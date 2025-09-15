РУС
Учения "Запад-2025" расширяют на Калининградскую область

рф
Фото: AFP

Балтийский флот РФ во время совместных с Беларусью учений "Запад-2025" отработал боевые действия на территории Калининградской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на белорусскую службу Радио Свобода.

СМИ со ссылкой на заявление российского министерства обороны сообщили, что морские пехотинцы Балтийского флота приняли участие в учениях "Запад-2025".

В частности, подразделения отрабатывали противодействие высадке "условного противника" на побережье Калининградской области.

Также смотрите: Операция "Восточный страж" стартовала в Польше. ВИДЕО+ФОТО

На втором этапе морпехи вступили в бой с десантом и выполнили боевые стрельбы из стрелкового оружия и бронетранспортеров БТР-82А.

Для отработки береговой обороны был задействован ракетно-пушечный комплекс "Бережок", который уничтожил вражеский морской беспилотник.

В это время сверхзвуковые бомбардировщики Ту-22М3 в течение четырех часов патрулировали нейтральные воды и отрабатывали боевые задачи над Баренцевым морем.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Во время учений "Запад-2025" у Беларуси нет активности у границы с Украиной, - ГПСУ

Военные учения РФ и Беларуси "Запад-2025"

Ранее в Минобороны РБ сообщили, что военные учения РФ и Беларуси "Запад-2025" пройдут с 12 по 16 сентября.

В Госпогранслужбе сообщали, что запланированные на сентябрь совместные российско-белорусские учения могут привести к росту угрозы демонстративных действий России вблизи украинской границы.

6 августа 2025 года в Беларусь прибыл первый эшелон с военнослужащими РФ и техникой для учений "Запад-2025".

В этом анклаве 90% населения ждут когда их вернут в цивилизацию.
15.09.2025 15:18 Ответить
На жаль помиляєтесь , в часи срср , ніс службу саме в Калгрд. обл., так ,щоб ви розуміли ,левова частина населення - завезена русня з неблагополучних районів кацапії , всякі сидельці, бомжатня і їм схожа "інтелегенція" , німцями і т.зв аборигенами , там і не пахло - орієнтовно тей же підхід ,який зробив з українського Донбасу - даунбас , зі всіма витікаючими ...
15.09.2025 15:36 Ответить
Я маю там знайомых та розумiюсь на ситуацiī в тому регионi, мешканцi марять щоб īх забрали в Европу ще з 1995-1996 рокiв. Теперишнi мешканцi того региону переважно дiти/онуки тих вiйськових яки там опинились в 1945-1947 роках після окупацiī того регioну червонною армiею, īм надавадось житло яке вiдiбрано в мiсцевого населення, про яких (німцями і т.зв аборигенами) ви пишите?,- īх там не було одразу пiсля оккупацiī!!!
Доречi "часи срср" закiнчилися 34 рочки тому, про що ви пишите!?
15.09.2025 17:48 Ответить
Жалкое подобие Вс СССР
15.09.2025 15:19 Ответить
Розширюють через Сувалки? Через сувалківсий коридор?
15.09.2025 15:30 Ответить
15.09.2025 15:32 Ответить
"Ух-ти! Ми вишлі із бухти..."
https://www.youtube.com/watch?v=b8h8EPx11E4&ab_channel=%D0%A8%D0%90%D0%9D%D0%A1%D0%9E%D0%9D%D0%A2%D0%92
15.09.2025 15:37 Ответить
Перед війною теж були відпрацювання біля України
15.09.2025 16:43 Ответить
 
 