Естонія закриває повітряний простір на кордоні з РФ

12 вересня Естонія запровадила тимчасову заборону на польоти вздовж східного кордону з РФ. Це пов'язано з активністю російських військ та українських дронів у Ленінградській області.

Обмеження на польоти у забороненій зоні діятимуть найближчими тижнями щодня з 8 години вечора до 7 години ранку на висоті до 6000 метрів.

"Ми лише обмежуємо частину авіаактивності. Це означає, що ті, хто звертається до нас і обґрунтовує свої дії, як, наприклад, Департамент поліції та прикордонної охорони минулої ночі, коли вони шукали зниклу людину за допомогою дрона, - можуть продовжувати роботу. Ми вживаємо цього заходу для того, щоб у операторів спостереження було менше об'єктів для відстеження", - зазначив командувач ВПС Естонії Рійво Валге.

Військові заявляють, що поки що рано говорити про те, як довго діятимуть обмеження. Однак вони також торкнулися роботи авіалінії Гельсинкі-Тарту.

Військові запевняють що для Естонії відсутня безпосередня і негайна військова загроза. Однак у регіоні зросла частота повітряних інцидентів, спричинена воєнними діями Росії проти України.

Нагадаємо, аналогічні зони заборони польотів запровадили Фінляндія та Латвія.