НАТО запускает миссию "Восточный страж" в Румынии и Польше из-за атак дронов РФ, - Стубб
Новая военная миссия НАТО под названием "Восточный страж" стартует в Румынии и Польше для усиления обороны восточного фланга Европы.
Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.
Стубб подчеркнул, что Европа может многому научиться у Украины по противодействию беспилотникам. По его словам, операция направлена на укрепление обороны юго-восточного фланга Альянса.
Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сообщил, что к операции привлекут ресурсы Дании, Франции, Великобритании и Германии. Она будет включать как традиционные военные средства, так и специальные элементы для борьбы с беспилотниками.
Напомним, что накануне министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский предложил Западу перехватывать российские беспилотники и ракеты в воздушном пространстве Украины.
Схоже, Естонія в Європу не ввійшла...