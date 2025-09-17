Естонія наразі не має підстав для закриття кордону з Росією, - МВС країни

Міністр внутрішніх справ Естонії Ігор Таро сказав, що країна наразі не має підстав для закриття тимчасової контрольної лінії з Росією.

Його заяву цитує ERR, повідомляє Цензор.НЕТ.

Напередодні опозиційна Естонії Isamaa ініціювала законопроєкт, яким пропонується закрити кордон з Росією.

Глави естонського МВС відреагував на ініціативу опозиції, заявивши, що в Естонії немає причин для закриття кордону.

"За моєю оцінкою, йшлося б про конкретний захід у відповідь на якісь дії",- сказав міністр.

Читайте також: Естонія планує створити військову базу в Нарві поблизу кордону з РФ

Посадовець заявив, що Естонія залишила кордон відкритим з гуманітарних міркувань, щоб люди мали можливість відвідувати близьких родичів, які живуть по інший бік кордону. Однак Таро додав, що у разі зміни безпекової ситуації кордон можна буде "дуже швидко" закрити.

Раніше повідомлялося, що влада Латвії продовжила дію рішення про закриття повітряного простору країни поблизу кордонів з РФ та Білоруссю до 8 жовтня. Однак тепер повітряний простір буде закритий лише у темний час доби.

Читайте також: Естонія не планує спрощувати перетин кордону з РФ, - МВС країни