Розтратив 1 мільярд на харчах для ЗСУ: СБУ повідомила п’яту підозру посадовцю Міноборони часів Резнікова

Служба безпеки України повідомила про підозру колишньому керівнику департаменту Міноборони у справі про розтрату понад 1 мільярда гривень, виділених на придбання продуктів харчування для ЗСУ протягом березня-грудня 2022 року.

Про це повідомляє пресцентр СБУ та пресслужба Офісу генпрокурора.

За даними слідства, навесні 2022 року посадовець уклав з приватною компанією 7 однотипних договорів на закупівлю послуг з організації харчування на загальну суму понад 2,6 млрд грн.

За 11 днів (з 25 лютого по 7 березня 2022 року) підприємство надало послуг з харчування лише на 45 млн грн, після чого підозрюваний посадовець Міноборони без погодження і без припинення попередніх контрактів уклав із цією ж компанією новий договір та 16 додаткових угод на закупівлю послуг з харчування на загальну суму понад 3,9 млрд грн.

"При цьому, вартість надання послуг у цьому договорі зросла на понад 1 млрд грн, де значно було завищено вартість найбільш вживаних продуктів харчування. Це підтверджено документально", – наголошується у повідомленні.

У справі повідомили про підозру колишньому т.в.о директора Департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів МО України ч. 5 ст. 191 КК України.

В Офісі генпрокурора уточнили, що наразі в суді на розгляді перебувають 4 обвинувальні акти стосовно цього посадовця Міноборони, обвинуваченого в розтраті державних коштів під час укладення договорів на закупівлю речового майна та засобів індивідуального захисту для потреб ЗСУ за ч. 5 ст. 191 та ч. 2 ст. 114-1 КК України.

Відтак, йдеться про колишнього директора департаменту держзакупівель Міноборони Богдана Хмельницького, який обіймав цю посаду за часів міністра оборони Олексія Резнікова.

Що відомо про розкрадання коштів на харчах для ЗСУ

Нагадаємо, 2 квітня НАБУ оголосило про підозру п'яти особам у так званій справі про "золоті яйця Міноборони".

Серед підозрюваних – ексначальник департаменту Міноборони із речового забезпечення ЗСУ Богдан Хмельницький, підприємиця Тетяна Глиняна, якій були підконтрольні компанії постачальники, а також також ексдиректор компанії "Преміум Компані" Микола Дешпетко, директор ТОВ "Актив Компані" Валерій Мелеш та Лариса Швець.

ВАКС вже випустив Валерія Мелеша під заставу в розмірі 1,2 млн грн. Він керує ТОВ "Актив Компані", з яким Міноборони уклало скандальний договір, що передбачав постачання яєць для ЗСУ за ціною 17 гривень за штуку. Ексдиректора іншого постачальника харчів для ЗСУ ТОВ "Преміум Компані" Миколу Дешпетку суд відпустив під заставу у розмірі 5 млн грн.

Водночас колишній міністр оборони Олексій Резніков, який очолював міністерство у період дії цієї схеми, наразі не перебуває в статусі підозрюваного або свідка у цій справі, а Тетяна Глиняна завчасно втекла з України, суд ухвалив рішення про її заочний арешт.

За даними слідства, завдяки маніпуляціям із затвердженим Міноборони каталогом продуктів харчування для ЗСУ, протягом серпня-грудня 2022 року дві компанії-постачальниці, підконтрольні Глиняній, незаконно отримали надприбутки на суму понад 733 млн грн.

Ці гроші, зокрема, могли бути використані власницею компаній для придбання готелів у Хорватії та іншої нерухомості. На думку слідства, вчиненню злочину сприяв посадовець Міністерства оборони, який під час підписання договорів "не помічав" цінових аномалій у каталозі.

Після початку досудового розслідування у січні 2023 року та поширення у медіа відповідної інформації, зокрема щодо закупівлі яєць по 17 грн за штуку, співучасники оборудки зменшили ціни на 11 найбільш затребуваних продуктів. Це запобігло розкраданню бюджетних коштів на суму 788 млн грн.

Нагадаємо, у 2023 році видання "Дзеркало тижня" повідомило, що Міністерство оборони підписало угоду на послуги організації харчування у 2023 році військових частин, дислокованих у тилових регіонах, на загальну суму 13,16 млрд грн. При цьому, ціни на окремі категорії продуктів виявилися завищеними у 2-3 рази. Наприклад, Міноборони законтрактувало яйця по 17 грн за штуку, тоді як роздрібна ціна в магазині Києва зараз близько 7 грн за штуку.

Тодішній міністр оборони Олексій Резніков заперечував інформацію про закупівлю продовольства для військових за завищеними цінами, а ціни на яйця пояснив помилками у документації, розповідаючи про те, що яйця нібито купували кілограмами.

Водночас він визнав, що через це наприкінці грудня було відсторонено, а у січні звільнено з Міністерства оборони керівника відповідного департаменту Богдана Хмельницького. Разом із тим після скандалу з Міноброни звільнився заступник міністра В’ячеслав Шаповалов, який відповідав за тилове забезпечення ЗСУ.