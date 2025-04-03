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Новини Естонія захищає кордон із Росією
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Естонія розпочне будівництво укріплень з бункерами на кордоні з РФ

кордон,росія,естонія

Восени цього року Естонія планує розпочати зведення укріплень з бункерами на кордоні з Російською Федерацією.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Де і скільки будуватимуть бункерів?

Планується, що до осені буде готовий перший опорний пункт із 14 бункерів на північному сході країни, а також 4 бункери будуть зведені на південно-східному кордоні.

Загалом оборонний ланцюг охоплюватиме близько 600 бункерів на східному кордоні. З'являться бункери не тільки на державній, а й на приватній землі.

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Які укриття будуватимуть в Естонії

До початку літа естонські військові мають обрати один із двох типів бункерів, які минулого року пройшли тестування, в якому враховувався досвід війни в Україні, зокрема, вони мають витримувати влучання 152-мм снаряда.

"Проти дронів бункери ми не тестували, проте кількість вибухівки, яка використовувалася під час випробувань, достатня, щоб забезпечити захист від них. Під час встановлення бункерів ми враховуємо досвід, отриманий в Україні, де проти дронів використовують спеціальні сітки та засоби, щоб дрон не міг прямо потрапити в бункер", - пояснив голова інженерного відділення штабу дивізії Сил оборони Айнар Афанасьєв.

Також планується встановлення протитанкових загороджень та обладнання вогневих позицій. Деякі елементи оборонної зони будуть встановлюватися лише в кризовий час.

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"У кризовий час обов'язково будуть використовуватися вибухові загородження, міни та вибухові заряди, також передбачено заходи щодо руйнування мостів і трубопроводів. У мирний час ці заходи не застосовуються, у кризовий - так", - зазначив Афанасьєв.

Точний вибір місця розташування цих опорних пунктів перебуває на фінальній стадії узгодження із Силами оборони.

Автор: 

кордон (4757) росія (65052) Естонія (1609)


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Топ коментарі
+10
Про Фінляндію теж так думали...
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03.04.2025 18:39
+6
а Україна навіть не починала ..ібо всьо будєт - зелєно ..шашлік машлік будєт, асфальт будєт..бракований міна будєт ..арахамія , жумаділов, умєров будєт ..яйца па 17 будєт ..падхаді, красівая - любіть буду
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03.04.2025 18:30
+3
А дорогі та мости ?
А могили та хрести ?

Що, це в ЗЄліной Україні ?
Ну та да.....
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03.04.2025 18:20
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А дорогі та мости ?
А могили та хрести ?

Що, це в ЗЄліной Україні ?
Ну та да.....
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03.04.2025 18:20 Відповісти
а Україна навіть не починала ..ібо всьо будєт - зелєно ..шашлік машлік будєт, асфальт будєт..бракований міна будєт ..арахамія , жумаділов, умєров будєт ..яйца па 17 будєт ..падхаді, красівая - любіть буду
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03.04.2025 18:30 Відповісти
1300 000 населення. Без шансів.
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03.04.2025 18:30 Відповісти
ести існують понад 2 000 років!
варіанти у кацапів? - без шансів !
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03.04.2025 18:34 Відповісти
Про Фінляндію теж так думали...
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03.04.2025 18:39 Відповісти
Вони вже повинні бути. Невже не вчить гіркий досвід України?
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03.04.2025 18:36 Відповісти
ну, удачі, обойдуть, як немчури жабоїдів обойшли.
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03.04.2025 18:39 Відповісти
О це вже явна ескалація і мілітаризація). Далі путєн захоче гарантій безпеки від нападу Естонії
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03.04.2025 19:07 Відповісти
"Восени цього року Естонія планує розпочати..." Що??? Тільки ПЛАНУЄ РОЗПОЧАТИ??????
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03.04.2025 19:22 Відповісти
Давно пора. Це потрібно було робити ще позавчора
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03.04.2025 21:07 Відповісти
Мабуть в них нема слуг народу з асфальтом і шашликами,але є бариги,які розбудовують армію і фортифікації.
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03.04.2025 21:27 Відповісти
 
 