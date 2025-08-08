Ми визначили, хто був найактивнішим в атаці на НАБУ та САП, - Клименко

В антикорупційних органах визначили, хто та яку роль відігравав в атаці на НАБУ та САП.

Про це заявив голова САП Олександр Клименко в інтерв'ю ZN.ua, передає Цензор.НЕТ.

"Ми не можемо вдаватися до публічних звинувачень і виходити за межі правового поля. Але для себе ми чітко визначили, хто яку роль відігравав, хто був ініціативним і хто чого вимагав під час так званої атаки на НАБУ та САП, яку вони називали бліцкригом, що мав пройти максимально швидко, аби ми не встигли оговтатися", - зазначив Клименко.

Також, за словами голови САП, було видно, хто з правоохоронних органів виконував ці функції, хто їх санкціонував, а хто модерував.

"Інформація, що з’являлася в ЗМІ про тих, хто займався цим, підтверджується. Крім того, ми точно знаємо, хто був найініціативнішим і найактивнішим", - додав він.

Читайте: НАБУ і САП дійсно проводили обшук у Резнікова, - Клименко

Скандальний закон № 12414 щодо НАБУ і САП

22 липня Верховна Рада ухвалила законопроєкт 12414, який ліквідує незалежність НАБУ та САП.

Ввечері його підписав президент Зеленський.

Директор НАБУ Семен Кривонос закликав президента не підписувати цей законопроєкт, оскільки це переведе НАБУ та САП в залежний режим.

У Дніпрі люди вийшли на акцію проти ухвалення Верховною Радою законопроєкту №12414, що фактично означає ліквідацію незалежності НАБУ та САП.

Також у Києві розпочалась акція протесту.

У відеозверненні Зеленський згодом заявив, що антикорупційна інфраструктура в Україні працюватиме. 23 липня Закон про обмеження повноважень НАБУ та САП набув чинності.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рівень довіри до Зеленського знизився до 58%, - опитування КМІС. ІНФОГРАФІКА

Згодом президент України Володимир Зеленський повідомив, що 23 липня зібрав усіх керівників правоохоронних та антикорупційних органів та домовився з ними про конструктивну роботу.

Також Зеленський заявив, що внесе до Верховної Ради законопроєкт, який "забезпечить силу системі правопорядку".

24 липня у Раді було зареєстровано законопроєкт №13531, який скасує ліквідацію незалежності НАБУ та САП.

Згодом президент Володимир Зеленський погодив законопроєкт, який гарантує незалежність антикорупційних органів.

31 липня 2025 року Верховна Рада підтримала президентський законопроєкт провідновлення незалежності НАБУ та САП.

Згодом його підписав президент.

Читайте: Довіра до Зеленського серед молоді впала на 15% після скандалу з НАБУ і САП, - опитування