Новини Порушення повітряного простору Літак РФ порушив повітряний простір Естонії
4 188 44

Три російські МіГ-31 порушили повітряний простір Естонії: НАТО задіяло винищувачі F-35

Російські винищувачі залетіли у повітряний простір Естонії 19 вересня

Сьогодні, 19 вересня, три російські винищувачі МіГ-31 без дозволу залетіли в повітряний простір Естонії над Фінською затокою, залишившись там на 12 хвилин.

Про це повідомило МЗС Естонії та пише Politico, передає Цензор.НЕТ.

Після цього інциденту МЗС країни викликало тимчасового повіреного у справах РФ для висловлення протесту та вручення ноти щодо порушення повітряного простору.

"Росія вже чотири рази порушила повітряний простір Естонії цього року, що саме по собі є неприйнятним. Але сьогоднішнє вторгнення, в якому три винищувачі вторглися в наш повітряний простір, є безпрецедентно зухвалим", - заявив глава МЗС Маргус Цахкна.

Він також додав, що на дедалі масштабніше випробування кордонів Росією та її агресивність потрібно відповісти швидким посиленням політичного та економічного тиску на Москву.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Естонія направила ноту РФ через заклики до громадян навчатися в РФ і ТОТ України

У Politico зазначають, що інцидент розглядають як серйозну ескалацію на східному кордоні Альянсу.

За інформацією осіб, обізнаних із ситуацією, літаки МіГ-31 — важкі перехоплювачі, здатні нести російські гіперзвукові ракети "Кинжал" — пролетіли приблизно п'ять морських миль над територією Естонії й попрямували до столиці Таллінна.

Літаки кружляли близько 12 хвилин, після чого НАТО підняло в повітря італійські F-35, щоб перехопити їх.

Також читайте: Естонія наразі не має підстав для закриття кордону з Росією, - МВС країни

авіація (4266) росія (67841) Естонія (1714) винищувач (10)
+23
19.09.2025 17:38 Відповісти
+23
турція, член нато, вирішило це питання, без шуму і без пилі.
але, єврокуколди, мабуть скликають саміт обговорення?
коли зберетесь?
десь у середу?
19.09.2025 17:39 Відповісти
+11
Ердогана на них нема
19.09.2025 17:40 Відповісти
19.09.2025 17:38 Відповісти
Це якось пов'язано, з порушеннями кордону ************ орками???
19.09.2025 17:43 Відповісти
Рускі - підараси. Чи не так?
19.09.2025 18:17 Відповісти
турція, член нато, вирішило це питання, без шуму і без пилі.
але, єврокуколди, мабуть скликають саміт обговорення?
коли зберетесь?
десь у середу?
19.09.2025 17:39 Відповісти
Саме так. Все, що треба зробити-збити хоча б один. Аж цілих 12 хвилин у просторі. а це ж літаки. Паралічна Європа.
19.09.2025 18:04 Відповісти
Не вчіть Європу, що їм робити. Вони в НАТО, а там всі питання вирішуються колегіально. Впевнений, що кацапи своєх знайдуть, долітаються, приклад Турція.
Ви не пам'ятаєхте, як кацапські літаки і гелікоптери не 12 хвилин знаходилися в повітряному просторі України, а цілих три місяці у 2022 році, коли ДБР по команді Боневтіка Позорного вилучмили всі клістрони із систем ППО, відремонтованих комиандою Порошенка?
19.09.2025 19:04 Відповісти
"таварищь буйло, произошла очередная чудовищная ошибка !"
ваш рудий 🤡 клоун
19.09.2025 19:10 Відповісти
Ердогана на них нема
19.09.2025 17:40 Відповісти
А для Туреччини з Єрдоганом, такі вихиляси ****** були просто припинені!! А на НАТО, і не було ніяких сподівань!
19.09.2025 17:42 Відповісти
Тугі якісь..збивати треба відразу! мокши розуміють тільки мову сили! Поки по @балу не отримають - ото й будуть літати..потім бомбити..
19.09.2025 17:42 Відповісти
Це ж стосується і повітряного кордону?...
19.09.2025 17:45 Відповісти
Може Естонія хоче знову побувати під чоботом рузкава салдата?
19.09.2025 17:48 Відповісти
Якщо при загрозі "задіяли" і "перехопили" - це трохи політали, то як би це називалось при застосуванні зброї? Якийсь фанкульний "новояз"...
19.09.2025 17:44 Відповісти
А от чого було не збити, ну хоч раз, хоч одного.
19.09.2025 17:44 Відповісти
Чому не збили? Сцикуни!
19.09.2025 17:46 Відповісти
Путін продовжує працювати над опусканням свого рудого активу ?
19.09.2025 17:51 Відповісти
Рудий актив в Естонії?
19.09.2025 18:11 Відповісти
США в НАТО не мають формально прописаних у статуті «привілеїв», які б відрізняли їх від інших членів. Усі країни Альянсу юридично рівні:

Кожна країна має один голос у Північноатлантичній раді (NAC) - головному органі ухвалення рішень.

