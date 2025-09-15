Учения "Запад-2025" расширяют на Калининградскую область

Фото: AFP

Балтийский флот РФ во время совместных с Беларусью учений "Запад-2025" отработал боевые действия на территории Калининградской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на белорусскую службу Радио Свобода.

СМИ со ссылкой на заявление российского министерства обороны сообщили, что морские пехотинцы Балтийского флота приняли участие в учениях "Запад-2025".

В частности, подразделения отрабатывали противодействие высадке "условного противника" на побережье Калининградской области.

На втором этапе морпехи вступили в бой с десантом и выполнили боевые стрельбы из стрелкового оружия и бронетранспортеров БТР-82А.

Для отработки береговой обороны был задействован ракетно-пушечный комплекс "Бережок", который уничтожил вражеский морской беспилотник.

В это время сверхзвуковые бомбардировщики Ту-22М3 в течение четырех часов патрулировали нейтральные воды и отрабатывали боевые задачи над Баренцевым морем.

Военные учения РФ и Беларуси "Запад-2025"

Ранее в Минобороны РБ сообщили, что военные учения РФ и Беларуси "Запад-2025" пройдут с 12 по 16 сентября.

В Госпогранслужбе сообщали, что запланированные на сентябрь совместные российско-белорусские учения могут привести к росту угрозы демонстративных действий России вблизи украинской границы.

6 августа 2025 года в Беларусь прибыл первый эшелон с военнослужащими РФ и техникой для учений "Запад-2025".