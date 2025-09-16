Пентагон підтвердив присутність американських спостерігачів на навчаннях "Захід-2025" в Білорусі
Військовослужбовці США спостерігали за спільними навчаннями РФ та Білорусі "Захід-2025". Вони були присутні там у "день почесних гостей".
Про це заявив прессекретар Пентагону Шон Парнелл, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
"Посольство США в Мінську, Білорусь, отримало запрошення для нашого аташе з питань оборони відвідати військові навчання "Захід-2025" у Білорусі в рамках дня почесних гостей, і ми прийняли запрошення з урахуванням останніх продуктивних двосторонніх контактів між нашими країнами", - розповів Парнелл.
За його словами, присутність на навчаннях у такі "дні почесних гостей" є звичайною практикою між збройними силами.
Як пише Reuters, присутність американських офіцерів на навчаннях, менш ніж за тиждень після того, як сусідня Польща збила російські дрони, що залетіли в її повітряний простір, стала останнім сигналом того, що Вашингтон прагне налагодити відносини з Білоруссю. Західні аналітики припускають, що Трамп може намагатися віддалити Білорусь від Росії - стратегія, яку багато хто вважає малореалістичною, - або використовувати її тісні зв'язки з Москвою, щоб просувати угоду про завершення війни проти України.
Як щодо чаювання з ІДІЛ та Алькаїдою?
Якісь американці вибірково чемні.
Продавати зброю і супутні військові послуги США мабуть продовжать, з вигодою для себе, але це вже торговельний бізнес, а не військовий союз. Європейцям, Великий Британії, Німеччині, Польщі та іншим країнам учасниками зруйнованої НАТО, необхідно терміново створювати новий військовий альянс на базі ЗСУ та спільного військово-промислового потенціалу ЄС і всіх дружніх країн, які матимуть бажання приєднатися для відсічі терористичній державі - агресору.
Трампон перейняв досвід і заставив своїх військових стелити перед ******.
Тепер Трампон вирішив перейняти ще й досвід вусатого таргана лука-вого...
Бо товариш Сі про це попросили - в Гданську китайські портові потужності з перевалки контейнерів простоюють.
Но с трумпаком - однозначно лишь подлость возможна