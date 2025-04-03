Естонія розпочне будівництво укріплень з бункерами на кордоні з РФ

Восени цього року Естонія планує розпочати зведення укріплень з бункерами на кордоні з Російською Федерацією.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Де і скільки будуватимуть бункерів?

Планується, що до осені буде готовий перший опорний пункт із 14 бункерів на північному сході країни, а також 4 бункери будуть зведені на південно-східному кордоні.

Загалом оборонний ланцюг охоплюватиме близько 600 бункерів на східному кордоні. З'являться бункери не тільки на державній, а й на приватній землі.

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Які укриття будуватимуть в Естонії

До початку літа естонські військові мають обрати один із двох типів бункерів, які минулого року пройшли тестування, в якому враховувався досвід війни в Україні, зокрема, вони мають витримувати влучання 152-мм снаряда.

"Проти дронів бункери ми не тестували, проте кількість вибухівки, яка використовувалася під час випробувань, достатня, щоб забезпечити захист від них. Під час встановлення бункерів ми враховуємо досвід, отриманий в Україні, де проти дронів використовують спеціальні сітки та засоби, щоб дрон не міг прямо потрапити в бункер", - пояснив голова інженерного відділення штабу дивізії Сил оборони Айнар Афанасьєв.

Також планується встановлення протитанкових загороджень та обладнання вогневих позицій. Деякі елементи оборонної зони будуть встановлюватися лише в кризовий час.

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"У кризовий час обов'язково будуть використовуватися вибухові загородження, міни та вибухові заряди, також передбачено заходи щодо руйнування мостів і трубопроводів. У мирний час ці заходи не застосовуються, у кризовий - так", - зазначив Афанасьєв.

Точний вибір місця розташування цих опорних пунктів перебуває на фінальній стадії узгодження із Силами оборони.