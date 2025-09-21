Обломки российского дрона "Гербера" нашли на востоке Польши, - СМИ
Утром 21 сентября в Люблинском воеводстве, что на востоке Польши, обнаружили обломки российского дрона-приманки типа "Гербера".
Об этом сообщает РАР, информирует Цензор.НЕТ.
Обломки дрона нашел мужчина, который пошел по грибы в деревне Сулмице в Замосском повете. Он сообщил о находке в полицию.
"В лесной местности, примерно в 1,5 километрах от ближайших зданий, он заметил обломки, похожие на дрон. Полицейские выехали на место, подтвердили это сообщение и обеспечили охрану территории", - сообщил PAP представитель командующего Воеводской полиции в Люблине Андрей Фийолек.
Впоследствии пресс-секретарь Отдела военной жандармерии в Люблине Дамиан Станула сказал, что найденные обломки принадлежали дрону типа "Гербера" - так называемым дронам-приманкам.
Вторжение дронов РФ в Польшу
Напомним, в Воздушных силах ВСУ заявили о по меньшей мере 8 российских БпЛА, которые залетели в Польшу.
Известно, что один из БпЛА попал в дом в Польше.
Премьер Туск заявил, что в Польшу залетело 19 целей, 4 БпЛА были сбиты.
Российское Минобороны, в свою очередь, утверждает, что целиться по объектам Польши российская армия не планировала. При этом вероятность залета дронов на территорию Польши там не отрицают.
Ряд иностранных дипломатов и высокопоставленных чиновников стран НАТО реагируют на этот инцидент, в частности генсекретарь Альянса Марк Рютте.
Количество зафиксированных российских дронов, которые пересекли границу Польши в ночь на 10 сентября, возросло до 21.
