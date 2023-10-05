УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10982 відвідувача онлайн
Новини Війна
265 495 146
НАБУ (4983) Міноборони (7010) обшук (1950) Бутусов Юрій (3479) тепловізор (24)

НАБУ провело обшук у єдиного в Україні виробника охолоджених тепловізійних прицілів Archer. Компанія просить повернути обладнання, щоб відновити роботу. ФОТОрепортаж

НАБУ провело обшуку у єдиного в Україні виробника охолоджених тепловізійних прицілів Archer. Наразі робота компанії призупинена. Керівництво компанії повідомляє, що їх здивувало, що під час обшуку робилися копії конструкторських креслень і документації, а також програмного забезпечення. Компанія просить повернути обладнання для відновлення роботи.

Про це повідомив керівник Archer Олександр Яременко, передає Цензор.НЕТ.

Він повідомив, що наразі компанія не може допомогти користувачам  з ремонтом, обслуговуванням або з "прошивкою" приладів Archer.

"Вчора до нас завітало НАБУ. Провели обшуки в офісах та в будинках співробітників, вилучили телефони, комп’ютери та документи, що стосуються виконання державних контрактів. Це мій перший обшук з 1992 року, коли я став керівником компанії. Все пройшло більш-менш порядно. Ми добровільно передали техніку, всі паролі і документи", - пояснив Яременко.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": ЗСУ використовують тепловізори для виявлення мін, - CNN. ВIДЕО

"Але що викликало здивування…

По-перше, сама Ухвала суду, з якою прийшли слідчі, містить 90% брехні! Суд виносив рішення, не перевіривши інформацію.

По-друге. Чомусь копіюються конструкторські креслення і документація, програмні продукти, які є інтелектуальною власністю компанії і держави... Дуже сподіваюсь, що ця документація не потрапить закордон до наших конкурентів.

По-третє, навіщо було лякати нашу маленьку секретчицю і на її очах півтори години "ґвалтувати" пустий сейф, ключі від якого були у начальника охорони, з яким не було зв’язку через вилучений телефон.

Четверте. Слідчі не підготовлені, і не знають, що ми виконали всі державні контракти, не дивлячись на всі перепони і складнощі. Не розуміють до кого прийшли і що взагалі ми виробляємо.

П’яте. Чомусь перші слова пані детектива в моєму домі після слів "Здрастє" була улюблена фраза пана Тімонькіна з ATN: "Це ж Ви завозили матриці FLIR без ліцензії". Недосвідчена слідча не знає, що 10 років тому, коли ми співпрацювали з компанією FLIR, не можливо було не те що завезти ці матриці, але й просто купити їх без отримання ліцензії Госдепартаменту США. Дуже сподіваюсь, що детектив – не знайома пана Тімонькіна, якому наш Archer як кістка в горлі.

Що взагалі викликало обурення – це неодноразові вислови пані детектива, що ми не можемо нічого виготовляти і, що ми є "прокладкою" Міністерства оборони України. Молода слідча навіть не поцікавилась, що ця "прокладка" Archer з 2014 року і до сьогодні виконала загалом 71 контракт для оборонного сектору, зокрема 8 з яких – з Міністерством оборони України, і продовжує виконувати нові контракти 2023 року з силовими структурами України (Національна гвардія України, Національна поліція України, Служба безпеки України та ін.).

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Справа про рекордний хабар від Злочевського: Останній підозрюваний уклав угоду з прокурором і отримав умовний строк

Компанія Archer ніколи не була і не буде нікому "прокладкою". Ми – за вільну квітучу Україну. Ми проти корупції.

Шановне НАБУ! Будь ласка, виконуйте свою роботу, але не заважайте працювати нам. Ми кожну хвилину знаходимося на зв’язку з військовими. Для нас зараз кожен день на рахунку, адже йде війна, хлопці потребують нашої допомоги! Копіюйте все, що Вам треба, але терміново повертайте обладнання.

