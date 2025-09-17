РУС
Эстония защищает границу с Россией
Эстония пока не имеет оснований для закрытия границы с Россией, - МВД страны

Министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро сказал, что страна пока не имеет оснований для закрытия временной контрольной линии с Россией.

Его заявление цитирует ERR, сообщает Цензор.НЕТ.

Накануне оппозиционная Эстонии Isamaa инициировала законопроект, которым предлагается закрыть границу с Россией.

Главы эстонского МВД отреагировал на инициативу оппозиции, заявив, что в Эстонии нет причин для закрытия границы.

"По моей оценке, речь шла бы о конкретной мере в ответ на какие-то действия", - сказал министр.

Эстония планирует создать военную базу в Нарве вблизи границы с РФ

Чиновник заявил, что Эстония оставила границу открытой из гуманитарных соображений, чтобы люди имели возможность посещать близких родственников, которые живут по другую сторону границы. Однако Таро добавил, что в случае изменения ситуации с безопасностью границу можно будет "очень быстро" закрыть.

Ранее сообщалось, что власти Латвии продлили действие решения о закрытии воздушного пространства страны вблизи границ с РФ и Беларусью до 8 октября. Однако теперь воздушное пространство будет закрыто только в темное время суток.

Эстония не планирует упрощать пересечение границы с РФ, - МВД страны

граница (5369) россия (97231) Эстония (1514)
Топ комментарии
+4
От і Україна не мала підстав і все для руснявих танків розмінувала,
щє й дороги і мости під ширь кацапських танків збудувала...
показать весь комментарий
17.09.2025 23:28 Ответить
+2
правда.
а правда, шо ти кацапірующій лугандонець, а ля ахмет-джамал?
показать весь комментарий
17.09.2025 23:35 Ответить
+2
естонці, не робiть помилку!
показать весь комментарий
18.09.2025 00:11 Ответить
А правда , що вас , з Америки , скоро всіх попруть ?
показать весь комментарий
17.09.2025 23:31 Ответить
повидаляв давніх друзяків і ахмета і джамала?
лугандонці своїх не бросають - вони їх видаляють!
показать весь комментарий
17.09.2025 23:50 Ответить
30% населення Естонії росіяни, це логічно що вони нічого закривати не будуть
показать весь комментарий
17.09.2025 23:35 Ответить
Даремно ви так. Беріть приклад із Фінляндії. Мінуйте кордони поки не пізно. Подивіться, що кацапи роблять в Україні. Майте ум , та злякайтесь.
показать весь комментарий
17.09.2025 23:36 Ответить
Війна війною, а бізнес з кацапами треба робити.
показать весь комментарий
17.09.2025 23:37 Ответить
Ну так. Підставою буде вторгнення кацапських танків. От лише в тому випадеу закриьи кордон не буде можливості. Історія України нічого не вчить? Відремонтований за Зєлєнского міст у Станиці Луганській, який власне і зруйнували, щоб кацапи параьним маршем по асфальту через Сіверський Донець у глиб України не рвонули.
показать весь комментарий
17.09.2025 23:49 Ответить
Це як просрочений запрошував до шашликів поки маму риму вивозив в взраїль
показать весь комментарий
17.09.2025 23:51 Ответить
естонці, не робiть помилку!
показать весь комментарий
18.09.2025 00:11 Ответить
 
 