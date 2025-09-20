УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7559 відвідувачів онлайн
Новини Шахеди залетіли в Польщу
884 13

Ще один російський безпілотник виявили в Польщі, - ЗМІ

дрон виявили в Польщі

У суботу, 20 вересня, на території Польщі було виявлено безпілотник. Поліцейські вилучили об'єкт.

Про це повідомляє RMF24, інформує Цензор.НЕТ.

Безпілотник знайшли у селі Корше Кентшинського повіту, який межує з Калінінградською областю РФ. Виявив дрон за 50 метрів від будівель власник ділянки. 

На місце знахідки прибули поліцейські і представники прокуратури.

За словами джерел у поліції, ймовірно, це один із російських безпілотників, які вторглися в польський повітряний простір в ніч з 9 на 10 вересня.

Читайте також: У Польщі проводять перевірки тисяч бомбосховищ після атаки дронів РФ

Вторгнення дронів РФ у Польщу

Нагадаємо, у Повітряних силах ЗСУ заявили про щонайменше 8 російських БпЛА, які залетіли до Польщі.

Відомо, що один із БпЛА влучив у будинок в Польщі.

Прем'єр Туск заявив, що до Польщі залетіло 19 цілей, 4 БпЛА було збито.

Російське Міноборони, своєю чергою, стверджує, що цілити по обʼєктах Польщі російська армія не планувала. При цьому ймовірність зальоту дронів на територію Польщі там не заперечили.

Низка іноземних дипломатів та високопосадовців країн НАТО реагують на цей інцидент, зокрема генсекретар Альянсу Марк Рютте.

Кількість зафіксованих російських дронів, які перетнули кордон Польщі у ніч на 10 вересня, зросла до 21.

Читайте також: У Фінляндії навряд чи можна очікувати атак з використанням російських дронів, - Стубб

Автор: 

Польща (8981) дрони (5638)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+2
Если верить Трампу то случайно залетел с случайной польской симкой.
показати весь коментар
20.09.2025 18:51 Відповісти
+2
Шукайте краще. Там ще є.
показати весь коментар
20.09.2025 19:09 Відповісти
+1
Не здивуюсь якщо незабаром знайдуть кілька сотень "заблукавших" орків..
показати весь коментар
20.09.2025 19:19 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Если верить Трампу то случайно залетел с случайной польской симкой.
показати весь коментар
20.09.2025 18:51 Відповісти
Тобто смарагдові дегенерати віддають Трампону наше родовище титану, а рудий шахрай у відповідь на це припиняє продаж Петріот у Європу?
Здєлка вєка! Схєматозніки з Банкової пересхематознічали самі себе
показати весь коментар
20.09.2025 19:19 Відповісти
Просто чудово!🤣
показати весь коментар
20.09.2025 18:52 Відповісти
10500 випадкове залітання.
показати весь коментар
20.09.2025 18:54 Відповісти
Навіщо на це звертати увагу. Як там з розкопками ?
показати весь коментар
20.09.2025 19:09 Відповісти
стукаєте вас відкопають
показати весь коментар
20.09.2025 19:14 Відповісти
Шукайте краще. Там ще є.
показати весь коментар
20.09.2025 19:09 Відповісти
Вітром, мабуть, надуло...
показати весь коментар
20.09.2025 19:17 Відповісти
Не здивуюсь якщо незабаром знайдуть кілька сотень "заблукавших" орків..
показати весь коментар
20.09.2025 19:19 Відповісти
Залетіло 21, а збили 4.Шукайте ще.
показати весь коментар
20.09.2025 19:22 Відповісти
Ай яй яй яй, шо коіться!
Ну, виявили і шо ж далі? Почните знов згадувати межєтничну різанину граждан Польші 1943 року на Волині та блокувати збіжжя на кордоні?
показати весь коментар
20.09.2025 19:24 Відповісти
Та х**ло тепер Європу може герберами (це такі картонки без вибухівки) кошмарити день і ніч, просто тому, що може, а реакції на дрони у НАТО не було ніякої.
показати весь коментар
20.09.2025 19:29 Відповісти
 
 