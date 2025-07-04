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Новости Яйца по 17 грн
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НАБУ провело обыски у экс-министра обороны Резникова, - СМИ

НАБУ провело обыски у Резникова по делу о яйцах по 17 грн

Национальное антикоррупционное бюро 3 июля провело обыски у бывшего министра обороны Алексея Резникова в рамках дела о закупке продуктов для армии по завышенным ценам.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет ZN.ua со ссылкой на источники.

В апреле в НАБУ заявляли, что Резников не был подозреваемым в производстве.

Отмечается, что экс-министра заранее об обыске не предупреждали.

Издание сообщило, что детективы изъяли "неучтенный" телефон и ряд значимых документов. В НАБУ и САП эту информацию не комментируют.

Читайте: Дело о "яйцах по 17" для ВСУ: Суд третий месяц не может заочно арестовать скандальную предпринимательницу Глиняную, - ЦПК

Яйца по 17 грн

Напомним, 21 января 2023 года СМИ сообщили, что продукты для военных Минобороны может закупать по ценам завышенным в 2-3 раза.

Ведомство в ответ заявило: "Сведения СМИ о закупке питания для военных - заблуждение и манипуляции. Готовим материалы для СБУ". Министр обороны Алексей Резников опровергает информацию о закупке продуктов по завышенным ценам. По его словам, в обнародованном СМИ документе была техническая ошибка - поставщик указал цену не за десяток, а за килограмм яиц.

Поставщик услуг питания Минобороны опровергал обвинения в завышении цен и пригласил на производство депутатов оборонного комитета.

Скандал обсудили на заседании комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки. Резникова оставили в должности.

Проверку Минобороны проводит государственная аудиторская служба.

НАБУ и САП исследуют информацию о закупках в рамках уголовного производства, которое начали еще до публикации журналистского расследования.

После скандала с закупками Резников анонсировал реформу питания в армии.

Сообщалось, что заместителю министра обороны Шаповалову разрешили уйти в отставку. Также был уволен заместитель директора департамента государственных закупок и поставки материальных ресурсов Минобороны Богдан Хмельницкий.

Впоследствии стало известно, что поставщица продуктов для Вооруженных сил Украины Татьяна Глиняная оказалась владелицей четырех отелей в хорватском курортном городе Сплит.

Также читайте: Дело о "яйцах по 17 гривен": САП и НАБУ разоблачили в Минобороны схему хищения более 700 млн грн

Автор: 

НАБУ (4242) обыск (1906) Резников Алексей (1170)


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Топ комментарии
+37
лохам зайде. Що, падає рейтинг хрипатого ЧМА?
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04.07.2025 14:07 Ответить
+32
яйця по 17 знайшли?
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04.07.2025 14:06 Ответить
+27
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04.07.2025 14:07 Ответить
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яйця по 17 знайшли?
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04.07.2025 14:06 Ответить
Був один персонаж із золотим батоном. Буде ще один, із золотим яйцем.
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04.07.2025 14:20 Ответить
Протухші
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04.07.2025 14:26 Ответить
у нього не має яєць
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04.07.2025 14:51 Ответить
ЗЕ відрізав?
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04.07.2025 15:18 Ответить
Працював би собі і далі викладачем Соломонового університету в Києві-горя би не знав. Ні, . понесло його в міністри.
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04.07.2025 15:44 Ответить
Каратів?
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04.07.2025 15:51 Ответить
Він що, йо...тий, щоб якість серйозні компромати чи накрадене "нєпосільним бл..дь трудом" вдома тримати?!
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04.07.2025 16:38 Ответить
лохам зайде. Що, падає рейтинг хрипатого ЧМА?
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04.07.2025 14:07 Ответить
Та він усе поховав давно... Просто "ЗЄрмачня" рішила перевірить, чи не приховав Рєзніков компромат на неї, який може використать, якщо його "візьмуть за сраку". Або, цікавіше - коли вони його "кинуть в жертву", якщо знову "запахне смаленим"...
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04.07.2025 14:22 Ответить
Починати треба вкупі з Умєровим. Саме його поспіхом під впроовадженням проти нього розслідуванням як голови Держмайна , Єрмак заховав у крісло Резнікова й він 2 ТИЖНІ!! не ініціював ніяких внутрішніх розслідувань проти замів Резнікова разом з СБУ дали їм просто втекти з України .

