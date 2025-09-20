Ще один російський безпілотник виявили в Польщі, - ЗМІ

У суботу, 20 вересня, на території Польщі було виявлено безпілотник. Поліцейські вилучили об'єкт.

Про це повідомляє RMF24, інформує Цензор.НЕТ.

Безпілотник знайшли у селі Корше Кентшинського повіту, який межує з Калінінградською областю РФ. Виявив дрон за 50 метрів від будівель власник ділянки.

На місце знахідки прибули поліцейські і представники прокуратури.

За словами джерел у поліції, ймовірно, це один із російських безпілотників, які вторглися в польський повітряний простір в ніч з 9 на 10 вересня.

Читайте також: У Польщі проводять перевірки тисяч бомбосховищ після атаки дронів РФ

Вторгнення дронів РФ у Польщу

Нагадаємо, у Повітряних силах ЗСУ заявили про щонайменше 8 російських БпЛА, які залетіли до Польщі.

Відомо, що один із БпЛА влучив у будинок в Польщі.

Прем'єр Туск заявив, що до Польщі залетіло 19 цілей, 4 БпЛА було збито.

Російське Міноборони, своєю чергою, стверджує, що цілити по обʼєктах Польщі російська армія не планувала. При цьому ймовірність зальоту дронів на територію Польщі там не заперечили.

Низка іноземних дипломатів та високопосадовців країн НАТО реагують на цей інцидент, зокрема генсекретар Альянсу Марк Рютте.

Кількість зафіксованих російських дронів, які перетнули кордон Польщі у ніч на 10 вересня, зросла до 21.

Читайте також: У Фінляндії навряд чи можна очікувати атак з використанням російських дронів, - Стубб