Просимо поважати нашу роботу, наш Archer, який щодня рятує тисячі життів і, на який я поклав своє життя і своє здоров’я!" - заявив Яременко.

"Некомпетентні та непрофесійні дії НАБУ. Ви там, деякі шановні детективи, трохи перегрілися у кабінетах, не витрачаєте час на ознайомлення з справами, по яких працюєте, і замість боротьби з корупцією у владі вигадуєте справу проти єдиного в Україні виробника охолоджених тепловізійних прицілів. Просто соромно за такі непрофесійні дії. А дівчину детектива направили, мабуть, щоб їй не дорікнули, навіщо ти витрачаєш кошти платників податків та час виробників під час війни? Все, галочку поставили собі у звітність, задоволені? З таким підходом кар’єру можна зробити, завжди візьмуть у ДБР чи БЕБ на вищу посаду, "тряхнуть комерсів" там теж дуже люблять", - прокоментував дану ситуацію головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

НАБУ провело обшук у єдиного в Україні виробника охолоджених тепловізійних прицілів Archer. Компанія просить повернути обладнання, щоб відновити роботу 01
НАБУ провело обшук у єдиного в Україні виробника охолоджених тепловізійних прицілів Archer. Компанія просить повернути обладнання, щоб відновити роботу 02
НАБУ провело обшук у єдиного в Україні виробника охолоджених тепловізійних прицілів Archer. Компанія просить повернути обладнання, щоб відновити роботу 03
НАБУ провело обшук у єдиного в Україні виробника охолоджених тепловізійних прицілів Archer. Компанія просить повернути обладнання, щоб відновити роботу 04
НАБУ провело обшук у єдиного в Україні виробника охолоджених тепловізійних прицілів Archer. Компанія просить повернути обладнання, щоб відновити роботу 05
НАБУ провело обшук у єдиного в Україні виробника охолоджених тепловізійних прицілів Archer. Компанія просить повернути обладнання, щоб відновити роботу 06
НАБУ провело обшук у єдиного в Україні виробника охолоджених тепловізійних прицілів Archer. Компанія просить повернути обладнання, щоб відновити роботу 07
НАБУ провело обшук у єдиного в Україні виробника охолоджених тепловізійних прицілів Archer. Компанія просить повернути обладнання, щоб відновити роботу 08
НАБУ провело обшук у єдиного в Україні виробника охолоджених тепловізійних прицілів Archer. Компанія просить повернути обладнання, щоб відновити роботу 09
НАБУ провело обшук у єдиного в Україні виробника охолоджених тепловізійних прицілів Archer. Компанія просить повернути обладнання, щоб відновити роботу 10
НАБУ провело обшук у єдиного в Україні виробника охолоджених тепловізійних прицілів Archer. Компанія просить повернути обладнання, щоб відновити роботу 11

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+91
Агент Козирь в ділі передав куди треба. Да? Но прічєм тут зілєнзкій ?
показати весь коментар
05.10.2023 19:23
+80
Це уже вкотре, у такий злодійський спосіб, блокують дивні ОСОБИ від правосуддя совкового ЧУТЛИВІ СИСТЕМИ в НацБезпеці України під час війни!! Прикладів, з вилученням КЛІСТРОНІВ до РЛС ППО на Півдні України, виявилося недостатньо для агентів ***** в Україні!
Такого запопадливого натхнення щодо вилучення вузлів з техніки на асфальтних робота чи бітума на Великому Крадівництві, НЕ СПОСТЕРІГАЛОСЬ!!
показати весь коментар
05.10.2023 19:30
+53
читаючи такі новини чомусь пригадується відео, де Кракен на блок посту мордою в пол поліцію поклав...некрасиво вийшло, але *****, я впевнений, що дієво!
показати весь коментар
05.10.2023 19:27
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Кракен не з тих ви мордою в асфальт почали, не з тих.
показати весь коментар
05.10.2023 21:55 Відповісти
Це ігри сраних "партнерів". Ніякої документації їм не можна показувати. Для сцикух-слідчих приготуйте фейки. А нормальний розумний слідчий і не піде працювати проти України на замовлення конкурента. Підуть дуже підлі та тупі. Це завжди поруч - тупість та підлість.Тому користуйтесь чимось типу VeraCrypt, де є пароль, що відкриває реальні дані. І є пароль для сцикух та зрадників, який теж спрацьовує і щось відкриває. Помістіть в другий варіант якусь лабуду для сцикух. У нас немає друзів, всі "партнери" рано, чи пізно, зрадять.
показати весь коментар
05.10.2023 22:31 Відповісти
Тільки ОХОЛОДЖУВАЛЬНИХ , а не ОХОЛОДЖЕНИХ.... 😁
показати весь коментар
05.10.2023 23:38 Відповісти
Це якась тупізна влади,або зрада.
показати весь коментар
07.10.2023 19:16 Відповісти
" Чомусь копіюються конструкторські креслення і документація, програмні продукти, які є інтелектуальною власністю компанії і держави... Дуже сподіваюсь, що ця документація не потрапить закордон до наших конкурентів. Джерело:

