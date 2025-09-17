Эстония пока не имеет оснований для закрытия границы с Россией, - МВД страны

Министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро сказал, что страна пока не имеет оснований для закрытия временной контрольной линии с Россией.

Его заявление цитирует ERR, сообщает Цензор.НЕТ.

Накануне оппозиционная Эстонии Isamaa инициировала законопроект, которым предлагается закрыть границу с Россией.

Главы эстонского МВД отреагировал на инициативу оппозиции, заявив, что в Эстонии нет причин для закрытия границы.

"По моей оценке, речь шла бы о конкретной мере в ответ на какие-то действия", - сказал министр.

Чиновник заявил, что Эстония оставила границу открытой из гуманитарных соображений, чтобы люди имели возможность посещать близких родственников, которые живут по другую сторону границы. Однако Таро добавил, что в случае изменения ситуации с безопасностью границу можно будет "очень быстро" закрыть.

Ранее сообщалось, что власти Латвии продлили действие решения о закрытии воздушного пространства страны вблизи границ с РФ и Беларусью до 8 октября. Однако теперь воздушное пространство будет закрыто только в темное время суток.

