помогут сделать Россию более склонной к переговорам о прекращении огня.

Вторжение дронов РФ в Польшу

Напомним, в Воздушных силах ВСУ заявили о по меньшей мере 8 российских БпЛА, которые залетели в Польшу.

Известно, что один из БпЛА попал в дом в Польше.

Премьер Туск заявил, что в Польшу залетело 19 целей, 4 БпЛА были сбиты.

Российское Минобороны, в свою очередь, утверждает, что целиться по объектам Польши российская армия не планировала. При этом вероятность залета дронов на территорию Польши там не отрицают.

Ряд иностранных дипломатов и высокопоставленных чиновников стран НАТО реагируют на этот инцидент, в частности генсекретарь Альянса Марк Рютте.

Количество зафиксированных российских дронов, которые пересекли границу Польши в ночь на 10 сентября, возросло до 21.

Топ комментарии
+5
Все-таки ліпше над територією кацапії.
Хай краще їм на голову падає.
показать весь комментарий
14.09.2025 23:46 Ответить
+3
Це був би сама адекватна відповідь кремлівському гопнику -

на його провокацію відповідати ескалацією
показать весь комментарий
14.09.2025 23:46 Ответить
+2
путька дав гарні підстави Заходу ескалювати війну.

будуть повні дурні, якщо не використають цей шанс !

.
показать весь комментарий
14.09.2025 23:53 Ответить
Не смішіть, ви власної тіні шугаєтесь
показать весь комментарий
14.09.2025 23:43 Ответить
А рф скаже, що західна авіація є законною ціллю і на цьому всі "ініціативи" закінчаться...
показать весь комментарий
14.09.2025 23:43 Ответить
максимальна дальність рашиських ЗРК - 200 км.

що з території Білорусі дуже немало !

НАТО доведеться діяти в умовах, наближених до бойових

.
показать весь комментарий
14.09.2025 23:48 Ответить
********* вже давно нариваються. С300 це не мобильна рiч. Iх можна розмазати дронами, як в криму.
показать весь комментарий
14.09.2025 23:59 Ответить
Сили безпілотних систем Люксембургу не проти !
показать весь комментарий
15.09.2025 00:19 Ответить
Це був би сама адекватна відповідь кремлівському гопнику -

на його провокацію відповідати ескалацією
показать весь комментарий
14.09.2025 23:46 Ответить
Все-таки ліпше над територією кацапії.
Хай краще їм на голову падає.
показать весь комментарий
14.09.2025 23:46 Ответить
авіаційна Мім-120 "повітря-повітря" має дальність в 120 км - цілком підходить!
показать весь комментарий
14.09.2025 23:50 Ответить
Лупу дати, щоб швидше розглянули?
показать весь комментарий
14.09.2025 23:50 Ответить
«Спєшіть не надо. Надо всьо обстоятєльно обдумать». Що в перекладі з парнокопитного: «Дебіли млять».
показать весь комментарий
14.09.2025 23:52 Ответить
той парнокопитний, між іншим, є Непарнокопитним!

бо нікотин вбиває не корів, а виключно Лошадєй.

.
показать весь комментарий
14.09.2025 23:56 Ответить
З 2022 року пів-інтернета волає: «Закрийте небо над Україною». Воно ж вам нічого не коштує. На памперси для вас ми би скинулися.
показать весь комментарий
15.09.2025 00:05 Ответить
путька дав гарні підстави Заходу ескалювати війну.

будуть повні дурні, якщо не використають цей шанс !

.
показать весь комментарий
14.09.2025 23:53 Ответить
А навіщо їм "ескалювати", наражати себе на небезпеку? На жаль, Європа нічого не може і не хоче робити без США... Самі вони можуть лише виражати "підтримку" та "занепокоєння".
показать весь комментарий
14.09.2025 23:57 Ответить
стурбованiсть забув!
показать весь комментарий
15.09.2025 00:00 Ответить
наражання на небезпеку є "замітання рашиських дронів під коврик".

гопота розуміє тільки викидний ніж

.
показать весь комментарий
15.09.2025 00:22 Ответить
Грьобані равлики
показать весь комментарий
14.09.2025 23:59 Ответить
Або Європа буде збивати цілі над Україною, або цілі почнуть нищити саму Європу!
показать весь комментарий
15.09.2025 00:05 Ответить
В Европе все очень боятся россию, боится и население и элиты, они никогда не допустят ситуации прямого столкновения, потому что за втягивание стран в войну их лидеры потеряют любую поддержку населения, там ведь демократия как никак, поэтому все это переливание из пустого в порожнее и ничего не будет.
Это же, кстати, и "гарантий безопасности" европейские армии в качестве гарантий безопасности это пустое место, при первых же признаках эскалации на вторую войну после мирного соглашения они выведут все свои войска. Это тот случай когда обещание отправить на помощь было бы куда более действенным сдерживанием, чем их присутствие, потому что хотя бы сохранялась интрига ))
показать весь комментарий
15.09.2025 00:09 Ответить
Не бояться вони підорашку. Те кодло вони здатні розбити за півроку. Вони просто не хочуть війни, як і кожна адекватна людина. І уникають її до останнього.
показать весь комментарий
15.09.2025 00:16 Ответить
Скільки розглядатимуть..... "два тиждні"?
показать весь комментарий
15.09.2025 00:16 Ответить
Ініціативу Sky Shield для збиття російських цілей над Україною з допомогою сил європейських партнерів,мала б бути запроваджена з перших місяців війни. Дорогі європейці, ми так гаряче вас просили закрити нам небо… не пройшло і трьох років, як ви докумкали. Після нальоту на Польщу ви поміняли підгузники і вирішили, що таки так- у ваших інтересах це робити та отримати досвід. Все б було просто, багато життів було б спасено. Ваш страх- ваш ворог.надіємось висновки зроблені.
показать весь комментарий
15.09.2025 00:22 Ответить
Випердольте путінських олігархів з Європи і все одразу закінчиться. навіть путін закінчиться
показать весь комментарий
15.09.2025 00:25 Ответить
 
 