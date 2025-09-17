УКР
903 5

Демченко про навчання "Запад-2025": Військові РФ починають залишати білоруські полігони

Навчання Запад 2025 До Білорусі прибули військові РФ

Залучені до військових навчань "Запад-2025" російські військові починають залишати Білорусь.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в коментарі "Українській правді".

"Російські військові (а цього разу їхня кількість не була такою значною, як, наприклад, у 2021 році. - Ред.) починають залишати місця проведення навчань у Республіці Білорусь. Їх рух відслідковується. Не можу сказати зараз, що вони вже всі залишили Білорусь, але, сподіваюсь, вони рухатимуться в правильному напрямку", - уточнив Демченко.

Напередодні навчання "Запад-2025", до яких була прикута міжнародна увага, офіційно завершились на полігоні в Муліно Нижньогородської області РФ. За останньою фазою навчань, яка, за повідомленнями російських ЗМІ, завершилася "розгромом умовного противника і виходом на лінію умовного державного кордону", спостерігав російський правитель Володимир Путін, одягнений у військову форму.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пентагон підтвердив присутність американських спостерігачів на навчаннях "Захід-2025" в Білорусі

Речник ДПСУ наголосив, що протягом цьогорічних російсько-білоруських навчань активності у напрямку кордону з Україною не було.

Білорусь (8070) Держприкордонслужба ДПСУ (6414) військові навчання (2813) Демченко Андрій (378)
Полякав путлєр Європу - Мабуть Сі сказав - харош дуркувати - китайські товари в Європу через Білорашку шурують
показати весь коментар
17.09.2025 11:12 Відповісти
Повністю погоджуюсь - без Сі тут не обійшлося... Значить Китай може натиснути на пуйло, щоб зупинити війну, але не хоче! Санкції проти Китаю будуть дієвіші ніж проти рашки!
показати весь коментар
17.09.2025 12:13 Відповісти
В поляів зараз хороша позиція, можуть виставити рахунок Путину за знищені будинки та постраждалу інфраструктуру на пару мільярдів євро.
показати весь коментар
17.09.2025 11:26 Відповісти
Введення санкцій проти Китаю зупинить війну! Бо це тільки Сі заставив достроково припинити ці навчання після блокади Польщею кордону для китайських товарів. Вчора Ван Ї не даремно скиглив...
показати весь коментар
17.09.2025 12:16 Відповісти
Перед вторгненням в Україну, пам'ятається, цапські війська також "залишали полігони" біля кордону. .. А воно потім он як вийшло.
показати весь коментар
17.09.2025 12:22 Відповісти
 
 