Естонія наразі не має підстав для закриття кордону з Росією, - МВС країни
Міністр внутрішніх справ Естонії Ігор Таро сказав, що країна наразі не має підстав для закриття тимчасової контрольної лінії з Росією.
Його заяву цитує ERR, повідомляє Цензор.НЕТ.
Напередодні опозиційна Естонії Isamaa ініціювала законопроєкт, яким пропонується закрити кордон з Росією.
Глави естонського МВС відреагував на ініціативу опозиції, заявивши, що в Естонії немає причин для закриття кордону.
"За моєю оцінкою, йшлося б про конкретний захід у відповідь на якісь дії",- сказав міністр.
Посадовець заявив, що Естонія залишила кордон відкритим з гуманітарних міркувань, щоб люди мали можливість відвідувати близьких родичів, які живуть по інший бік кордону. Однак Таро додав, що у разі зміни безпекової ситуації кордон можна буде "дуже швидко" закрити.
Раніше повідомлялося, що влада Латвії продовжила дію рішення про закриття повітряного простору країни поблизу кордонів з РФ та Білоруссю до 8 жовтня. Однак тепер повітряний простір буде закритий лише у темний час доби.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
щє й дороги і мости під ширь кацапських танків збудувала...
а правда, шо ти кацапірующій лугандонець, а ля ахмет-джамал?
лугандонці своїх не бросають - вони їх видаляють!