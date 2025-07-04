НАБУ провело обыски у экс-министра обороны Резникова, - СМИ
Национальное антикоррупционное бюро 3 июля провело обыски у бывшего министра обороны Алексея Резникова в рамках дела о закупке продуктов для армии по завышенным ценам.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет ZN.ua со ссылкой на источники.
В апреле в НАБУ заявляли, что Резников не был подозреваемым в производстве.
Отмечается, что экс-министра заранее об обыске не предупреждали.
Издание сообщило, что детективы изъяли "неучтенный" телефон и ряд значимых документов. В НАБУ и САП эту информацию не комментируют.
Яйца по 17 грн
Напомним, 21 января 2023 года СМИ сообщили, что продукты для военных Минобороны может закупать по ценам завышенным в 2-3 раза.
Ведомство в ответ заявило: "Сведения СМИ о закупке питания для военных - заблуждение и манипуляции. Готовим материалы для СБУ". Министр обороны Алексей Резников опровергает информацию о закупке продуктов по завышенным ценам. По его словам, в обнародованном СМИ документе была техническая ошибка - поставщик указал цену не за десяток, а за килограмм яиц.
Поставщик услуг питания Минобороны опровергал обвинения в завышении цен и пригласил на производство депутатов оборонного комитета.
Скандал обсудили на заседании комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки. Резникова оставили в должности.
Проверку Минобороны проводит государственная аудиторская служба.
НАБУ и САП исследуют информацию о закупках в рамках уголовного производства, которое начали еще до публикации журналистского расследования.
После скандала с закупками Резников анонсировал реформу питания в армии.
Сообщалось, что заместителю министра обороны Шаповалову разрешили уйти в отставку. Также был уволен заместитель директора департамента государственных закупок и поставки материальных ресурсов Минобороны Богдан Хмельницкий.
Впоследствии стало известно, что поставщица продуктов для Вооруженных сил Украины Татьяна Глиняная оказалась владелицей четырех отелей в хорватском курортном городе Сплит.
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Саме Резніков обнімашками шептав щось на вухо Умєрову на передостанньому Рамштаймі ,а журналістам на ходу в бігу спітнілий сказав Я ТУТ ЗАРАДИ УКРАЇНИ
Саме на Умєрова вже в 2024 році НАБУ теж відкривало справу ...
ВСЯ ОЦЯ ІМІТАЦІЯ антикрупційного шмону - це пошук виходу з лабіринту показань виконавців ПРОТИ ВИЩОЇ ВЛАДИ - Єрмак та зє
За відгуками - Умєров розумний та компетентний, він має найширшу мережу контактів в Україні та за її межами, показово, що говорить не лише англійською, а й турецькою (і має добрі контакти в Анкарі), є гарним комунікатором. (ще б пак -більше 10 років працював на Ахмєтова саме з продажу cотового LIFE Турції)
А ще - і це дуже важливо у сьогоднішній Україні - має добрі стосунки з головою Офісу президента Андрієм Єрмаком, якого часто називають наймогутнішою людиною в країні
А Резнікова цілком ймовірно призначать послом до Великобританії. ВВC NEWS 04 вересня 2023 рік
Це ж, не одне і те саме, що завчасно готувати Україну до московської навали ?? Це особисте!…
На вашєй рассее все нормально? Зама шойгу не судять?
А коли умєрова звільнили?
Щось я геть відстав від життя ... , старію.
навіть свого гаманця не треба буде діставати...
Нічого нікому не буде.
Не видели яйца резникова?
Чи можна уявити що підозрювати стали не після значного розголосу і скандалу а роки після .
А хто ж буде виконувати дипломатичну місію замість нього ?
Україна лишній раз підтверджує свою банановість. Страшенно образливо і сумно !!!
то ж як мали рейтинги "найвеличнішого" обвалитись, що навіть за яйця взялись...