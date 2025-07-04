НАБУ провело обыски у экс-министра обороны Резникова, - СМИ

Национальное антикоррупционное бюро 3 июля провело обыски у бывшего министра обороны Алексея Резникова в рамках дела о закупке продуктов для армии по завышенным ценам.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет ZN.ua со ссылкой на источники.

В апреле в НАБУ заявляли, что Резников не был подозреваемым в производстве.

Отмечается, что экс-министра заранее об обыске не предупреждали.

Издание сообщило, что детективы изъяли "неучтенный" телефон и ряд значимых документов. В НАБУ и САП эту информацию не комментируют.

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Яйца по 17 грн

Напомним, 21 января 2023 года СМИ сообщили, что продукты для военных Минобороны может закупать по ценам завышенным в 2-3 раза.

Ведомство в ответ заявило: "Сведения СМИ о закупке питания для военных - заблуждение и манипуляции. Готовим материалы для СБУ". Министр обороны Алексей Резников опровергает информацию о закупке продуктов по завышенным ценам. По его словам, в обнародованном СМИ документе была техническая ошибка - поставщик указал цену не за десяток, а за килограмм яиц.

Поставщик услуг питания Минобороны опровергал обвинения в завышении цен и пригласил на производство депутатов оборонного комитета.

Скандал обсудили на заседании комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки. Резникова оставили в должности.

Проверку Минобороны проводит государственная аудиторская служба.

НАБУ и САП исследуют информацию о закупках в рамках уголовного производства, которое начали еще до публикации журналистского расследования.

После скандала с закупками Резников анонсировал реформу питания в армии.

Сообщалось, что заместителю министра обороны Шаповалову разрешили уйти в отставку. Также был уволен заместитель директора департамента государственных закупок и поставки материальных ресурсов Минобороны Богдан Хмельницкий.

Впоследствии стало известно, что поставщица продуктов для Вооруженных сил Украины Татьяна Глиняная оказалась владелицей четырех отелей в хорватском курортном городе Сплит.

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