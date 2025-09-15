НАБУ закрыло производство по производителю тепловизионных прицелов Archer: Доказательств правонарушения со стороны Минобороны и представителей компании не собрано
В уголовном производстве в отношении компании Archer принято решение о его закрытии.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр НАБУ.
Как отмечается, по результатам расследования не собрано достаточно доказательств, которые бы свидетельствовали о наличии в действиях должностных лиц Минобороны и компании Archer состава уголовного преступления.
"Основанием для начала расследования стали материалы финансового мониторинга одной из стран Европейского союза. После полного исследования всех обстоятельств закупки принято законное решение", - отметили в НАБУ.
Отмечается также, что начальные оценки не всегда приводят к установлению факта преступления или привлечения к ответственности. В то же время такие случаи становятся основой для совершенствования работы и внутренних процедур.
Ранее НАБУ провели обыск в Archer и заявили, что расследуют возможную растрату средств в особо крупных размерах. Впоследствии стало известно, что НАБУ провело обыск у единственного в Украине производителя охлажденных тепловизионных прицелов Archer. Компания просит вернуть оборудование, чтобы возобновить работу.
навєрняка в ККУ є стаття щодо таких дій
Набу і сап няшечкі, Васу взагалі -той хто відспівав законність та конанізував корупцію.
Так тримати. І скоров Україні точно не буде законності, одна корупція як чистилище для мрійників.
Желєзняк форева.