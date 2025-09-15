РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8202 посетителя онлайн
Новости Видео Военные учения РФ и Беларуси
3 711 25

Американские военные посетили учения "Запад-2025" в Беларуси, - Reuters

Ситуация во время учений "Запад" спокойная, незаконная миграция уменьшилась

В понедельник американские военные офицеры посетили совместные российско-белорусские военные учения "Запад-2025".

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Минобороны Беларуси, передает Цензор.НЕТ.

По информации ведомства, американцы были среди представителей еще 23 стран, среди которых два государства-члена НАТО - Турция и Венгрия. Министр обороны Беларуси отметил, что присутствие наблюдателей не ограничивается, и они могут посмотреть на любые аспекты учений, пообщаться с личным составом и ознакомиться с проведением маневров.

Отмечается, что присутствие американских офицеров на учениях стало последним сигналом потепления отношений между Вашингтоном и Минском, который до сих пор оставался близким союзником Москвы. Ранее Беларусь разрешила России использовать свою территорию для перемещения десятков тысяч военных в Украину в начале полномасштабного вторжения в феврале 2022 года.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Учения "Запад-2025" расширяют на Калининградскую область

Автор: 

Беларусь (8004) США (27890)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+19
Парад у Бресті відбувся??
показать весь комментарий
15.09.2025 15:45 Ответить
+18
Червону доріжку з собою брали?
показать весь комментарий
15.09.2025 15:42 Ответить
+17
Підораси що одна сторона, що друга.
🤢
показать весь комментарий
15.09.2025 15:41 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Паґлядєлі, аткуда ґєрані па європє запускают?
показать весь комментарий
15.09.2025 15:36 Ответить
Більше того - білоруські друзі дозволили їм натиснути кнопку «запуску».
показать весь комментарий
15.09.2025 16:19 Ответить
Надали честь розкатати червону доріжку перед бульбофюрером! 😆
показать весь комментарий
15.09.2025 17:08 Ответить
бульбенфюрером
показать весь комментарий
15.09.2025 17:24 Ответить
Штандартенбульпоцфюрером...
показать весь комментарий
15.09.2025 17:29 Ответить
Підораси що одна сторона, що друга.
🤢
показать весь комментарий
15.09.2025 15:41 Ответить
наступні навчання ********** на ********* вже за безпосередньої участі вояків США
показать весь комментарий
15.09.2025 15:41 Ответить
Червону доріжку з собою брали?
показать весь комментарий
15.09.2025 15:42 Ответить
Парад у Бресті відбувся??
показать весь комментарий
15.09.2025 15:45 Ответить
Теперь на очереди встреча президентов на параде
показать весь комментарий
15.09.2025 17:05 Ответить
Українці кожен раз такі здивовані, бо погано вчилися в школі. Так то би знали про В'єтнам, Афганістан, та й не тільки. Але що вдієш, кожен день нові дивовижі приносить.
показать весь комментарий
15.09.2025 15:51 Ответить
В школьной программе эти военные действия не преподавали, Если бы ты учился в школе ты это знал
показать весь комментарий
15.09.2025 16:54 Ответить
Не розумію ці літери. Ви б якби вчилися в школі, то певно б вивчили українську мову)
показать весь комментарий
15.09.2025 17:14 Ответить
Недалеко до параду у Бресті, як хтось написав.
показать весь комментарий
15.09.2025 15:59 Ответить
текст "американці були серед представників ще 23 країн, серед яких дві держави-члени НАТО - Туреччина та Угорщина. "

США тоже пока член НАТО

В общем, 3 страны НАТО прислали своих представителей на учения террористов...
показать весь комментарий
15.09.2025 16:08 Ответить
Не був би таким категоричним. Це все добре. Лука починає гру проти пуйла.
показать весь комментарий
15.09.2025 16:09 Ответить
показать весь комментарий
15.09.2025 16:28 Ответить
Щось мені це нагадує. Спочатку було , а потім Готуйся Польща, США допоможе, але кому вирішує Трамп.
показать весь комментарий
15.09.2025 16:32 Ответить
О, гаранти совокупились...
показать весь комментарий
15.09.2025 16:57 Ответить
Спостерігали проліт дронів у західному напрямку
показать весь комментарий
15.09.2025 17:07 Ответить
це добре. Значить американські фермери без добрив не залишаться, дякувати ботрампу.
показать весь комментарий
15.09.2025 17:21 Ответить
Можливо з Трампом і Америкою все набагато гірше ніж всі думають. Головне як буде вести себе Європа яка без Америки самостійно поссать не може.
показать весь комментарий
15.09.2025 17:35 Ответить
трамп собираецца воевать на стороне кремлёвских болотных тварей??
показать весь комментарий
15.09.2025 17:36 Ответить
... готують черговий парад у Бресті ?
І не соромно ?
показать весь комментарий
15.09.2025 17:42 Ответить
 
 