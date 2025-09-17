Эстония пока не имеет оснований для закрытия границы с Россией, - МВД страны
Министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро сказал, что страна пока не имеет оснований для закрытия временной контрольной линии с Россией.
Его заявление цитирует ERR, сообщает Цензор.НЕТ.
Накануне оппозиционная Эстонии Isamaa инициировала законопроект, которым предлагается закрыть границу с Россией.
Главы эстонского МВД отреагировал на инициативу оппозиции, заявив, что в Эстонии нет причин для закрытия границы.
"По моей оценке, речь шла бы о конкретной мере в ответ на какие-то действия", - сказал министр.
Чиновник заявил, что Эстония оставила границу открытой из гуманитарных соображений, чтобы люди имели возможность посещать близких родственников, которые живут по другую сторону границы. Однако Таро добавил, что в случае изменения ситуации с безопасностью границу можно будет "очень быстро" закрыть.
Ранее сообщалось, что власти Латвии продлили действие решения о закрытии воздушного пространства страны вблизи границ с РФ и Беларусью до 8 октября. Однако теперь воздушное пространство будет закрыто только в темное время суток.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
щє й дороги і мости під ширь кацапських танків збудувала...
а правда, шо ти кацапірующій лугандонець, а ля ахмет-джамал?
лугандонці своїх не бросають - вони їх видаляють!