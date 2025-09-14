РУС
Ликвидация независимости НАБУ и САП
Руководитель САП Клименко: У нас есть критические последствия после ситуации с урезанием полномочий антикоррупционных органов

Клименко

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Александр Клименко заявил о критичности последствий, которые повлекла ситуация с ликвидацией независимости антикоррупционных структур и последующим восстановлением полномочий.

Об этом он заявил на ежегодной конференции YES в Киеве, передает "Интерфакс-Украина".

"Не стоит отвергать того факта, что это (ликвидация независимости антикоррупционных органов и последующее возвращение полномочий, - ред.) очень замедлило нашу работу. В определенный момент вообще остановило, остановило сотрудничество со многими обличителями, а потом нам нужно это все снова догонять", - сказал Клименко.

По словам руководителя САП, нельзя сказать, что история с урезанием и возвращением полномочий не имела последствий.

"Последствия есть, они достаточно критические. И в настоящее время также есть много препятствий, которые не дают нам возможности эффективно осуществлять свою работу",- заявил Клименко.

Читайте также: Кравченко не вмешивался в дела в НАБУ после ограничения независимости, - Кривонос

В свою очередь директор Национального антикоррупционного бюро Украины Семен Кривонос отметил, что на пути к улучшению эффективности работы антикоррупционных органов Украины не должно быть атак и давления.

"У нас есть аудит, разрабатывается план имплементации, план устранения рисков, - план, как двигаться вперед. Но это точно не означает, что НАБУ и САП должны быть под атакой, под давлением", - сказал Кривонос, который тоже присутствовал на конференции YES.

Он добавил, что "должны сохранить процессуальную независимость, должны придерживаться высоких стандартов труда и точно нужно избежать давления на антикоррупционную инфраструктуру - это является ключевым".

Читайте также: Мы определили, кто был самым активным в атаке на НАБУ и САП, - Клименко

НАБУ (4588) САП (2309) Кривонос Семен (70) Клименко Александр САП (44)
Топ комментарии
+10
Результат десятирічної "роботи" нуль цілих хрен десятих, зате зараз є залізна відмазка ЦІЛИХ ТРИ ТИЖНІ були "урізани повноваження".
показать весь комментарий
14.09.2025 00:03 Ответить
+8
Генератор і ініціатор критичних наслідків звісно ж штопаний гідрант та його опричники. Країна знекровлена, країна пограбована, а гідрант та його опричники рятують незамінних мародерів і рубають гілку на якій ще тримаються.
показать весь комментарий
13.09.2025 23:48 Ответить
+4
вова маленький єнералісімус!
показать весь комментарий
13.09.2025 23:44 Ответить
вова маленький єнералісімус!
показать весь комментарий
13.09.2025 23:44 Ответить
ВаВа
показать весь комментарий
13.09.2025 23:55 Ответить
"У нас є аудит, розробляється план імплементації, план усунення ризиків, - план, як рухатися вперед. Але це точно не означає, що НАБУ та САП мають бути під атакою, під тиском"
показать весь комментарий
13.09.2025 23:45 Ответить
Генератор і ініціатор критичних наслідків звісно ж штопаний гідрант та його опричники. Країна знекровлена, країна пограбована, а гідрант та його опричники рятують незамінних мародерів і рубають гілку на якій ще тримаються.
показать весь комментарий
13.09.2025 23:48 Ответить
а Марахвон нам казав шо отеті іпсо всякіє це робота на ворога
І ващще - міндіч Герой України! Молімось йому
показать весь комментарий
13.09.2025 23:52 Ответить
блін, і є же чяс і є бажання..
показать весь комментарий
13.09.2025 23:55 Ответить
саме це він по зеленому і означяє.
показать весь комментарий
13.09.2025 23:53 Ответить
Результат десятирічної "роботи" нуль цілих хрен десятих, зате зараз є залізна відмазка ЦІЛИХ ТРИ ТИЖНІ були "урізани повноваження".
показать весь комментарий
14.09.2025 00:03 Ответить
100%
показать весь комментарий
14.09.2025 00:32 Ответить
Він має на увазі, що хабарі перестали давати, бо повноважень не вистачає
показать весь комментарий
14.09.2025 06:41 Ответить
Малюк - бий кацапські нафтобази - НАБУ i САП точно не твоє...
показать весь комментарий
14.09.2025 00:14 Ответить
Малюк - студентів тронеш? на твою могилу весь народ сцяти буде.
показать весь комментарий
14.09.2025 00:23 Ответить
Які "критичні наслідки" - Крупу під заставу випустили ?!
показать весь комментарий
14.09.2025 00:26 Ответить
НАБУ?! Чи суд зеленського?
ХТО відпустив, виначитись не пробував?
Чи ти таку річ, що всі ті справи судом закінчуватись мають, а там портнов з зеленою шмарклею? Ні, не чув?
показать весь комментарий
14.09.2025 08:59 Ответить
показать весь комментарий
14.09.2025 00:28 Ответить
ОБА троє!
та нічого не робила ,що і цей робити нічого не буде...
показать весь комментарий
14.09.2025 01:47 Ответить
буба верховний камадyір!
показать весь комментарий
14.09.2025 01:41 Ответить
знову цим "бракує повноважень"!
показать весь комментарий
14.09.2025 07:29 Ответить
Тобто, нічого не робили, а тепер знов нічого не роблять, а хтось винний?
показать весь комментарий
14.09.2025 08:32 Ответить
 
 