НАБУ закрило провадження щодо виробника тепловізійних прицілів Archer: Доказів правопорушення з боку Міноборони та представників компанії не зібрано

У кримінальному провадженні щодо компанії Archer ухвалено рішення про його закриття.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр НАБУ.

Як зазначається, за результатами розслідування не зібрано достатньо доказів, які б свідчили про наявність у діях посадових осіб Міноборони та компанії Archer складу кримінального правопорушення.

"Підставою для початку розслідування стали матеріали фінансового моніторингу однієї з країн Європейського союзу. Після повного дослідження всіх обставин закупівлі ухвалене законне рішення", - зазначили в НАБУ.

Зазначається також, що початкові оцінки не завжди призводять до встановлення факту злочину чи притягнення до відповідальності. Водночас такі випадки стають підґрунтям для вдосконалення роботи та внутрішніх процедур.

Раніше НАБУ провели обшук у Archer та заявили, що розслідують можливу розтрату коштів в особливо великих розмірах. Згодом стало відомо, що НАБУ провело обшук у єдиного в Україні виробника охолоджених тепловізійних прицілів Archer. Компанія просить повернути обладнання, щоб відновити роботу.

НАБУ (5487) Міноборони (7665)
ТО чи треба було його відкривати?
15.09.2025 11:06 Відповісти
Не зібрано. Бо не збирали? Як з золотими Зе-яйцями.
15.09.2025 11:09 Відповісти
😂😂😂😂
Набу і сап няшечкі, Васу взагалі -той хто відспівав законність та конанізував корупцію.
Так тримати. І скоров Україні точно не буде законності, одна корупція як чистилище для мрійників.
Желєзняк форева.
15.09.2025 11:18 Відповісти
Несерйозно - не зібрано достатньо доказів
15.09.2025 11:43 Відповісти
Як казав один класик: життя - це супермаркет, бери, що хочеш, але пам'ятай, що каса попереду.
15.09.2025 11:59 Відповісти
 
 