Естонія планує створити військову базу в Нарві поблизу кордону з РФ

Сили оборони Естонії планують створити в місті Нарва нову військову базу, де буде розміщено понад двісті естонських військовослужбовців і підрозділи союзників.

Про це заявив начальник Генерального штабу Сил оборони генерал-майор Вахур Карус, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ERR.

За словами Каруса, така потреба виникла через необхідність посилення присутністі Естонії в регіоні, що розташований у безпосередній близькості до кордону з Росією. Він уточнив, що командування вже провело консультації з парламентськими партіями, і пропозиція щодо бази отримала несподівано позитивну реакцію.

Генерал наголосив, що створення бази стане не лише оборонним кроком, а й сигналом для місцевих жителів про державну присутність. "Нарвитяни зможуть звикнути до того, що військові - частина їхнього повсякденного міського життя, і в певному сенсі цей крок стане демонстрацією того, що Нарва є невід'ємною частиною Естонії", - додав він.

Нагадаємо, восени цього року Естонія планує розпочати зведення укріплень з бункерами на кордоні з Російською Федерацією.

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