НАБУ закрило провадження щодо виробника тепловізійних прицілів Archer: Доказів правопорушення з боку Міноборони та представників компанії не зібрано

У кримінальному провадженні щодо компанії Archer ухвалено рішення про його закриття.

Як зазначається, за результатами розслідування не зібрано достатньо доказів, які б свідчили про наявність у діях посадових осіб Міноборони та компанії Archer складу кримінального правопорушення.

"Підставою для початку розслідування стали матеріали фінансового моніторингу однієї з країн Європейського союзу. Після повного дослідження всіх обставин закупівлі ухвалене законне рішення", - зазначили в НАБУ.

Зазначається також, що початкові оцінки не завжди призводять до встановлення факту злочину чи притягнення до відповідальності. Водночас такі випадки стають підґрунтям для вдосконалення роботи та внутрішніх процедур.

Раніше НАБУ провели обшук у Archer та заявили, що розслідують можливу розтрату коштів в особливо великих розмірах. Згодом стало відомо, що НАБУ провело обшук у єдиного в Україні виробника охолоджених тепловізійних прицілів Archer. Компанія просить повернути обладнання, щоб відновити роботу.