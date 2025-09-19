НАТО запускает миссию "Восточный страж" в Румынии и Польше из-за атак дронов РФ, - Стубб

Новая военная миссия НАТО под названием "Восточный страж" стартует в Румынии и Польше для усиления обороны восточного фланга Европы.

Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

Стубб подчеркнул, что Европа может многому научиться у Украины по противодействию беспилотникам. По его словам, операция направлена на укрепление обороны юго-восточного фланга Альянса.

Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сообщил, что к операции привлекут ресурсы Дании, Франции, Великобритании и Германии. Она будет включать как традиционные военные средства, так и специальные элементы для борьбы с беспилотниками.

Напомним, что накануне министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский предложил Западу перехватывать российские беспилотники и ракеты в воздушном пространстве Украины.

