Керівник САП Клименко: Маємо критичні наслідки після ситуації з урізанням повноважень антикорупційних органів
Керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) Олександр Клименко заявив про критичність наслідків, які спричинила ситуація з ліквідацією незалежності антикорупційних структур і подальшим відновленням повноважень.
Про це він заявив на щорічній конференції YES у Києві, передає "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.
"Не варто відкидати того факту, що це (ліквідація незалежності антикорупційних органів і подальше повернення повноважень, - ред.) дуже сповільнило нашу роботу. В певний момент взагалі зупинило, зупинило співпрацю з багатьма викривачами, а потім нам потрібно це все знову доганяти", - сказав Клименко.
За словами керівника САП, не можна сказати, що історія з урізанням і поверненням повноважень не мала наслідків.
"Наслідки є, вони досить критичні. І на цей час також є багато завад, які не дають нам можливості ефективно здійснювати свою роботу",- заявив Клименко.
Своєю чергою директор Національного антикорупційного бюро України Семен Кривонос зазначив, що на шляху до покращення ефективності роботи антикорупційних органів України не має бути атак та тиску.
"У нас є аудит, розробляється план імплементації, план усунення ризиків, - план, як рухатися вперед. Але це точно не означає, що НАБУ та САП мають бути під атакою, під тиском", - сказав Кривонос, який теж був присутній на конференції YES.
Він додав, що "маємо зберегти процесуальну незалежність, маємо дотримуватися високих стандартів праці і точно потрібно уникнути тиску на антикорупційну інфраструктуру – це є ключовим".
І ващще - міндіч Герой України! Молімось йому