Типове українське рейдерство на успішні бізнеси. хтось з підопічних дерьмака вирішив створити клон і отримати всі замовлення?

Як можна перемогти коли вороги в тилу..
показати весь коментар
06.10.2023 00:10 Відповісти
Та ніяк
Мудрий нарід з'їв чонгар, "після перемоги", якої не буде, бо навіть по стану демографії зараз це не перемога буде
показати весь коментар
07.10.2023 03:08 Відповісти
Ви б ще адрес фірми надрукували.,фото фірми вже є,лишилось ....
показати весь коментар
06.10.2023 05:12 Відповісти
так і є, але ж про того, що це зробив писати погано не можна, забанять, а він під патріота косить і таке інше, хоча насправді
показати весь коментар
06.10.2023 07:20 Відповісти
Не треба бути таким наївним. Кацапня і так знає розташування усіх українських виробництв. Тепер ще отримає технічну документацію. І це набагато хужцше першого.
показати весь коментар
06.10.2023 14:41 Відповісти
тут якийсь ТімонькІН замішаний, в іншій статті ЛіЄВ зірвав поставки зброї, а скільки їх циї -ОВих, -ЄВих, -ІНих бидлоти кацапської і прокацапської, що понавезли в Україну, попролазили скрізь де могли, і з середини нищать. Велика помилка була в 91, що не зробили як Литві чи Латвії, паспорт не громадянина для івсієї тої худоби, що понавезена була при союзі і їхнім дітям, що навіть народились в Україні, навіть якщо один з батьків було понавезене.
показати весь коментар
06.10.2023 07:18 Відповісти
А, хто вас просив пускати на поріг різних шлюшок?
показати весь коментар
06.10.2023 08:54 Відповісти
треба було як зробили військові під Харковом з поліцейськими, покласти цих дячів мордою в асфальт
показати весь коментар
06.10.2023 19:42 Відповісти
Єрмак послав обшук провести і креслення передати у РФ, а харчачий прізідент черговий відосик запише для баранів? Десь це вже було, з клістронами, здається...
показати весь коментар
06.10.2023 09:26 Відповісти
ця тилова кабінетна мразота типу набу чи ***** повинна бути направлена на передок,бо вже бачу в багатьох руки чухаються рознести це сепарське кубло
показати весь коментар
06.10.2023 09:33 Відповісти
Сподіваюся цим дегенератам з НАБУ підсунули "криву" документацію для копіювання.
показати весь коментар
06.10.2023 09:54 Відповісти
НЕ понимаете вы....
Должность в НАБУ - жирная и по зарплате, и по остальному. Поэтому те, кто туда попал должны бешено рыть землю, им всё равно - вглубь или в ширину, главное выдавать кубометры на-гора. Многие из них, увы, не про государственный интерес думают, а про то, как продемонстрировать свою бешеную активность всё равно про что.
показати весь коментар
06.10.2023 10:38 Відповісти
А тим часом десь у кремлі ***** своїм тайним наказом присвоїв чергове звання Андрєйбарісичу, а Владімірссаничу десь на його оманський рахунок звякнули чергові 30 кацапських *********... Питання до нашого мудрого наріду - скільки ще дивитимемося на те, як пята колона вже не криючись нищить Україну?
показати весь коментар
06.10.2023 10:50 Відповісти
Мудрий нарід їсть і обляпується з присмаком. А штати дєрьмак влаштовує, як і затяжна війна на сході. Опозиції самі себе лишили в 19 році, так що на цьому все, фініта
показати весь коментар
07.10.2023 03:06 Відповісти
Історія з клістронами нічому не навчила.
показати весь коментар
06.10.2023 11:17 Відповісти
А де СБУ
показати весь коментар
06.10.2023 11:35 Відповісти
А вот другая точка зрения:
"

