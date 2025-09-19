Естонія направила ноту РФ через заклики до громадян навчатися в РФ і ТОТ України

Міністерство закордонних справ Естонії направило ноту російському посольству через публікації про можливості навчання в Росії та на тимчасово окупованих або анексованих Росією територіях України.

Про це повідомляє Postimees, передає Цензор.НЕТ.

Глава МЗС Естонії Маргус Цахкна наголосив, що в країні діє заборона на організацію участі естонської молоді у заходах, пов’язаних з владою Росії, Білорусі або окупованих територій України, а також на сприяння таким заходам. Публікації посольства з контактними даними дипмісії свідчать про пряме сприяння участі у навчанні, що може призвести до порушення санкцій.

Керівник відділу вищої освіти Міністерства освіти і науки Естонії Крісті Раудмяе додала, що навчання в Росії чи на окупованих територіях несе серйозні ризики: участь Росії у Болонській системі припинена, дипломи не визнаються в Естонії та Європі, що обмежує подальші навчання чи працевлаштування.

Заборона діє для молодих людей віком до 21 року, як громадян Естонії, так і власників посвідки на проживання, і поширюється на всі подібні заходи, що підтримуються або організовуються владою Росії чи Білорусі.

