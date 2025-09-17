Латвия еще на три недели продлила закрытие воздушного пространства у границ с РФ и Беларусью

Власти Латвии продлили действие решения о закрытии воздушного пространства страны вблизи границ с РФ и Беларусью до 8 октября. Однако теперь воздушное пространство будет закрыто только в темное время суток.

Об этом пишет Delfi со ссылкой на Министерство обороны Латвии, информирует Цензор.НЕТ.

Оборонное ведомство Латвии сообщило о продлении закрытия части воздушного пространства страны, вдоль границ с Беларусью и Россией, на еще примерно три недели - с 18 сентября по 8 октября в период с 20:00 до 7:00.

Отмечается, что благодаря этому ограничению латвийские военные могут максимально эффективно контролировать ситуацию в воздушном пространстве и проводить определенные отработки.

"После оценки рисков было принято решение продолжать ограничения только в темное время суток, когда риск угроз наибольший", - сказано в сообщении.

Ранее сообщалось, что с 11 сентября и как минимум до 18 сентября Латвия закрывает воздушное пространство вдоль восточной границы с Беларусью и Россией.

