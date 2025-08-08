НАБУ и САП действительно проводили обыск у Резникова, - Клименко

Антикоррупционные органы проводили обыск у экс-министра обороны Алексея Резникова в июле 2025 года.

Об этом в интервью ZN.ua заявил глава САП Александр Клименко.

"У нас много расследований по закупкам за время каденции господина Резникова на посту министра обороны, и мы не отбрасываем никаких версий. Мы проверяем все следственные версии и причастность всех лиц, которые имели отношение к тем или иным закупкам", - отметил он.

Также он прокомментировал обнародованную СМИ информацию об обыске 3 июля у самого Резникова и изъятие у него телефона.

"Такой факт действительно имел место, мы проводили много обысков, но я не спешил бы с выводами относительно доказательной ценности изъятого, и в том числе именно этого устройства", - сказал Клименко.

Яйца по 17 грн

Напомним, 21 января 2023 года СМИ сообщили, что продукты для военных Минобороны может закупать по ценам завышенным в 2-3 раза.

Ведомство в ответ заявило: "Сведения СМИ о закупке питания для военных - заблуждение и манипуляции. Готовим материалы для СБУ". Министр обороны Алексей Резников опровергает информацию о закупке продуктов по завышенным ценам. По его словам, в обнародованном СМИ документе была техническая ошибка - поставщик указал цену не за десяток, а за килограмм яиц.

Поставщик услуг питания Минобороны опровергал обвинения в завышении цен и пригласил на производство депутатов оборонного комитета.

Скандал обсудили на заседании комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки. Резникова оставили в должности.

Проверку Минобороны проводит государственная аудиторская служба.

НАБУ и САП исследуют информацию о закупках в рамках уголовного производства, которое начали еще до публикации журналистского расследования.

После скандала с закупками Резников анонсировал реформу питания в армии.

Сообщалось, что заместителю министра обороны Шаповалову разрешили уйти в отставку. Также был уволен заместитель директора департамента государственных закупок и поставки материальных ресурсов Минобороны Богдан Хмельницкий.

Впоследствии стало известно, что поставщик продуктов для Вооруженных сил Украины Татьяна Глиняная оказалась владелицей четырех отелей в хорватском курортном городе Сплит.

