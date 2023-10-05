НАБУ провело обшук у єдиного в Україні виробника охолоджених тепловізійних прицілів Archer. Компанія просить повернути обладнання, щоб відновити роботу. ФОТОрепортаж
НАБУ провело обшуку у єдиного в Україні виробника охолоджених тепловізійних прицілів Archer. Наразі робота компанії призупинена. Керівництво компанії повідомляє, що їх здивувало, що під час обшуку робилися копії конструкторських креслень і документації, а також програмного забезпечення. Компанія просить повернути обладнання для відновлення роботи.
Про це повідомив керівник Archer Олександр Яременко, передає Цензор.НЕТ.
Він повідомив, що наразі компанія не може допомогти користувачам з ремонтом, обслуговуванням або з "прошивкою" приладів Archer.
"Вчора до нас завітало НАБУ. Провели обшуки в офісах та в будинках співробітників, вилучили телефони, комп’ютери та документи, що стосуються виконання державних контрактів. Це мій перший обшук з 1992 року, коли я став керівником компанії. Все пройшло більш-менш порядно. Ми добровільно передали техніку, всі паролі і документи", - пояснив Яременко.
"Але що викликало здивування…
По-перше, сама Ухвала суду, з якою прийшли слідчі, містить 90% брехні! Суд виносив рішення, не перевіривши інформацію.
По-друге. Чомусь копіюються конструкторські креслення і документація, програмні продукти, які є інтелектуальною власністю компанії і держави... Дуже сподіваюсь, що ця документація не потрапить закордон до наших конкурентів.
По-третє, навіщо було лякати нашу маленьку секретчицю і на її очах півтори години "ґвалтувати" пустий сейф, ключі від якого були у начальника охорони, з яким не було зв’язку через вилучений телефон.
Четверте. Слідчі не підготовлені, і не знають, що ми виконали всі державні контракти, не дивлячись на всі перепони і складнощі. Не розуміють до кого прийшли і що взагалі ми виробляємо.
П’яте. Чомусь перші слова пані детектива в моєму домі після слів "Здрастє" була улюблена фраза пана Тімонькіна з ATN: "Це ж Ви завозили матриці FLIR без ліцензії". Недосвідчена слідча не знає, що 10 років тому, коли ми співпрацювали з компанією FLIR, не можливо було не те що завезти ці матриці, але й просто купити їх без отримання ліцензії Госдепартаменту США. Дуже сподіваюсь, що детектив – не знайома пана Тімонькіна, якому наш Archer як кістка в горлі.
Що взагалі викликало обурення – це неодноразові вислови пані детектива, що ми не можемо нічого виготовляти і, що ми є "прокладкою" Міністерства оборони України. Молода слідча навіть не поцікавилась, що ця "прокладка" Archer з 2014 року і до сьогодні виконала загалом 71 контракт для оборонного сектору, зокрема 8 з яких – з Міністерством оборони України, і продовжує виконувати нові контракти 2023 року з силовими структурами України (Національна гвардія України, Національна поліція України, Служба безпеки України та ін.).
Компанія Archer ніколи не була і не буде нікому "прокладкою". Ми – за вільну квітучу Україну. Ми проти корупції.
Шановне НАБУ! Будь ласка, виконуйте свою роботу, але не заважайте працювати нам. Ми кожну хвилину знаходимося на зв’язку з військовими. Для нас зараз кожен день на рахунку, адже йде війна, хлопці потребують нашої допомоги! Копіюйте все, що Вам треба, але терміново повертайте обладнання.
Просимо поважати нашу роботу, наш Archer, який щодня рятує тисячі життів і, на який я поклав своє життя і своє здоров’я!" - заявив Яременко.
"Некомпетентні та непрофесійні дії НАБУ. Ви там, деякі шановні детективи, трохи перегрілися у кабінетах, не витрачаєте час на ознайомлення з справами, по яких працюєте, і замість боротьби з корупцією у владі вигадуєте справу проти єдиного в Україні виробника охолоджених тепловізійних прицілів. Просто соромно за такі непрофесійні дії. А дівчину детектива направили, мабуть, щоб їй не дорікнули, навіщо ти витрачаєш кошти платників податків та час виробників під час війни? Все, галочку поставили собі у звітність, задоволені? З таким підходом кар’єру можна зробити, завжди візьмуть у ДБР чи БЕБ на вищу посаду, "тряхнуть комерсів" там теж дуже люблять", - прокоментував дану ситуацію головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.
Будь ласка, зачекайте...
Типове українське рейдерство на успішні бізнеси. хтось з підопічних дерьмака вирішив створити клон і отримати всі замовлення?
Як можна перемогти коли вороги в тилу..
Мудрий нарід з'їв чонгар, "після перемоги", якої не буде, бо навіть по стану демографії зараз це не перемога буде
Должность в НАБУ - жирная и по зарплате, и по остальному. Поэтому те, кто туда попал должны бешено рыть землю, им всё равно - вглубь или в ширину, главное выдавать кубометры на-гора. Многие из них, увы, не про государственный интерес думают, а про то, как продемонстрировать свою бешеную активность всё равно про что.
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Наразі встановлено, що одна з цих компаній уклала низку контрактів на постачання силам оборони тепловізійних приладів. Загальна сума контрактів - майже 1,5 мільярда гривень, з яких компанія отримала передоплату (від 80 до 100%). Попри це, відбулось порушення строків постачання на понад дев'ять місяців, що призвело до несвоєчасного отримання ЗСУ техніки необхідної у боротьбі з агресією РФ. Крім того, станом на початок серпня компанія так і не поставила продукцію на суму майже 200 млн грн. Це обумовило подання Міністерством оборони України позову про стягнення дебіторської заборгованості та штрафних санкцій.
За даними НАБУ, закордонні компанії, афілійовані з компаніями-постачальниками, перебувають у фокусі уваги західних правоохоронців за фактом можливої легалізації (відмивання) коштів.
Перед початком обшуку представникам компанії надали ухвалу про проведення обшуку та запропонували добровільно видати необхідні слідству речі та документи. Після відмови було прийнято рішення щодо проведення обшуку.
Що вилучили під час обшуку
Під час обшуку основного офісного приміщення детективами не вилучалася комп'ютерна техніка, а всі необхідні відомості скопійовано на місці за участю спеціаліста. Слідчі дії проведено з урахуванням специфіки діяльності постачальника та забезпечення його безперебійної роботи, насамперед щодо виконання своїх зобов'язань перед Міністерством оборони України. Рішення про вилучення документів приймалися з урахуванням доводів представників постачальника про їх необхідність в поточній діяльності. В іншому офісному приміщенні вилучено два особисті ноутбуки працівників у зв'язку з необхідністю їх експертного дослідження та неможливістю детального огляду безпосередньо на місці обшуку.
Окреме копіювання конструкторських креслень і документації, програмних продуктів, які є інтелектуальною власністю товариства, не здійснювалось.
Також під час обшуку було виявлено сейф. Оскільки ключі від нього працівники компанії не надали, старшим групи було прийнято рішення про його відкриття засобами зламу."
Ну а далі дуже детально і вельми переконливо. Суцільні аргументи і факти. Ну як тут не повірити.
2. "компанія так і не поставила продукцію на суму майже 200 млн грн."
3. ??????????