Наразі встановлено, що одна з цих компаній уклала низку контрактів на постачання силам оборони тепловізійних приладів. Загальна сума контрактів - майже 1,5 мільярда гривень, з яких компанія отримала передоплату (від 80 до 100%). Попри це, відбулось порушення строків постачання на понад дев'ять місяців, що призвело до несвоєчасного отримання ЗСУ техніки необхідної у боротьбі з агресією РФ. Крім того, станом на початок серпня компанія так і не поставила продукцію на суму майже 200 млн грн. Це обумовило подання Міністерством оборони України позову про стягнення дебіторської заборгованості та штрафних санкцій.

За даними НАБУ, закордонні компанії, афілійовані з компаніями-постачальниками, перебувають у фокусі уваги західних правоохоронців за фактом можливої легалізації (відмивання) коштів.

Перед початком обшуку представникам компанії надали ухвалу про проведення обшуку та запропонували добровільно видати необхідні слідству речі та документи. Після відмови було прийнято рішення щодо проведення обшуку.
Що вилучили під час обшуку

Під час обшуку основного офісного приміщення детективами не вилучалася комп'ютерна техніка, а всі необхідні відомості скопійовано на місці за участю спеціаліста. Слідчі дії проведено з урахуванням специфіки діяльності постачальника та забезпечення його безперебійної роботи, насамперед щодо виконання своїх зобов'язань перед Міністерством оборони України. Рішення про вилучення документів приймалися з урахуванням доводів представників постачальника про їх необхідність в поточній діяльності. В іншому офісному приміщенні вилучено два особисті ноутбуки працівників у зв'язку з необхідністю їх експертного дослідження та неможливістю детального огляду безпосередньо на місці обшуку.

Окреме копіювання конструкторських креслень і документації, програмних продуктів, які є інтелектуальною власністю товариства, не здійснювалось.

