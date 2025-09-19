Эстония направила ноту РФ из-за призывов к гражданам учиться в РФ и ВОТ Украины

Министерство иностранных дел Эстонии направило ноту российскому посольству из-за публикаций о возможности обучения в России и на временно оккупированных или аннексированных Россией территориях Украины.

Об этом сообщает Postimees, передает Цензор.НЕТ.

Глава МИД Эстонии Маргус Цахкна подчеркнул, что в стране действует запрет на организацию участия эстонской молодежи в мероприятиях, связанных с властями России, Беларуси или оккупированных территорий Украины, а также на содействие таким мероприятиям. Публикации посольства с контактными данными дипмиссии свидетельствуют о прямом содействии участию в обучении, что может привести к нарушению санкций.

Руководитель отдела высшего образования Министерства образования и науки Эстонии Кристи Раудмяэ добавила, что обучение в России или на оккупированных территориях несет серьезные риски: участие России в Болонской системе прекращено, дипломы не признаются в Эстонии и Европе, что ограничивает дальнейшее обучение или трудоустройство.

Запрет действует для молодых людей в возрасте до 21 года, как граждан Эстонии, так и владельцев вида на жительство, и распространяется на все подобные мероприятия, поддерживаемые или организуемые властями России или Беларуси.

