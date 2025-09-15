Минобороны Литвы об учениях "Запад": В этом году сосредоточены на использовании дронов

Министр национальной обороны Литвы Довиле Шакалиене заявила, что особенностью российско-белорусских военных учений "Запад" в этом году является акцент на применении беспилотных летательных аппаратов.

Об этом она сказала в комментарии изданию LRT, передает Цензор.НЕТ.

"Отличие от предыдущих учений заключается не только в том, что их масштаб гораздо меньше, чем во время предыдущего учебного периода, но и в том, что на этот раз большое внимание уделяется использованию дронов", - пояснила Шакалиене.

По ее словам, вероятность инцидентов во время маневров остается высокой, однако доказательств по подготовке действий с целью провокации или нарушения территории Литвы нет.

"Россия сейчас пытается продемонстрировать, что, несмотря на затягивание войны в Украине, она, безусловно, имеет дополнительные возможности и развивает их", - добавила министр.

Военные учения РФ и Беларуси "Запад-2025"

Ранее в Минобороны РБ сообщили, что военные учения РФ и Беларуси "Запад-2025" пройдут с 12 по 16 сентября.

В Госпогранслужбе сообщали, что запланированные на сентябрь совместные российско-белорусские учения могут привести к росту угрозы демонстративных действий России вблизи украинской границы.

6 августа 2025 года в Беларусь прибыл первый эшелон с военнослужащими РФ и техникой для учений "Запад-2025".