Також під час обшуку було виявлено сейф. Оскільки ключі від нього працівники компанії не надали, старшим групи було прийнято рішення про його відкриття засобами зламу."
показати весь коментар
06.10.2023 11:37 Відповісти
перше речення (чомусь) російською.
Ну а далі дуже детально і вельми переконливо. Суцільні аргументи і факти. Ну як тут не повірити.
показати весь коментар
06.10.2023 14:44 Відповісти
Первое предложение -это моя фраза. Дальше идёт "......
показати весь коментар
06.10.2023 16:35 Відповісти
Цікаво. Припустимо що набу написали правду, тоді навіщо керівнику арчера було вигадувати історію та й ще з такою купою дрібних моментів, публікувати її, знаючи що набу вщент рознесе її фактажем з фіксації обшуку і після цього ця історія ще більш обтяжить вину компанії на майбутньому суді?
показати весь коментар
06.10.2023 14:50 Відповісти
1. "Слідчі не підготовлені, і не знають, що ми виконали всі державні контракти, не дивлячись на всі перепони і складнощі. "
2. "компанія так і не поставила продукцію на суму майже 200 млн грн."
3. ??????????
показати весь коментар
06.10.2023 16:34 Відповісти
Отож. Навіть на початковому рівні суттєві різниці у викладенні фактажу. Якби компанія не виконала усі держзамовлення, чи брехала би вона так нахабно що виконала? І якщо б набу не стверджувала про невиконані контракти чи був би у неї привід на обшук у якому під шумок було скопійовано конструкторську документацію?
показати весь коментар
07.10.2023 08:45 Відповісти
Там по ультразавышенным ценам всю их продукцию продавали, поэтому все контракты и выполнены.
показати весь коментар
07.10.2023 13:23 Відповісти
Якщо маєте копію контракту то викладайте, разом подивимось на ціни. А без цього ваші слова - звичайна брехня бота, якого ще не забанили бо він тільки сьогодні зареєстрував собі новий акаунт.
показати весь коментар
07.10.2023 16:59 Відповісти
А для чого надруковано фото будівлі виробництва, для наводки шахедів? А те що в суді і НАБУ російські кроти це точно, нагадує ситуацію коли в ПВОшників суд і ДБР забрали клістрони.
показати весь коментар
06.10.2023 12:48 Відповісти
И в ЭТУ страну, где даже НАБУ выполняет заявки **********, ЗЕбилы приглашают иностранных производителей ?!
показати весь коментар
06.10.2023 13:40 Відповісти
В таком случае координаты были бы слиты и всё разнесли в труху, а так банальная делёжка бабла.
показати весь коментар
06.10.2023 14:36 Відповісти
два десятка людей прокомментировали,а прийти помочь ,и разогнать эту полицейскую шоблу ,почему то не получается?Прийдёт?
показати весь коментар
06.10.2023 18:28 Відповісти
Підконтрольна офісу зє-бубочки структура демонструє відданість РФ, ну як і інші підари Зеленського - типо православного запроданця баканова з рідним генералом наумовим, або кремлівською ***** портновим, або депутанами деркача типа гетьманцева, і довбойобами православними типа дмитрука, колі котлєти - борцєм з рашистами на таіландському окрузі, арестовичем і прочими єрмаками, татаровими..
показати весь коментар
06.10.2023 18:33 Відповісти
Ви шось поплутали, підконтрольна структура це Арчер, бо вона кого надо структура а не НАБУ. Поки я більше довіряю НАБУ.
показати весь коментар
06.10.2023 18:52 Відповісти
З кожним днем хаос тільки наростає.От от закони і конституція взагалі перестане діяти...
показати весь коментар
06.10.2023 19:30 Відповісти
Або зрада зрадняя, або суцільна перемога! А інакше- ніяк!😉
показати весь коментар
07.10.2023 05:33 Відповісти
Чертежи сфоткали и отправили русским а вас Хохлов как всегда ******* во все дырки Я просто безгранично удивлен. С начала войны как только потекли денежки с Европы половина депутатов из ВР купили себе недвижимость в Австрии, Нидерландах и других странах Европы и не только А простой народ скидывается по гривне на бронижелеты. Дети депутатов за границей а простой народ отдает своих сыновей на войну. Вы будете рабами если не у России так у своих "можновладцiв"
показати весь коментар
07.10.2023 11:15 Відповісти
Журналісти просто де_біли,. Ви б ще, до фото фасаду підприємства, зробили б скріншот з координатами. Щоб ворожим ракетам і дронам було простіше навестись на оборонне підприємство.
показати весь коментар
07.10.2023 12:27 Відповісти
Ага, красавцы, произвели "свои" тепловизоры, Бутусов сделал хвалебный репортаж по ним (можете тут же найти и тот репортаж, кста), и, в итоге, штук 50 по 20 тысяч долларов за штуку министерству обороны продали)) при этом жирнейший американский FLIR стоит 5 тысяч за штуку))) но "наш" Archer и по двадцатке прокатил)) поэтому и документацию фоткают, чтобы понимать себестоимость (а она там не больше пары тысяч за единицу, уверен)..
показати весь коментар
07.10.2023 13:18 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 