Саме Резніков обнімашками шептав щось на вухо Умєрову на передостанньому Рамштаймі ,а журналістам на ходу в бігу спітнілий сказав Я ТУТ ЗАРАДИ УКРАЇНИ

Саме на Умєрова вже в 2024 році НАБУ теж відкривало справу ...

ВСЯ ОЦЯ ІМІТАЦІЯ антикрупційного шмону - це пошук виходу з лабіринту показань виконавців ПРОТИ ВИЩОЇ ВЛАДИ - Єрмак та зє
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04.07.2025 15:59 Ответить
ВВС - вересень 2023 року

За відгуками - Умєров розумний та компетентний, він має найширшу мережу контактів в Україні та за її межами, показово, що говорить не лише англійською, а й турецькою (і має добрі контакти в Анкарі), є гарним комунікатором. (ще б пак -більше 10 років працював на Ахмєтова саме з продажу cотового LIFE Турції)

А ще - і це дуже важливо у сьогоднішній Україні - має добрі стосунки з головою Офісу президента Андрієм Єрмаком, якого часто називають наймогутнішою людиною в країні
А Резнікова цілком ймовірно призначать послом до Великобританії. ВВC NEWS 04 вересня 2023 рік
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04.07.2025 16:10 Ответить
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04.07.2025 14:07 Ответить
эти не по 17, дешевле
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04.07.2025 14:09 Ответить
ставлю на "ничего не нашли"
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04.07.2025 14:07 Ответить
ну і звичайно нічого не знайшли,крім ідеального порядку після капітального клінінгу
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04.07.2025 14:08 Ответить
не пройшло й два роки...
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04.07.2025 14:08 Ответить
Баканов, як адвокат з Полтавських курсів, мабуть, практикує на резнікові?? Свій, до свого, по своє?
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04.07.2025 14:09 Ответить
Оперативно. Не зря их оперативные сотрудники называют.
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04.07.2025 14:09 Ответить
Та йому мабуть *****, бо він на яхті, а бабло кріваве по банках закордонних, ну і у розшук його Zе подати не дозволить.
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04.07.2025 14:09 Ответить
Та воно бабло криваве ввд зелених й вивозить
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04.07.2025 14:13 Ответить
Шо вони хочуть знайти? - грошенята здобуті непосильною працею - пройшли 6 банків і загубились на Галопагосах
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04.07.2025 14:12 Ответить
До весільного генерала добрались.Що грозить ,- Суд , Застава , Випуск , і забуття десь на Острові.
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04.07.2025 14:12 Ответить
Ще тільки НАБУ єдлине бореться із зеленим лайном, а всі інші органи, які мали служити народу і Україні, служать хупці, серед них попереду ДБР.
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04.07.2025 14:13 Ответить
Зеленський з помічниками ригоАНАЛІВ, дали час, резнікову і його родичам, щоб вони завчасно, підготувалися до ПОТУЖНОГО обшуку!!!
Це ж, не одне і те саме, що завчасно готувати Україну до московської навали ?? Це особисте!…
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04.07.2025 14:16 Ответить
Зєльониє сваїх нє брасают, тока на бабкі, всєгда.
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04.07.2025 14:18 Ответить
Не пали сценарій кантори
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04.07.2025 14:42 Ответить
Лахтинський бот з реєстрацією 02 ***** 2025 року, коли вже вже залазиш своїми засцяними та обриганими лаптями на наш український форум ЦН, то хоч вивчи, що "не На Украине", а "В Украине".
На вашєй рассее все нормально? Зама шойгу не судять?
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04.07.2025 14:44 Ответить
Афигеть - кричали гости. Кто - то в#**** невесту
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04.07.2025 14:20 Ответить
Рекомендую у всих ЗЕлених проводити обшуки регулярно.
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04.07.2025 14:21 Ответить
Очередной балаган . Блёстки и мишура. Всё , как мы любим.
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04.07.2025 14:23 Ответить
Шо там не попереджали?! Обшуки треба було проводити ще коли він був на посаді. А так, дали час уладнати всі вАпроси, сховати награбоване та вивезти родину. А зараз це просто вистава для лохів.
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04.07.2025 14:24 Ответить
Треба було через рік обшукати, куди поспішати?
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04.07.2025 14:37 Ответить
Та ви шооо.....

