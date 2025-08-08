НАБУ і САП дійсно проводили обшук у Резнікова, - Клименко

Антикорупційні органи проводили обшук у ексміністра оборони Олексія Резнікова в липні 2025 року.

Про це в інтерв'ю ZN.ua заявив глава САП Олександр Клименко, інформує Цензор.НЕТ.

"У нас багато розслідувань стосовно закупівель за час каденції пана Резнікова на посаді міністра оборони, і ми не відкидаємо жодних версій. Ми перевіряємо всі слідчі версії та причетність усіх осіб, які мали дотичність до тих чи інших закупівель", - зазначив він.

Також він прокоментував оприлюднену ЗМІ інформацію про обшук 3 липня у самого Резнікова та вилучення у нього телефона.

"Такий факт дійсно мав місце, ми проводили багато обшуків, але я не поспішав би з висновками щодо доказової цінності вилученого, і в тому числі саме цього пристрою", - сказав Клименко.

Яйця по 17 грн

Нагадаємо, 21 січня 2023 року ЗМІ повідомили, що харчі для військових Міноборони може закуповувати за цінами завищеними у 2-3 рази.

Відомство у відповідь заявило: "Відомості ЗМІ про закупівлю харчування для військових - омана й маніпуляції. Готуємо матеріали для СБУ". Міністр оборони Олексій Резніков спростовує інформацію про закупівлю продуктів за завищеними цінами. За його словами, в оприлюдненому ЗМІ документі була технічна помилка - постачальник вказав ціну не за десяток, а за кілограм яєць.

Постачальник послуг харчування Міноборони спростовував звинувачення у завищенні цін і запросив на виробництво депутатів оборонного комітету.

Скандал обговорили на засіданні комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки. Резнікова залишили на посаді.

Перевірку Міноборони проводить державна аудиторська служба.

НАБУ і CАП досліджують інформацію щодо закупівель в межах кримінального провадження, яке розпочали ще до публікації журналістського розслідування.

Після скандалу із закупівлями Резніков анонсував реформу харчування в армії.

Повідомлялося, що заступнику міністра оборони Шаповалову дозволили піти у відставку. Також було звільнено заступника директора департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міноборони Богдана Хмельницького.

Згодом стало відомо, що постачальниця харчів для Збройних сил України Тетяна Глиняна виявилась власницею чотирьох готелів у хорватському курортному місті Спліт.

