У Фінляндії навряд чи можна очікувати атак з використанням російських дронів, - Стубб

Президент Фінляндії Александер Стубб під час виступу на конференції з безпеки Helsinki Security Forum зауважив, що Росія навряд чи здійснить на Фінляндію наліт дронів, як це було у Польщі.

Так, за словами Стубба, заліт російських безпілотників на територію Польщі став тестом, що можна зробити із Заходом у так званій сірій зоні.

"Нас перевіряють за допомогою спрямованої міграції, пошкодження підводних кабелів, а тепер і за допомогою безпілотників у Польщі. Нас перевіряють, за яких умов активується стаття 4 Статуту НАТО і як Альянс реагує", – вважає Стубб.

Він зауважив, що, можливо, це був сигнал західним союзникам України про те, що їм варто подбати про власну протиповітряну оборону.

Стубб вважає, що у Фінляндії навряд чи можна очікувати подібних атак з використанням дронів. Він запевнив, що Фінляндія достатньо підготовлена до можливих атак дронів.

Також президент Фінляндії наголосив, що його країна ніколи не прийме територіальних поступок, яких від України вимагає Росія.

"Прийняти територіальні поступки може лише сама Україна", – зазначив Стубб.

Нагадаємо, сьогодні, 19 вересня, три російські винищувачі МіГ-31 без дозволу залетіли в повітряний простір Естонії над Фінською затокою, залишившись там на 12 хвилин.

Вторгнення дронів РФ у Польщу

Нагадаємо, у Повітряних силах ЗСУ заявили про щонайменше 8 російських БпЛА, які залетіли до Польщі.

Відомо, що один із БпЛА влучив у будинок в Польщі.

Прем'єр Туск заявив, що до Польщі залетіло 19 цілей, 4 БпЛА було збито.

Російське Міноборони, своєю чергою, стверджує, що цілити по обʼєктах Польщі російська армія не планувала. При цьому ймовірність зальоту дронів на територію Польщі там не заперечили.

Низка іноземних дипломатів та високопосадовців країн НАТО реагують на цей інцидент, зокрема генсекретар Альянсу Марк Рютте.

Кількість зафіксованих російських дронів, які перетнули кордон Польщі у ніч на 10 вересня, зросла до 21.