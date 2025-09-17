УКР
Естонія захищає кордон із Росією
Естонія наразі не має підстав для закриття кордону з Росією, - МВС країни

Міністр внутрішніх справ Естонії Ігор Таро сказав, що країна наразі не має підстав для закриття тимчасової контрольної лінії з Росією.

Його заяву цитує ERR, повідомляє Цензор.НЕТ.

Напередодні опозиційна Естонії Isamaa ініціювала законопроєкт, яким пропонується закрити кордон з Росією.

Глави естонського МВС відреагував на ініціативу опозиції, заявивши, що в Естонії немає причин для закриття кордону.

"За моєю оцінкою, йшлося б про конкретний захід у відповідь на якісь дії",- сказав міністр.

Читайте також: Естонія планує створити військову базу в Нарві поблизу кордону з РФ

Посадовець заявив, що Естонія залишила кордон відкритим з гуманітарних міркувань, щоб люди мали можливість відвідувати близьких родичів, які живуть по інший бік кордону. Однак Таро додав, що у разі зміни безпекової ситуації кордон можна буде "дуже швидко" закрити.

Раніше повідомлялося, що влада Латвії продовжила дію рішення про закриття повітряного простору країни поблизу кордонів з РФ та Білоруссю до 8 жовтня. Однак тепер повітряний простір буде закритий лише у темний час доби.

Читайте також: Естонія не планує спрощувати перетин кордону з РФ, - МВС країни

+5
От і Україна не мала підстав і все для руснявих танків розмінувала,
щє й дороги і мости під ширь кацапських танків збудувала...
17.09.2025 23:28 Відповісти
+2
правда.
а правда, шо ти кацапірующій лугандонець, а ля ахмет-джамал?
17.09.2025 23:35 Відповісти
+2
естонці, не робiть помилку!
18.09.2025 00:11 Відповісти
От і Україна не мала підстав і все для руснявих танків розмінувала,
щє й дороги і мости під ширь кацапських танків збудувала...
17.09.2025 23:28 Відповісти
А правда , що вас , з Америки , скоро всіх попруть ?
17.09.2025 23:31 Відповісти
правда.
а правда, шо ти кацапірующій лугандонець, а ля ахмет-джамал?
17.09.2025 23:35 Відповісти
повидаляв давніх друзяків і ахмета і джамала?
лугандонці своїх не бросають - вони їх видаляють!
17.09.2025 23:50 Відповісти
30% населення Естонії росіяни, це логічно що вони нічого закривати не будуть
17.09.2025 23:35 Відповісти
Даремно ви так. Беріть приклад із Фінляндії. Мінуйте кордони поки не пізно. Подивіться, що кацапи роблять в Україні. Майте ум , та злякайтесь.
17.09.2025 23:36 Відповісти
Війна війною, а бізнес з кацапами треба робити.
17.09.2025 23:37 Відповісти
Ну так. Підставою буде вторгнення кацапських танків. От лише в тому випадеу закриьи кордон не буде можливості. Історія України нічого не вчить? Відремонтований за Зєлєнского міст у Станиці Луганській, який власне і зруйнували, щоб кацапи параьним маршем по асфальту через Сіверський Донець у глиб України не рвонули.
17.09.2025 23:49 Відповісти
Це як просрочений запрошував до шашликів поки маму риму вивозив в взраїль
17.09.2025 23:51 Відповісти
естонці, не робiть помилку!
18.09.2025 00:11 Відповісти
 
 