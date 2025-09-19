НАТО запускає місію "Східний вартовий" у Румунії та Польщі через атаки дронів РФ, - Стубб
Нова військова місія НАТО під назвою "Східний вартовий" стартує в Румунії та Польщі для посилення оборони східного флангу Європи.
Про це заявив президент Фінляндії Александр Стубб, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.
Стубб наголосив, що Європа може багато навчитися в України щодо протидії безпілотникам. За його словами, операція спрямована на зміцнення оборони південно-східного флангу Альянсу.
Раніше генеральний секретар НАТО Марк Рютте повідомив, що до операції залучать ресурси Данії, Франції, Великої Британії та Німеччини. Вона включатиме як традиційні військові засоби, так і спеціальні елементи для боротьби з безпілотниками.
Нагадаємо, що напередодні міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський запропонував Заходу перехоплювати російські безпілотники та ракети в повітряному просторі України.
Схоже, Естонія в Європу не ввійшла...