Рішення ухвалюються консенсусом, а не більшістю - тобто США не мають права «вето», але без їхньої згоди консенсусу практично не буде.

Але де-факто США мають особливу роль через:

Військову міць - США забезпечують близько 70% усіх витрат на оборону Альянсу (поза спільним бюджетом). Їхні ядерні сили - ключовий елемент ядерного стримування НАТО.

Командні посади - за усталеною традицією, Верховний головнокомандувач Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі (SACEUR) завжди американський генерал, тоді як Генеральний секретар НАТО - європеєць.

Політичний вплив - як найбільша економіка і військова держава в Альянсі, США фактично визначають стратегію, ініціюють більшість операцій і часто «************» союзників до рішень.

Трансатлантична роль - без США НАТО перетворилося б на суто європейський союз із меншими можливостями.

Тобто формально США не мають прописаних у Статуті особливих прав, але фактична вага США в НАТО унікальна і визначальна.
19.09.2025 18:48 Відповісти
Не на тих путєн напав,не на тих..
Так був би вже біля Лісабону
19.09.2025 18:01 Відповісти
А почему не сбить и не включить дурака как росияне делают?
Сказать, что это не мы. Неизвестное ПВО или неизвестный самолет, или ЗРК неустановленный. Ведется расследование комиссии, приносим сожаление и выражаем озабоченность, обязательно известим вас о результатах комиссии.
Не нравится, подавайте в международный суд. И что росия сделает? Да ни хера.
19.09.2025 18:04 Відповісти
В суде рішають питання чи свідомо ******* показав статевий орган,чи у нього просто спали штани?
19.09.2025 18:05 Відповісти
Тільки "казус Перл Харбора". Інакше кіна не буде. Надіюсь у кацапні вистачить "здорового глузду" щоб напасти на когось окрім України.
19.09.2025 18:07 Відповісти
Да не, хватило бы и пары Кинжалов или 20 шахедов, но орки только герберы горазды запускать да на пол шишечки залетать, после чего подымается такая невменяемая истерия в комментах отношении НАТО, мол что за импотенты, почему сразу в ответ не разбомбили рф ...уям, ведь смотрите, Эрдоган сразу сбил, а то что перед этим стерпел множество таких нарушений это уже никому ненужные детали.
19.09.2025 18:18 Відповісти
Лол. Х*йло вже крутить НАТО на х*йлі, вибачаюсь за тавтологію, а ті тільки очима кліпають. Спочатку дрони, тепер Міги... Не знаєте, що робити? У Ердогана спитайне, куколди!
19.09.2025 18:11 Відповісти
Це вже операція « східний вартовий» чи ні?😄
19.09.2025 18:11 Відповісти
19.09.2025 18:15 Відповісти
заблукали
19.09.2025 18:17 Відповісти
незабаром: "НАТО оцінює, чи навмисно три російські МіГ-31 порушили повітряний простір Естонії - CNN"(С) ))
19.09.2025 18:18 Відповісти
Позорище, а не НАТО, хоч би проконсультувались у ердогана
19.09.2025 18:24 Відповісти
Задіяло винищувачі - це коли збиваються порушники.
В коли в сраку поцілували, то це голубізна.
19.09.2025 18:24 Відповісти
Пора випускати на арену цирку рудого клоуна та запускати один і той же ролик- Це випадковість , 3 літака та ще 12 хвилин це просто випадковість.
19.09.2025 18:28 Відповісти
Посцикують збить
А Туреччина збила, і що? Має право, ************
19.09.2025 18:36 Відповісти
Вражає потужність українських РЕБ. Змогли перенаправити аж три російські МІГи одночасно. Та ще й на такій відстані.
19.09.2025 18:37 Відповісти
хоч ердоган ще той ...ідор, але впорався за 5 хвилин
19.09.2025 18:45 Відповісти
За 12 хвилин вони облетіли Естонію разів п'ять .
19.09.2025 18:45 Відповісти
це правда 100% !!
19.09.2025 18:56 Відповісти
Трамп сьогодні скаже , що москалі порушили
естонський простір помилково
19.09.2025 18:54 Відповісти
Наразі в Києві повітряна тривога 😡
19.09.2025 18:57 Відповісти
Одні сцикуни, наші би збили 2 сек
19.09.2025 18:58 Відповісти
Сначала вертолет,теперь звено самолетов а потом танковая колонна заблудится?
19.09.2025 19:12 Відповісти
 
 