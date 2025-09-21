РУС
Новости Шахеды залетели в Польшу
452 12

Обломки российского дрона "Гербера" нашли на востоке Польши, - СМИ

гербера дрон

Утром 21 сентября в Люблинском воеводстве, что на востоке Польши, обнаружили обломки российского дрона-приманки типа "Гербера".

Об этом сообщает РАР, информирует Цензор.НЕТ.

Обломки дрона нашел мужчина, который пошел по грибы в деревне Сулмице в Замосском повете. Он сообщил о находке в полицию.

"В лесной местности, примерно в 1,5 километрах от ближайших зданий, он заметил обломки, похожие на дрон. Полицейские выехали на место, подтвердили это сообщение и обеспечили охрану территории", - сообщил PAP представитель командующего Воеводской полиции в Люблине Андрей Фийолек.

Впоследствии пресс-секретарь Отдела военной жандармерии в Люблине Дамиан Станула сказал, что найденные обломки принадлежали дрону типа "Гербера" - так называемым дронам-приманкам.

Вторжение дронов РФ в Польшу

Напомним, в Воздушных силах ВСУ заявили о по меньшей мере 8 российских БпЛА, которые залетели в Польшу.

Известно, что один из БпЛА попал в дом в Польше.

Премьер Туск заявил, что в Польшу залетело 19 целей, 4 БпЛА были сбиты.

Российское Минобороны, в свою очередь, утверждает, что целиться по объектам Польши российская армия не планировала. При этом вероятность залета дронов на территорию Польши там не отрицают.

Ряд иностранных дипломатов и высокопоставленных чиновников стран НАТО реагируют на этот инцидент, в частности генсекретарь Альянса Марк Рютте.

Количество зафиксированных российских дронов, которые пересекли границу Польши в ночь на 10 сентября, возросло до 21.

Польша (8828) дроны (4737)
Топ комментарии
+1
шукайте далі. Там ще є.
21.09.2025 17:18 Ответить
+1
Дрон приманка то мирний дрон.
Виплатити компенсацію та вибачитися.
і ІІІ-тя мировая знов відступає.
21.09.2025 17:20 Ответить
+1
Польщу - так. Естонію - ні.
Про існування Естонії йому ще не розповіли.
21.09.2025 17:21 Ответить
США допоможуть захистити Польщу, якщо рф продовжить ескалацію, - Трамп
21.09.2025 17:18 Ответить
Польщу - так. Естонію - ні.
Про існування Естонії йому ще не розповіли.
21.09.2025 17:21 Ответить
💁‍♂️ Трамп заявив, що зупинив війну між Камбоджею та Вірменією, сплутавши першу країну з Азербайджаном - «Камбоджа та Вірменія, це тільки починалося, і це було погано. Подумайте про це».
21.09.2025 17:23 Ответить
є певні ризики, що він Естонію може переплутати з Ефіопією.
21.09.2025 17:26 Ответить
То було сказано свідомо .
21.09.2025 17:41 Ответить
хоча і Польщу, чесно кажучы, хєр він буде захищати.
21.09.2025 17:24 Ответить
шукайте далі. Там ще є.
21.09.2025 17:18 Ответить
Дрон приманка то мирний дрон.
Виплатити компенсацію та вибачитися.
і ІІІ-тя мировая знов відступає.
21.09.2025 17:20 Ответить
приманка приманкой ,а поляки штани підмочили
21.09.2025 17:25 Ответить
Ні хера вони не підмочили , поляки вчасно оділи свіжі підгузнники .
21.09.2025 17:43 Ответить
Завтра зберуться по цьому питанню
21.09.2025 17:36 Ответить
 
 