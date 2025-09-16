УКР
Новини Військові навчання Білорусі та РФ
570 14

Пентагон підтвердив присутність американських спостерігачів на навчаннях "Захід-2025" в Білорусі

Спостерігачі США на навчаннях у Білорусі

Військовослужбовці США спостерігали за спільними навчаннями РФ та Білорусі "Захід-2025". Вони були присутні там у "день почесних гостей".

Про це заявив прессекретар Пентагону Шон Парнелл, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

"Посольство США в Мінську, Білорусь, отримало запрошення для нашого аташе з питань оборони відвідати військові навчання "Захід-2025" у Білорусі в рамках дня почесних гостей, і ми прийняли запрошення з урахуванням останніх продуктивних двосторонніх контактів між нашими країнами", - розповів Парнелл.

За його словами, присутність на навчаннях у такі "дні почесних гостей" є звичайною практикою між збройними силами.

Також дивіться: Американські військові відвідали навчання "Захід-2025" у Білорусі, - Reuters. ВIДЕО

Як пише Reuters, присутність американських офіцерів на навчаннях, менш ніж за тиждень після того, як сусідня Польща збила російські дрони, що залетіли в її повітряний простір, стала останнім сигналом того, що Вашингтон прагне налагодити відносини з Білоруссю. Західні аналітики припускають, що Трамп може намагатися віддалити Білорусь від Росії - стратегія, яку багато хто вважає малореалістичною, - або використовувати її тісні зв'язки з Москвою, щоб просувати угоду про завершення війни проти України.

Автор: 

Білорусь (8070) Пентагон (1465) США (24317) військові навчання (2810)
Топ коментарі
+5
А чого військові США на парад в Іран не поїхали?

Як щодо чаювання з ІДІЛ та Алькаїдою?
показати весь коментар
16.09.2025 23:48 Відповісти
+4
Так і бомбити ядерні об'єкти їх Іран не запрошував. 😁
Якісь американці вибірково чемні.
показати весь коментар
16.09.2025 23:57 Відповісти
+4
червоний килимок треба ж комусь розстилати , ось і покликали янкі .
показати весь коментар
17.09.2025 00:01 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
16.09.2025 23:48 Відповісти
Не запросили...
показати весь коментар
16.09.2025 23:52 Відповісти
16.09.2025 23:57 Відповісти
Ті всі ще не доросли до расєйскава вялічія
показати весь коментар
17.09.2025 00:18 Відповісти
показати весь коментар
16.09.2025 23:48 Відповісти
ахахах! яка зрада потужна...
показати весь коментар
17.09.2025 00:51 Відповісти
17.09.2025 00:01 Відповісти
Яка це велика честь для трампівської америки! Бути почесними гостями у терориста #1, це вам не хухри-мухри!!! 😂😂😂😂😂 докотилась америка.
показати весь коментар
17.09.2025 00:16 Відповісти
Із фактичною відмовою надати відповідь військовій агресії , повітряному нападу РФ на Польщу та Румунію, адміністрація Трампа фактично перекреслила надії європейців на військовий захист США від нападу путлєра. США де- факто більше не член НАТО. Членство і лідерство США в цій організації поки лишається, але лише на папері.
Продавати зброю і супутні військові послуги США мабуть продовжать, з вигодою для себе, але це вже торговельний бізнес, а не військовий союз. Європейцям, Великий Британії, Німеччині, Польщі та іншим країнам учасниками зруйнованої НАТО, необхідно терміново створювати новий військовий альянс на базі ЗСУ та спільного військово-промислового потенціалу ЄС і всіх дружніх країн, які матимуть бажання приєднатися для відсічі терористичній державі - агресору.
показати весь коментар
17.09.2025 00:28 Відповісти
Братушкі...Трамп з Лукашенкою ще подеруться хто більш улюблена жінка Путера...
показати весь коментар
17.09.2025 00:39 Відповісти
Раніше найкращими спеціалістами в світі по стеленню червоних хідників були китайські і москальські військові.
Трампон перейняв досвід і заставив своїх військових стелити перед ******.
Тепер Трампон вирішив перейняти ще й досвід вусатого таргана лука-вого...
показати весь коментар
17.09.2025 00:48 Відповісти
Цей "хід конем" прихвосня ***** Тромба, який вже опустив армію США нижче червоного коврика, означає лише одне - тиск на Польщу з метою примушення до зняття нею блокування кордону з рб.
Бо товариш Сі про це попросили - в Гданську китайські портові потужності з перевалки контейнерів простоюють.
показати весь коментар
17.09.2025 00:52 Відповісти
Если бы был нормальный президент , то еше б можно было сказать, ну мол наблюдатели, смотрят что б провокаций не было...
Но с трумпаком - однозначно лишь подлость возможна
показати весь коментар
17.09.2025 00:58 Відповісти
Думали чипсы, а попали на бульбу и драники...
показати весь коментар
17.09.2025 00:57 Відповісти
 
 