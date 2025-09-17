РУС
Демченко об учениях "Запад-2025": Военные РФ начинают покидать белорусские полигоны

Учения Запад 2025 В Беларусь прибыли военные РФ

Привлеченные к военным учениям "Запад-2025" российские военные начинают покидать Беларусь.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в комментарии "Украинской правде".

"Российские военные (а на этот раз их количество не было таким значительным, как, например, в 2021 году. - Ред.) начинают покидать места проведения учений в Республике Беларусь. Их движение отслеживается. Не могу сказать сейчас, что они уже все покинули Беларусь, но, надеюсь, они будут двигаться в правильном направлении", - уточнил Демченко.

Накануне учения "Запад-2025", к которым было приковано международное внимание, официально завершились на полигоне в Мулино Нижегородской области РФ. За последней фазой учений, которая, по сообщениям российских СМИ, завершилась "разгромом условного противника и выходом на линию условной государственной границы", наблюдал российский правитель Владимир Путин, одетый в военную форму.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пентагон подтвердил присутствие американских наблюдателей на учениях "Запад-2025" в Беларуси

Представитель ГПСУ отметил, что в течение нынешних российско-белорусских учений активности в направлении границы с Украиной не было.

Автор: 

Полякав путлєр Європу - Мабуть Сі сказав - харош дуркувати - китайські товари в Європу через Білорашку шурують
показать весь комментарий
17.09.2025 11:12 Ответить
Повністю погоджуюсь - без Сі тут не обійшлося... Значить Китай може натиснути на пуйло, щоб зупинити війну, але не хоче! Санкції проти Китаю будуть дієвіші ніж проти рашки!
показать весь комментарий
17.09.2025 12:13 Ответить
В поляів зараз хороша позиція, можуть виставити рахунок Путину за знищені будинки та постраждалу інфраструктуру на пару мільярдів євро.
показать весь комментарий
17.09.2025 11:26 Ответить
Введення санкцій проти Китаю зупинить війну! Бо це тільки Сі заставив достроково припинити ці навчання після блокади Польщею кордону для китайських товарів. Вчора Ван Ї не даремно скиглив...
показать весь комментарий
17.09.2025 12:16 Ответить
Перед вторгненням в Україну, пам'ятається, цапські війська також "залишали полігони" біля кордону. .. А воно потім он як вийшло.
показать весь комментарий
17.09.2025 12:22 Ответить
 
 