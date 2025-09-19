Три російські МіГ-31 порушили повітряний простір Естонії: НАТО задіяло винищувачі F-35
Сьогодні, 19 вересня, три російські винищувачі МіГ-31 без дозволу залетіли в повітряний простір Естонії над Фінською затокою, залишившись там на 12 хвилин.
Про це повідомило МЗС Естонії та пише Politico, передає Цензор.НЕТ.
Після цього інциденту МЗС країни викликало тимчасового повіреного у справах РФ для висловлення протесту та вручення ноти щодо порушення повітряного простору.
"Росія вже чотири рази порушила повітряний простір Естонії цього року, що саме по собі є неприйнятним. Але сьогоднішнє вторгнення, в якому три винищувачі вторглися в наш повітряний простір, є безпрецедентно зухвалим", - заявив глава МЗС Маргус Цахкна.
Він також додав, що на дедалі масштабніше випробування кордонів Росією та її агресивність потрібно відповісти швидким посиленням політичного та економічного тиску на Москву.
У Politico зазначають, що інцидент розглядають як серйозну ескалацію на східному кордоні Альянсу.
За інформацією осіб, обізнаних із ситуацією, літаки МіГ-31 — важкі перехоплювачі, здатні нести російські гіперзвукові ракети "Кинжал" — пролетіли приблизно п'ять морських миль над територією Естонії й попрямували до столиці Таллінна.
Літаки кружляли близько 12 хвилин, після чого НАТО підняло в повітря італійські F-35, щоб перехопити їх.
але, єврокуколди, мабуть скликають саміт обговорення?
коли зберетесь?
десь у середу?
Ви не пам'ятаєхте, як кацапські літаки і гелікоптери не 12 хвилин знаходилися в повітряному просторі України, а цілих три місяці у 2022 році, коли ДБР по команді Боневтіка Позорного вилучмили всі клістрони із систем ППО, відремонтованих комиандою Порошенка?
ваш рудий 🤡 клоун
Кожна країна має один голос у Північноатлантичній раді (NAC) - головному органі ухвалення рішень.
Рішення ухвалюються консенсусом, а не більшістю - тобто США не мають права «вето», але без їхньої згоди консенсусу практично не буде.
Але де-факто США мають особливу роль через:
Військову міць - США забезпечують близько 70% усіх витрат на оборону Альянсу (поза спільним бюджетом). Їхні ядерні сили - ключовий елемент ядерного стримування НАТО.
Командні посади - за усталеною традицією, Верховний головнокомандувач Об'єднаних збройних сил НАТО в Європі (SACEUR) завжди американський генерал, тоді як Генеральний секретар НАТО - європеєць.
Політичний вплив - як найбільша економіка і військова держава в Альянсі, США фактично визначають стратегію, ініціюють більшість операцій і часто «************» союзників до рішень.
Трансатлантична роль - без США НАТО перетворилося б на суто європейський союз із меншими можливостями.
Тобто формально США не мають прописаних у Статуті особливих прав, але фактична вага США в НАТО унікальна і визначальна.
Так був би вже біля Лісабону
Сказать, что это не мы. Неизвестное ПВО или неизвестный самолет, или ЗРК неустановленный. Ведется расследование комиссии, приносим сожаление и выражаем озабоченность, обязательно известим вас о результатах комиссии.
Не нравится, подавайте в международный суд. И что росия сделает? Да ни хера.
В коли в сраку поцілували, то це голубізна.
А Туреччина збила, і що? Має право, ************
естонський простір помилково