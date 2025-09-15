Во время учений "Запад" ситуация на литовской границе остается спокойной, - начальник пограничной службы Любаевас

Председатель Службы охраны государственной границы Литвы (VSAT) Рустамас Любаевас заявил, что в выходные на границе с Россией и Беларусью не зафиксировано никаких инцидентов. Кроме того, наблюдается сокращение потока нелегальных мигрантов из Беларуси в период учений.

"Могу сказать, что первые выходные активной фазы учений "Запад" на границе прошли достаточно спокойно как с точки зрения незаконной миграции, так и в плане различных других инцидентов у государственной границы. Пограничники за выходные не зафиксировали какой-либо повышенной активности у границы с Беларусью и Россией", - сказал Любаевас.

"Что касается незаконной миграции, потоков также не фиксировалось, можно сказать, что во время учений потоки нелегальной миграции на границе с Беларусью уменьшились", - добавил он.

Однако, по его словам, в середине прошлой недели, перед началом активной фазы учений, было зафиксировано увеличение количества попыток незаконного пересечения границы.

"Но в целом, оценивая ситуацию в нашем регионе, можно сказать, что напряженность сохраняется, а потоки незаконной миграции остаются достаточно большими", - отметил глава VSAT.

