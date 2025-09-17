Демченко об учениях "Запад-2025": Военные РФ начинают покидать белорусские полигоны

Привлеченные к военным учениям "Запад-2025" российские военные начинают покидать Беларусь.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в комментарии "Украинской правде".

"Российские военные (а на этот раз их количество не было таким значительным, как, например, в 2021 году. - Ред.) начинают покидать места проведения учений в Республике Беларусь. Их движение отслеживается. Не могу сказать сейчас, что они уже все покинули Беларусь, но, надеюсь, они будут двигаться в правильном направлении", - уточнил Демченко.

Накануне учения "Запад-2025", к которым было приковано международное внимание, официально завершились на полигоне в Мулино Нижегородской области РФ. За последней фазой учений, которая, по сообщениям российских СМИ, завершилась "разгромом условного противника и выходом на линию условной государственной границы", наблюдал российский правитель Владимир Путин, одетый в военную форму.

Представитель ГПСУ отметил, что в течение нынешних российско-белорусских учений активности в направлении границы с Украиной не было.