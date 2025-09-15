УКР
Американські військові відвідали навчання "Захід-2025" у Білорусі, - Reuters. ВIДЕО

У понеділок американські військові офіцери відвідали спільні російсько-білоруські військові навчання "Захід-2025".

Про це повідомляє Reuters із посиланням на Міноборони Білорусі, передає Цензор.НЕТ.

За інформацією відомства, американці були серед представників ще 23 країн, серед яких дві держави-члени НАТО - Туреччина та Угорщина. Міністр оборони Білорусі відзначив, що присутність спостерігачів не обмежується, і вони можуть подивитися на будь-які аспекти навчань, поспілкуватися з особовим складом та ознайомитися з проведенням маневрів.

Відзначається, що присутність американських офіцерів на навчаннях стала останнім сигналом потепління відносин між Вашингтоном та Мінськом, який досі залишався близьким союзником Москви. Раніше Білорусь дозволила Росії використовувати свою територію для переміщення десятків тисяч військових до України на початку повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Навчання "Захід-2025" розширюють на Калінінградську область

Білорусь США
+26
Червону доріжку з собою брали?
15.09.2025 15:42 Відповісти
+23
Парад у Бресті відбувся??
15.09.2025 15:45 Відповісти
+21
Підораси що одна сторона, що друга.
🤢
15.09.2025 15:41 Відповісти
Паґлядєлі, аткуда ґєрані па європє запускают?
15.09.2025 15:36 Відповісти
Більше того - білоруські друзі дозволили їм натиснути кнопку «запуску».
15.09.2025 16:19 Відповісти
Надали честь розкатати червону доріжку перед бульбофюрером! 😆
15.09.2025 17:08 Відповісти
бульбенфюрером
15.09.2025 17:24 Відповісти
Штандартенбульпоцфюрером...
15.09.2025 17:29 Відповісти
наступні навчання ********** на ********* вже за безпосередньої участі вояків США
15.09.2025 15:41 Відповісти
Парад у Бресті відбувся??
Теперь на очереди встреча президентов на параде
15.09.2025 17:05 Відповісти
Українці кожен раз такі здивовані, бо погано вчилися в школі. Так то би знали про В'єтнам, Афганістан, та й не тільки. Але що вдієш, кожен день нові дивовижі приносить.
15.09.2025 15:51 Відповісти
В школьной программе эти военные действия не преподавали, Если бы ты учился в школе ты это знал
15.09.2025 16:54 Відповісти
Не розумію ці літери. Ви б якби вчилися в школі, то певно б вивчили українську мову)
15.09.2025 17:14 Відповісти
Недалеко до параду у Бресті, як хтось написав.
15.09.2025 15:59 Відповісти
текст "американці були серед представників ще 23 країн, серед яких дві держави-члени НАТО - Туреччина та Угорщина. "

США тоже пока член НАТО

В общем, 3 страны НАТО прислали своих представителей на учения террористов...
15.09.2025 16:08 Відповісти
В общем, 3 страны НАТО прислали своих представителей на учения террористов...

Этим поступком они прямым текстом сигнализируют,что война договорняковая.
15.09.2025 18:15 Відповісти
Не був би таким категоричним. Це все добре. Лука починає гру проти пуйла.
15.09.2025 16:09 Відповісти
15.09.2025 16:28 Відповісти
Щось мені це нагадує. Спочатку було , а потім Готуйся Польща, США допоможе, але кому вирішує Трамп.
15.09.2025 16:32 Відповісти
О, гаранти совокупились...
15.09.2025 16:57 Відповісти
Спостерігали проліт дронів у західному напрямку
15.09.2025 17:07 Відповісти
це добре. Значить американські фермери без добрив не залишаться, дякувати ботрампу.
15.09.2025 17:21 Відповісти
Можливо з Трампом і Америкою все набагато гірше ніж всі думають. Головне як буде вести себе Європа яка без Америки самостійно поссать не може.
15.09.2025 17:35 Відповісти
трамп собираецца воевать на стороне кремлёвских болотных тварей??
15.09.2025 17:36 Відповісти
... готують черговий парад у Бресті ?
І не соромно ?
15.09.2025 17:42 Відповісти
"...присутність американських офіцерів на навчаннях стала останнім сигналом потепління відносин між Вашингтоном та Мінськом, який досі залишався близьким союзником Москви. ""

Ну-ну ...((
15.09.2025 18:23 Відповісти
 
 