Міноборони Литви про навчання "Захід": Цьогоріч зосереджені на використанні дронів

Міністерка національної оборони Литви Довіле Шакалієне заявила, що особливістю російсько-білоруських військових навчань "Захід" цього року є акцент на застосуванні безпілотних літальних апаратів.

Про це вона сказала у коментарі виданню LRT, передає Цензор.НЕТ.

"Відмінність від попередніх навчань полягає не тільки в тому, що їх масштаб набагато менший, ніж під час попереднього навчального періоду, але й у тому, що цього разу велика увага приділяється використанню дронів", - пояснила Шакалієне.

За її словами, ймовірність інцидентів під час маневрів залишається високою, однак доказів щодо підготовки дій з метою провокації чи порушення території Литви немає.

"Росія зараз намагається продемонструвати, що, незважаючи на затягування війни в Україні, вона, безумовно, має додаткові можливості і розвиває їх", - додала міністерка.

Військові навчання РФ та Білорусі "Запад-2025"

Раніше у Міноборони РБ повідомили, що військові навчання РФ та Білорусі "Запад-2025" пройдуть із 12 по 16 вересня.

У Держприкордонслужбі повідомляли, що заплановані на вересень спільні російсько-білоруські навчання можуть призвести до зростання загрози демонстративних дій Росії поблизу українського кордону.

6 серпня 2025 року до Білорусі прибув перший ешелон із військовослужбовцями РФ та технікою для навчань "Запад-2025".

