Керівник САП Клименко: Маємо критичні наслідки після ситуації з урізанням повноважень антикорупційних органів

Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Олександр Клименко заявив про критичність наслідків, які спричинила ситуація з ліквідацією незалежності антикорупційних структур і подальшим відновленням повноважень.

передає "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.

"Не варто відкидати того факту, що це (ліквідація незалежності антикорупційних органів і подальше повернення повноважень, - ред.) дуже сповільнило нашу роботу. В певний момент взагалі зупинило, зупинило співпрацю з багатьма викривачами, а потім нам потрібно це все знову доганяти", - сказав Клименко.

За словами керівника САП, не можна сказати, що історія з урізанням і поверненням повноважень не мала наслідків.

"Наслідки є, вони досить критичні. І на цей час також є багато завад, які не дають нам можливості ефективно здійснювати свою роботу",- заявив Клименко.

Своєю чергою директор Національного антикорупційного бюро України Семен Кривонос зазначив, що на шляху до покращення ефективності роботи антикорупційних органів України не має бути атак та тиску.

"У нас є аудит, розробляється план імплементації, план усунення ризиків, - план, як рухатися вперед. Але це точно не означає, що НАБУ та САП мають бути під атакою, під тиском", - сказав Кривонос, який теж був присутній на конференції YES.

Він додав, що "маємо зберегти процесуальну незалежність, маємо дотримуватися високих стандартів праці і точно потрібно уникнути тиску на антикорупційну інфраструктуру – це є ключовим".

