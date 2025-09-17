Латвія ще на три тижні продовжила закриття повітряного простору біля кордонів з РФ і Білоруссю

Влада Латвії продовжила дію рішення про закриття повітряного простору країни поблизу кордонів з РФ та Білоруссю до 8 жовтня. Однак тепер повітряний простір буде закритий лише у темний час доби.

Про це пише Delfi з посиланням на Міністерство оборони Латвії, інформує Цензор.НЕТ.

Оборонне відомство Латвії повідомило про продовження закриття частини повітряного простору країни, вздовж кордонів з Білоруссю та Росією, на ще приблизно три тижні – з 18 вересня до 8 жовтня у період з 20:00 до 7:00.

Зазначається, що завдяки цьому обмеженню латвійські військові можуть максимально ефективно контролювати ситуацію в повітряному просторі та проводити певні відпрацювання.

"Після оцінки ризиків було прийнято рішення продовжувати обмеження лише в темний час доби, коли ризик загроз найбільший", - сказано в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що з 11 вересня і щонайменше до 18 вересня Латвія закриває повітряний простір уздовж східного кордону з Білоруссю та Росією.

