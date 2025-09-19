Три російські МіГ-31 порушили повітряний простір Естонії: НАТО задіяло винищувачі F-35

Сьогодні, 19 вересня, три російські винищувачі МіГ-31 без дозволу залетіли в повітряний простір Естонії над Фінською затокою, залишившись там на 12 хвилин.

Про це повідомило МЗС Естонії та пише Politico, передає Цензор.НЕТ.

Після цього інциденту МЗС країни викликало тимчасового повіреного у справах РФ для висловлення протесту та вручення ноти щодо порушення повітряного простору.

"Росія вже чотири рази порушила повітряний простір Естонії цього року, що саме по собі є неприйнятним. Але сьогоднішнє вторгнення, в якому три винищувачі вторглися в наш повітряний простір, є безпрецедентно зухвалим", - заявив глава МЗС Маргус Цахкна.

Він також додав, що на дедалі масштабніше випробування кордонів Росією та її агресивність потрібно відповісти швидким посиленням політичного та економічного тиску на Москву.

У Politico зазначають, що інцидент розглядають як серйозну ескалацію на східному кордоні Альянсу.

За інформацією осіб, обізнаних із ситуацією, літаки МіГ-31 — важкі перехоплювачі, здатні нести російські гіперзвукові ракети "Кинжал" — пролетіли приблизно п'ять морських миль над територією Естонії й попрямували до столиці Таллінна.

Літаки кружляли близько 12 хвилин, після чого НАТО підняло в повітря італійські F-35, щоб перехопити їх.