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04.07.2025 14:38 Ответить
і що цікаве - в більшості корабельних "патріотічєскіє татушєчкі" на зап'ястях, як мінімум ))
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04.07.2025 14:43 Ответить
Резніков! Яйця під загрозою!
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04.07.2025 14:40 Ответить
опєратівнєнько ще раз. діждались доки він свої яйця весільними мавіками за кордон вивезе і тільки потім вирішили потужно вдарити по них!
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04.07.2025 14:41 Ответить
Чому не приписали, що за сприяння нового міністра оборони Сирського та під процесуальним керівництвом нового Генпрокурора Кравченка?)
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04.07.2025 14:42 Ответить
Щось я пропустив, а коли Сирського призначили на посаду міністра оборони, яким указом?
А коли умєрова звільнили?
Щось я геть відстав від життя ... , старію.
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04.07.2025 14:48 Ответить
Мені дуже подобається швидкість з якою працює набу!!! " Молодці "!!!
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04.07.2025 14:44 Ответить
можна было сразу арестовать резникова чтобы два раза к нему не ездить
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04.07.2025 14:47 Ответить
Або зарезнічать арістовича.
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04.07.2025 16:07 Ответить
Не пройшло і 2 роки.. Оперативні???не думаю...мабуть для галочки
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04.07.2025 14:49 Ответить
Може прижучать злодія чи як…
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04.07.2025 14:50 Ответить
А когось вже прижучили?
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04.07.2025 14:52 Ответить
це прекрасно, але ще би через 10 років почали обшукувати!!! Може пора провадити обшуки у теперішнього міністра оборони і його свити? А то його свита збільшилася в кілька разів порівняно з Резніковим. Причому понабирали сопливих хлопчиків і дівчаток, які ніяким боком до армії.
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04.07.2025 14:51 Ответить
дихай рівно, льоха, за тебе заставлять,
навіть свого гаманця не треба буде діставати...
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04.07.2025 14:52 Ответить
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04.07.2025 14:53 Ответить
...шоу триває.
Нічого нікому не буде.
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04.07.2025 15:01 Ответить
В заголовке, констатация факта, в статье ничего более существенного! Вы ЛОХИ читайте и судачьте! А мы герои!
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04.07.2025 15:09 Ответить
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04.07.2025 15:13 Ответить
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04.07.2025 15:53 Ответить
НАБУ, а где вы были 2 года?
Не видели яйца резникова?
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04.07.2025 15:18 Ответить
зєля назвав рєзнікова найкращим міністром оборони, а зерегіонали, йому аплодували!
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04.07.2025 15:23 Ответить
Нелох мародере на крові , і усе робить що йому кацапи надиктували в Омані при цьому приставили завгоспа
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04.07.2025 15:36 Ответить
Це щоб відвернути увагу від чєрнишова друга зєлєнскова? До речі, всі троє щирі українські євреї
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04.07.2025 16:01 Ответить
не у нього треба шукати, а йУлічки Прозрій
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04.07.2025 16:03 Ответить
Невже на часі? Віслюк хоче рейтинг підняти?
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04.07.2025 16:04 Ответить
не пройшло і 3 роки) невже доказову базу СБУ збирала так довго, щоб прокурор виписав ордер на обшук?
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04.07.2025 16:08 Ответить
Цирк продовжується Навіть вже і не смішно.
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04.07.2025 16:11 Ответить
Аж тепер тільки ????
Чи можна уявити що підозрювати стали не після значного розголосу і скандалу а роки після .
А хто ж буде виконувати дипломатичну місію замість нього ?
Україна лишній раз підтверджує свою банановість. Страшенно образливо і сумно !!!
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04.07.2025 16:12 Ответить
Это пыль в глаза или моча вместо росы.Хотя если такое рекламируют, значит не всё в порядке с рейтингом.Показуха.
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04.07.2025 16:19 Ответить
НАБУ и САП только на вас надежда
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04.07.2025 16:34 Ответить
Дешевий цирк 95 кварталу це щоб не гавкав народ зроблять кристально чистим гидотны вистави вже достали с Чернишовим вони зовсім не ховалися крали крадемо і будемо красти а Ви гавкайте та дохніть це не влада це банда
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04.07.2025 16:34 Ответить
Show must go on....
то ж як мали рейтинги "найвеличнішого" обвалитись, що навіть за яйця взялись...
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04.07.2025 16:36 Ответить
 
 