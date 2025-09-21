Британські винищувачі Typhoon почали патрулювання в небі Польщі в межах місії "Східний вартовий"

Винищувачі Typhoon військово-повітряних сил (ВПС) Великобританії здійснили свій перший патруль над Польщею в межах місії НАТО "Східний вартовий".

Про це повідомляє британський уряд, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що увечері 19 вересня два британські винищувачі вилетіли з авіабази RAF Coningsby в Лінкольнширі за підтримки літака RAF Voyager для патрулювання польського неба та стримування й захисту від повітряних загроз з боку Росії, включно з безпілотниками.

Винищувачі благополучно повернулися до Британії рано вранці 20 вересня.

"Ця перша оперативна місія відбулася після безрозсудного та небезпечного вторгнення російських безпілотників у суверенний повітряний простір Польщі – найбільшого порушення повітряного простору НАТО президентом Путіним з часів його незаконного повномасштабного вторгнення в Україну – та подальших порушень повітряного простору НАТО російськими літаками та безпілотником впродовж минулого тижня", - сказано в повідомленні.

Раніше міністр оборони Великої Британії Джон Гілі заявляв, що НАТО рішуче реагує на загрози з боку Росії, і британські винищувачі Typhoon будуть готові знищувати дрони, які становлять небезпеку для союзників.

