Американські військові відвідали навчання "Захід-2025" у Білорусі, - Reuters. ВIДЕО

У понеділок американські військові офіцери відвідали спільні російсько-білоруські військові навчання "Захід-2025".

Про це повідомляє Reuters із посиланням на Міноборони Білорусі, передає Цензор.НЕТ.

За інформацією відомства, американці були серед представників ще 23 країн, серед яких дві держави-члени НАТО - Туреччина та Угорщина. Міністр оборони Білорусі відзначив, що присутність спостерігачів не обмежується, і вони можуть подивитися на будь-які аспекти навчань, поспілкуватися з особовим складом та ознайомитися з проведенням маневрів.

Відзначається, що присутність американських офіцерів на навчаннях стала останнім сигналом потепління відносин між Вашингтоном та Мінськом, який досі залишався близьким союзником Москви. Раніше Білорусь дозволила Росії використовувати свою територію для переміщення десятків тисяч військових до України на початку повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року.

