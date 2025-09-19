УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9654 відвідувача онлайн
Новини Місія Східний вартовий
364 6

НАТО запускає місію "Східний вартовий" у Румунії та Польщі через атаки дронів РФ, - Стубб

Президент Фінляндії Александр Стубб

Нова військова місія НАТО під назвою "Східний вартовий" стартує в Румунії та Польщі для посилення оборони східного флангу Європи.

Про це заявив президент Фінляндії Александр Стубб, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Reuters.

Стубб наголосив, що Європа може багато навчитися в України щодо протидії безпілотникам. За його словами, операція спрямована на зміцнення оборони південно-східного флангу Альянсу.

Раніше генеральний секретар НАТО Марк Рютте повідомив, що до операції залучать ресурси Данії, Франції, Великої Британії та Німеччини. Вона включатиме як традиційні військові засоби, так і спеціальні елементи для боротьби з безпілотниками.

Нагадаємо, що напередодні міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський запропонував Заходу перехоплювати російські безпілотники та ракети в повітряному просторі України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У НАТО заявили, що місія "Східний вартовий" наразі не передбачає збиття російських безпілотників над Україною

Автор: 

НАТО (6790) Польща (8975) Румунія (1245) дрони (5625) Стубб Александр (129)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
❗️Три російські МіГ-31 увірвалися в повітряний простір Естонії, - Reuters повідомляє, що кружляли в небі близько 12 хвилин
показати весь коментар
19.09.2025 17:21 Відповісти
"стартує в Румунії та Польщі для посилення оборони східного флангу Європи."

Схоже, Естонія в Європу не ввійшла...
показати весь коментар
19.09.2025 18:22 Відповісти
тимчасовий захист європейцям буде в африці або десь за уралом, вибір за європою.
показати весь коментар
19.09.2025 17:33 Відповісти
Тільки от насправді східним вартовим грізного НАТО є Україна, котру туди не приймають.
показати весь коментар
19.09.2025 17:39 Відповісти
Ви пропонуєте позвати Боневтіка Позорного зі своїми фірмами і новенькими асфальтоукладчиками і бітумовозками, які він купував з 2019 року замість ракет, танків, дронів? Якби не США, збройні сили України і мужні українці, які стали на захист держави, то б Україна вже давно була окупована кацапами. Одні були б закатовані, інші просто розстріляні, а частина сиділа б в концтаборах і безкоштовно працювали і служили в терористичній армії нападом на Польщу і країни Балтії.
показати весь коментар
19.09.2025 19:09 Відповісти
Вибачайте, але процитую слова коняки МЗС РФ: Дебіли ***.
показати весь коментар
19.09.2025 17:52 Відповісти
 
 