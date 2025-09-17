Демченко про навчання "Запад-2025": Військові РФ починають залишати білоруські полігони

Залучені до військових навчань "Запад-2025" російські військові починають залишати Білорусь.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в коментарі "Українській правді".

"Російські військові (а цього разу їхня кількість не була такою значною, як, наприклад, у 2021 році. - Ред.) починають залишати місця проведення навчань у Республіці Білорусь. Їх рух відслідковується. Не можу сказати зараз, що вони вже всі залишили Білорусь, але, сподіваюсь, вони рухатимуться в правильному напрямку", - уточнив Демченко.

Напередодні навчання "Запад-2025", до яких була прикута міжнародна увага, офіційно завершились на полігоні в Муліно Нижньогородської області РФ. За останньою фазою навчань, яка, за повідомленнями російських ЗМІ, завершилася "розгромом умовного противника і виходом на лінію умовного державного кордону", спостерігав російський правитель Володимир Путін, одягнений у військову форму.

Речник ДПСУ наголосив, що протягом цьогорічних російсько-білоруських навчань активності у напрямку кордону з Україною не було.