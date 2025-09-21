Уламки російського дрона "Гербера" знайшли на сході Польщі, - ЗМІ

Вранці 21 вересня у Люблінському воєводстві, що на сході Польщі, виявили рештки російського дрона-приманки типу "Гербера".

Про це повідомляє РАР, інформує Цензор.НЕТ.

Уламки дрона знайшов чоловік, який пішов по гриби в селі Сулміце в Замоському повіті. Він повідомив про знахідку поліцію.

"У лісовій місцевості, приблизно за 1,5 кілометра від найближчих будівель, він помітив уламки, схожі на дрон. Поліцейські виїхали на місце, підтвердили це повідомлення і забезпечили охорону території", – повідомив PAP речник командувача Воєводської поліції в Любліні Андрій Фійолек.

Згодом прессекретар Відділу військової жандармерії в Любліні Даміан Станула сказав, що знайдені рештки належали дрону типу "Гербера" – так званим дронам-приманкам.

Вторгнення дронів РФ у Польщу

Нагадаємо, у Повітряних силах ЗСУ заявили про щонайменше 8 російських БпЛА, які залетіли до Польщі.

Відомо, що один із БпЛА влучив у будинок в Польщі.

Прем'єр Туск заявив, що до Польщі залетіло 19 цілей, 4 БпЛА було збито.

Російське Міноборони, своєю чергою, стверджує, що цілити по обʼєктах Польщі російська армія не планувала. При цьому ймовірність зальоту дронів на територію Польщі там не заперечили.

Низка іноземних дипломатів та високопосадовців країн НАТО реагують на цей інцидент, зокрема генсекретар Альянсу Марк Рютте.

Кількість зафіксованих російських дронів, які перетнули кордон Польщі у ніч на 10 вересня, зросла до 21.

