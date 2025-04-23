Эстония планирует создать военную базу в Нарве вблизи границы с РФ

Силы обороны Эстонии планируют создать в городе Нарва новую военную базу, где будет размещено более двухсот эстонских военнослужащих и подразделения союзников.

Об этом заявил начальник Генерального штаба Сил обороны генерал-майор Вахур Карус, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ERR.

По словам Каруса, такая потребность возникла из-за необходимости усиления присутствия Эстонии в регионе, который расположен в непосредственной близости к границе с Россией. Он уточнил, что командование уже провело консультации с парламентскими партиями, и предложение о базе получило неожиданно положительную реакцию.

Генерал подчеркнул, что создание базы станет не только оборонительным шагом, но и сигналом для местных жителей о государственном присутствии. "Нарвитяне смогут привыкнуть к тому, что военные - часть их повседневной городской жизни, и в определенном смысле этот шаг станет демонстрацией того, что Нарва является неотъемлемой частью Эстонии", - добавил он.

Напомним, осенью этого года Эстония планирует начать возведение укреплений с бункерами на границе с Российской Федерацией.

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