УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
6150 відвідувачів онлайн
Новини Естонія захищає кордон із Росією
790 7

Естонія планує створити військову базу в Нарві поблизу кордону з РФ

естонія

Сили оборони Естонії планують створити в місті Нарва нову військову базу, де буде розміщено понад двісті естонських військовослужбовців і підрозділи союзників.

Про це заявив начальник Генерального штабу Сил оборони генерал-майор Вахур Карус, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ERR.

За словами Каруса, така потреба виникла через необхідність посилення присутністі Естонії в регіоні, що розташований у безпосередній близькості до кордону з Росією. Він уточнив, що командування вже провело консультації з парламентськими партіями, і пропозиція щодо бази отримала несподівано позитивну реакцію.

Генерал наголосив, що створення бази стане не лише оборонним кроком, а й сигналом для місцевих жителів про державну присутність. "Нарвитяни зможуть звикнути до того, що військові - частина їхнього повсякденного міського життя, і в певному сенсі цей крок стане демонстрацією того, що Нарва є невід'ємною частиною Естонії", - додав він.

Нагадаємо, восени цього року Естонія планує розпочати зведення укріплень з бункерами на кордоні з Російською Федерацією.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Естонія припиняє програму виплати допомоги українським біженцям на оренду житла

Автор: 

кордон (4769) росія (65223) Естонія (1615)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
От-от... І замінувать міст через річку... "Нех*й шастать" кацапам в Європу...
показати весь коментар
23.04.2025 15:17 Відповісти
Красивый город. Через реку руины крепости Иван-города, что тоже радует.
показати весь коментар
23.04.2025 15:18 Відповісти
трамп з венсом скажуть, що це провокування пітуна.
показати весь коментар
23.04.2025 15:19 Відповісти
Вірне рішення. Ще встановити автоматичні кулемети, випустити злих собак і в річку ( а там і в озеро) адаптованих крокодилів; бо кацапня страшніше сарани.
показати весь коментар
23.04.2025 15:34 Відповісти
тобто розгорнути військову базу в зоні ураження ствольної артилерії? дійсно, чому б і ні.
показати весь коментар
23.04.2025 15:40 Відповісти
неее ну мы так не договаривались!)
показати весь коментар
23.04.2025 15:43 Відповісти
Тк там і так є база ВПС. Літак F35 в ударній конфігурації долітає до Петербурга за 4 хвилини! Але загроза від України...
показати весь коментар
23.04.2025 16:13 Відповісти
 
 