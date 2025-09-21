УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7258 відвідувачів онлайн
Новини Шахеди залетіли в Польщу
724 13

Уламки російського дрона "Гербера" знайшли на сході Польщі, - ЗМІ

гербера дрон

Вранці 21 вересня у Люблінському воєводстві, що на сході Польщі, виявили рештки російського дрона-приманки типу "Гербера".

Про це повідомляє РАР, інформує Цензор.НЕТ.

Уламки дрона знайшов чоловік, який пішов по гриби в селі Сулміце в Замоському повіті. Він повідомив про знахідку поліцію.

"У лісовій місцевості, приблизно за 1,5 кілометра від найближчих будівель, він помітив уламки, схожі на дрон. Поліцейські виїхали на місце, підтвердили це повідомлення і забезпечили охорону території", – повідомив PAP речник командувача Воєводської поліції в Любліні Андрій Фійолек.

Згодом прессекретар Відділу військової жандармерії в Любліні Даміан Станула сказав, що знайдені рештки належали дрону типу "Гербера" – так званим дронам-приманкам.

Читайте також: Ще один російський безпілотник виявили в Польщі, - ЗМІ

Вторгнення дронів РФ у Польщу

Нагадаємо, у Повітряних силах ЗСУ заявили про щонайменше 8 російських БпЛА, які залетіли до Польщі.

Відомо, що один із БпЛА влучив у будинок в Польщі.

Прем'єр Туск заявив, що до Польщі залетіло 19 цілей, 4 БпЛА було збито.

Російське Міноборони, своєю чергою, стверджує, що цілити по обʼєктах Польщі російська армія не планувала. При цьому ймовірність зальоту дронів на територію Польщі там не заперечили.

Низка іноземних дипломатів та високопосадовців країн НАТО реагують на цей інцидент, зокрема генсекретар Альянсу Марк Рютте.

Кількість зафіксованих російських дронів, які перетнули кордон Польщі у ніч на 10 вересня, зросла до 21.

Читайте також: Що більше РФ провокуватиме НАТО, то вищий ризик серйозного конфлікту, - Рінкевичс

Автор: 

Польща (8983) дрони (5646)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+1
шукайте далі. Там ще є.
показати весь коментар
21.09.2025 17:18 Відповісти
+1
Дрон приманка то мирний дрон.
Виплатити компенсацію та вибачитися.
і ІІІ-тя мировая знов відступає.
показати весь коментар
21.09.2025 17:20 Відповісти
+1
Польщу - так. Естонію - ні.
Про існування Естонії йому ще не розповіли.
показати весь коментар
21.09.2025 17:21 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
США допоможуть захистити Польщу, якщо рф продовжить ескалацію, - Трамп
показати весь коментар
21.09.2025 17:18 Відповісти
Польщу - так. Естонію - ні.
Про існування Естонії йому ще не розповіли.
показати весь коментар
21.09.2025 17:21 Відповісти
💁‍♂️ Трамп заявив, що зупинив війну між Камбоджею та Вірменією, сплутавши першу країну з Азербайджаном - «Камбоджа та Вірменія, це тільки починалося, і це було погано. Подумайте про це».
показати весь коментар
21.09.2025 17:23 Відповісти
є певні ризики, що він Естонію може переплутати з Ефіопією.
показати весь коментар
21.09.2025 17:26 Відповісти
То було сказано свідомо .
показати весь коментар
21.09.2025 17:41 Відповісти
хоча і Польщу, чесно кажучы, хєр він буде захищати.
показати весь коментар
21.09.2025 17:24 Відповісти
шукайте далі. Там ще є.
показати весь коментар
21.09.2025 17:18 Відповісти
Дрон приманка то мирний дрон.
Виплатити компенсацію та вибачитися.
і ІІІ-тя мировая знов відступає.
показати весь коментар
21.09.2025 17:20 Відповісти
приманка приманкой ,а поляки штани підмочили
показати весь коментар
21.09.2025 17:25 Відповісти
Ні хера вони не підмочили , поляки вчасно оділи свіжі підгузнники .
показати весь коментар
21.09.2025 17:43 Відповісти
Завтра зберуться по цьому питанню
показати весь коментар
21.09.2025 17:36 Відповісти
Ну знайшли і шо далі?
показати весь коментар
21.09.2025 18:30 Відповісти
 
 