Під час навчань "Захід" ситуація на литовському кордоні залишається спокійною, - начальник прикордонної служби Любаєвас

Голова Служби охорони державного кордону Литви (VSAT) Рустамас Любаєвас заявив, що у вихідні на кордоні з Росією та Білоруссю не зафіксовано жодних інцидентів. Крім того, спостерігається скорочення потоку нелегальних мігрантів з Білорусі в період навчань.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише LRT.

"Можу сказати, що перші вихідні активної фази навчань "Захід" на кордоні пройшли досить спокійно як з точки зору незаконної міграції, так і в плані різних інших інцидентів біля державного кордону. Прикордонники за вихідні не зафіксували будь-якої підвищеної активності біля кордону з Білоруссю та Росією", - сказав Любаєвас.

"Що стосується незаконної міграції, потоків також не фіксувалося, можна сказати, що під час навчань потоки нелегальної міграції на кордоні з Білоруссю зменшилися", — додав він.

Однак, за його словами, в середині минулого тижня, перед початком активної фази навчань, було зафіксовано збільшення кількості спроб незаконного перетину кордону.

"Але в цілому, оцінюючи ситуацію в нашому регіоні, можна сказати, що напруженість зберігається, а потоки незаконної міграції залишаються досить великими", - зазначив глава VSAT.

