Руководитель САП Клименко: У нас есть критические последствия после ситуации с урезанием полномочий антикоррупционных органов

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Александр Клименко заявил о критичности последствий, которые повлекла ситуация с ликвидацией независимости антикоррупционных структур и последующим восстановлением полномочий.

Об этом он заявил на ежегодной конференции YES в Киеве, передает "Интерфакс-Украина", информирует Цензор.НЕТ.

"Не стоит отвергать того факта, что это (ликвидация независимости антикоррупционных органов и последующее возвращение полномочий, - ред.) очень замедлило нашу работу. В определенный момент вообще остановило, остановило сотрудничество со многими обличителями, а потом нам нужно это все снова догонять", - сказал Клименко.

По словам руководителя САП, нельзя сказать, что история с урезанием и возвращением полномочий не имела последствий.

"Последствия есть, они достаточно критические. И в настоящее время также есть много препятствий, которые не дают нам возможности эффективно осуществлять свою работу",- заявил Клименко.

В свою очередь директор Национального антикоррупционного бюро Украины Семен Кривонос отметил, что на пути к улучшению эффективности работы антикоррупционных органов Украины не должно быть атак и давления.

"У нас есть аудит, разрабатывается план имплементации, план устранения рисков, - план, как двигаться вперед. Но это точно не означает, что НАБУ и САП должны быть под атакой, под давлением", - сказал Кривонос, который тоже присутствовал на конференции YES.

Он добавил, что "должны сохранить процессуальную независимость, должны придерживаться высоких стандартов труда и точно нужно избежать давления на антикоррупционную инфраструктуру - это является ключевым".

