Российско-белорусские учения "Запад-2025" не свидетельствуют о стремлении к деэскалации и миру, - Евросоюз
Евросоюз внимательно следит за российско-белорусскими военными учениями "Запад-2025". ЕС считает эти учения свидетельством неготовности России к миру.
Об этом говорится в заявлении Высокого представителя ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Каи Каллас от имени ЕС, сообщает Цензор.НЕТ.
"Учитывая продолжающуюся агрессию России против Украины и неоднократные нарушения воздушного пространства наших государств-членов российскими беспилотниками, такие учения, как "Запад-2025", не свидетельствуют о стремлении к деэскалации и миру", - сказано в заявлении.
Кроме этого, в ЕС считают участие других стран в учениях "предметом серьезного беспокойства с точки зрения безопасности" для Евросоюза.
"ЕС ожидает, что Россия и Беларусь будут полностью придерживаться своих международных обязательств, в частности Венского документа ОБСЕ 2011 года. ЕС остается бдительным относительно любых потенциальных угроз безопасности, связанных с учениями "Запад-2025", - говорится в заявлении.
Военные учения РФ и Беларуси "Запад-2025"
Ранее в Минобороны РБ сообщили, что военные учения РФ и Беларуси "Запад-2025" пройдут с 12 по 16 сентября.
В Госпогранслужбе сообщали, что запланированные на сентябрь совместные российско-белорусские учения могут привести к росту угрозы демонстративных действий России вблизи украинской границы.
6 августа 2025 года в Беларусь прибыл первый эшелон с военнослужащими РФ и техникой для учений "Запад-2025".
