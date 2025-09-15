Во время учений "Запад-2025" в Беларуси нет активности у границы с Украиной, - ГПСУ

На территории Беларуси в рамках совместных российско-белорусских учений "Запад-2025" не зафиксировано активности в направлении украинской границы.

Об этом в телеэфире заявил спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, передает Цензор.НЕТ.

"Относительно нашей границы непосредственно, то такой активности, в том числе каких-то движений в направлении нашей границы, в том числе и в непосредственной близости, к счастью, нет. Но мы продолжаем отслеживать все, что происходит на территории Беларуси...", - сказал Демченко.

Он отметил, что во время активной фазы учений, которая длится с 12 по 16 сентября, Россия не привлекла значительных сил и средств. Большинство участников маневров составляют белорусские подразделения. Также не наблюдается формирования ударных группировок или перемещения войск к украинской границе.

Вместе с тем спикер подчеркнул, что это направление остается угрожающим. По его словам, Украина должна наращивать оборонительные возможности на более 1000 км границы с Беларусью.

"Мы должны иметь сильные оборонительные позиции от Волыни до Черниговщины... чтобы каждый украинский воин на этом направлении имел все возможности противодействовать любой угрозе", - отметил он.

Военные учения РФ и Беларуси "Запад-2025"

Ранее в Минобороны РБ сообщили, что военные учения РФ и Беларуси "Запад-2025" пройдут с 12 по 16 сентября.

В Госпогранслужбе сообщали, что запланированные на сентябрь совместные российско-белорусские учения могут привести к росту угрозы демонстративных действий России вблизи украинской границы.

6 августа 2025 года в Беларусь прибыл первый эшелон с военнослужащими РФ и техникой для учений "Запад-2025".

