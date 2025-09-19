УКР
Новини Шахеди залетіли в Польщу
У Фінляндії навряд чи можна очікувати атак з використанням російських дронів, - Стубб

стубб про зальоти російських дронів

Президент Фінляндії Александер Стубб під час виступу на конференції з безпеки Helsinki Security Forum зауважив, що Росія навряд чи здійснить на Фінляндію наліт дронів, як це було у Польщі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Yle.

Так, за словами Стубба, заліт російських безпілотників на територію Польщі став тестом, що можна зробити із Заходом у так званій сірій зоні.

"Нас перевіряють за допомогою спрямованої міграції, пошкодження підводних кабелів, а тепер і за допомогою безпілотників у Польщі. Нас перевіряють, за яких умов активується стаття 4 Статуту НАТО і як Альянс реагує", – вважає Стубб.

Також читайте: Відповідальність за зруйнований будинок у Польщі несе РФ, - глава Міноборони Косіняк-Камиш

Він зауважив, що, можливо, це був сигнал західним союзникам України про те, що їм варто подбати про власну протиповітряну оборону.

Стубб вважає, що у Фінляндії навряд чи можна очікувати подібних атак з використанням дронів. Він запевнив, що Фінляндія достатньо підготовлена до можливих атак дронів.

Також президент Фінляндії наголосив, що його країна ніколи не прийме територіальних поступок, яких від України вимагає Росія.

"Прийняти територіальні поступки може лише сама Україна", – зазначив Стубб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": НАТО запускає місію "Східний вартовий" у Румунії та Польщі через атаки дронів РФ, - Стубб

Нагадаємо, сьогодні, 19 вересня, три російські винищувачі МіГ-31 без дозволу залетіли в повітряний простір Естонії над Фінською затокою, залишившись там на 12 хвилин.

Вторгнення дронів РФ у Польщу

Нагадаємо, у Повітряних силах ЗСУ заявили про щонайменше 8 російських БпЛА, які залетіли до Польщі.

Відомо, що один із БпЛА влучив у будинок в Польщі.

Прем'єр Туск заявив, що до Польщі залетіло 19 цілей, 4 БпЛА було збито.

Російське Міноборони, своєю чергою, стверджує, що цілити по обʼєктах Польщі російська армія не планувала. При цьому ймовірність зальоту дронів на територію Польщі там не заперечили.

Низка іноземних дипломатів та високопосадовців країн НАТО реагують на цей інцидент, зокрема генсекретар Альянсу Марк Рютте.

Кількість зафіксованих російських дронів, які перетнули кордон Польщі у ніч на 10 вересня, зросла до 21.

Польща (8975) росія (67841) Фінляндія (1375) Стубб Александр (129)
Топ коментарі
+5
Ми в домікє, ми в домікє...
19.09.2025 18:20 Відповісти
+2
На слабо что ли берет
19.09.2025 18:22 Відповісти
+2
Після такої заяви треба постукати по кожній ялинці у Фінляндії та гарно обплювати кожен стовп кордону із Кацапією, щоб дуже сильно не наврочити.
19.09.2025 18:28 Відповісти
Ми в домікє, ми в домікє...
19.09.2025 18:20 Відповісти
На слабо что ли берет
19.09.2025 18:22 Відповісти
Він не перший, хто так думає !
19.09.2025 18:22 Відповісти
не зарікайся
19.09.2025 18:23 Відповісти
"Нас перевіряють за допомогою спрямованої міграції, пошкодження підводних кабелів, а тепер і за допомогою безпілотників у Польщі. Нас перевіряють, за яких умов активується стаття 4 Статуту НАТО і як Альянс реагує", - вважає Стубб.

Ну ясное дело прощупывают, и знают что ЕС НАТО не станут эскалировать без серьезной причины, которую до поры до времени Кремль не даст, если вообще решится.
19.09.2025 18:25 Відповісти
Після такої заяви треба постукати по кожній ялинці у Фінляндії та гарно обплювати кожен стовп кордону із Кацапією, щоб дуже сильно не наврочити.
19.09.2025 18:28 Відповісти
😁
19.09.2025 18:41 Відповісти
Спокійно, як два пальці обісцяти
19.09.2025 18:34 Відповісти
Олено, у вас же не вийде
19.09.2025 18:39 Відповісти
Скринька Пандори, вже відкрита Україною та Ізраїлем! Кацапам нічого не треба придумувати, і в якийсь момент в Європі почему ніють від одночасного "павутиння"...
19.09.2025 18:36 Відповісти
3.5 года полномасштабной войны москвы с Украиной четко показали, шо...не до НАТО. Потому президент вовремя запрыгнувшей в альянс Финляндии так уверенно делает заявления.
19.09.2025 18:41 Відповісти
Свіженький член НАТО ще зовсім наївний
19.09.2025 18:44 Відповісти
У Фінляндії - інша морока: скуплені рашистами земельні ділянки та інші об'єкти нерухомості. Які при нагоді можуть бути використані у воєнних провокаціях проти держави чи навіть у захопленні частини фінської території російськими загарбниками. В одного "бізнесмена" з паспортом рф цілий острів з вертолітною смугою виявили.
І начебто, прийняли спеціальний закон, який забороняє придбання резидентами пітьми нерухомості в Суомі. Але це на майбутнє. В що робити з купленим раніше?
19.09.2025 18:45 Відповісти
Гомункул помиляється. Бо судить по европейські, по собі. Путін - ************* нації росіян, йому ці благіє поползновения до жопи. Захоче, ракетою шмальне, і нічого ви не зробите.
19.09.2025 18:58 Відповісти
Слишком он самоуверенный. Кремлевские пропагандисты призывают наказать Финляндию,там сейчас истерия нагнетается.
19.09.2025 19:10 Відповісти
 
 