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Новости Эстония защищает границу с Россией
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Эстония планирует создать военную базу в Нарве вблизи границы с РФ

естонія

Силы обороны Эстонии планируют создать в городе Нарва новую военную базу, где будет размещено более двухсот эстонских военнослужащих и подразделения союзников.

Об этом заявил начальник Генерального штаба Сил обороны генерал-майор Вахур Карус, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ERR.

По словам Каруса, такая потребность возникла из-за необходимости усиления присутствия Эстонии в регионе, который расположен в непосредственной близости к границе с Россией. Он уточнил, что командование уже провело консультации с парламентскими партиями, и предложение о базе получило неожиданно положительную реакцию.

Генерал подчеркнул, что создание базы станет не только оборонительным шагом, но и сигналом для местных жителей о государственном присутствии. "Нарвитяне смогут привыкнуть к тому, что военные - часть их повседневной городской жизни, и в определенном смысле этот шаг станет демонстрацией того, что Нарва является неотъемлемой частью Эстонии", - добавил он.

Напомним, осенью этого года Эстония планирует начать возведение укреплений с бункерами на границе с Российской Федерацией.

Также читайте: Эстония начнет строительство укреплений с бункерами на границе с РФ

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граница (5272) россия (95546) Эстония (1425)


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От-от... І замінувать міст через річку... "Нех*й шастать" кацапам в Європу...
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23.04.2025 15:17 Ответить
Красивый город. Через реку руины крепости Иван-города, что тоже радует.
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23.04.2025 15:18 Ответить
трамп з венсом скажуть, що це провокування пітуна.
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23.04.2025 15:19 Ответить
Вірне рішення. Ще встановити автоматичні кулемети, випустити злих собак і в річку ( а там і в озеро) адаптованих крокодилів; бо кацапня страшніше сарани.
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23.04.2025 15:34 Ответить
тобто розгорнути військову базу в зоні ураження ствольної артилерії? дійсно, чому б і ні.
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23.04.2025 15:40 Ответить
неее ну мы так не договаривались!)
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23.04.2025 15:43 Ответить
Тк там і так є база ВПС. Літак F35 в ударній конфігурації долітає до Петербурга за 4 хвилини! Але загроза від України...
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23.04.2025 16:13 Ответить
 
 