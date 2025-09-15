Американские военные посетили учения "Запад-2025" в Беларуси, - Reuters
В понедельник американские военные офицеры посетили совместные российско-белорусские военные учения "Запад-2025".
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на Минобороны Беларуси, передает Цензор.НЕТ.
По информации ведомства, американцы были среди представителей еще 23 стран, среди которых два государства-члена НАТО - Турция и Венгрия. Министр обороны Беларуси отметил, что присутствие наблюдателей не ограничивается, и они могут посмотреть на любые аспекты учений, пообщаться с личным составом и ознакомиться с проведением маневров.
Отмечается, что присутствие американских офицеров на учениях стало последним сигналом потепления отношений между Вашингтоном и Минском, который до сих пор оставался близким союзником Москвы. Ранее Беларусь разрешила России использовать свою территорию для перемещения десятков тысяч военных в Украину в начале полномасштабного вторжения в феврале 2022 года.
🤢
США тоже пока член НАТО
В общем, 3 страны НАТО прислали своих представителей на учения террористов...
ботрампу.
І не соромно ?