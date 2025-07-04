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Новини Яйця по 17 грн
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НАБУ провело обшуки в ексміністра оборони Резнікова, - ЗМІ

НАБУ провело обшуки у Резнікова в справі про яйця по 17 грн

Національне антикорупційне бюро 3 липня провело обшуки у колишнього міністра оборони Олексія Резнікова в рамках справи про закупівлю продуктів для армії за завищеними цінами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише ZN.ua із посиланням на джерела.

У квітні в НАБУ заявляли, що Резніков не був підозрюваним у провадженні.

Зазначається, що ексміністра заздалегідь про обшук не попереджали.

Видання повідомило, що детективи вилучили "неврахований" телефон і низку значущих документів. У НАБУ і САП цю інформацію не коментують.

Журналіст Михайло Ткач повідомив згодом, що обшуки відбулися 30 червня, коли Резніков повернувся з відпочинку за кордоном.

"Вилучено особистий телефон. Телефон має багато чатів. Інформація вивчається правоохоронцями", - додав він.

НАБУ провело обшуки у Резнікова в справі про яйця по 17 грн

Читайте: Справа про "яйця по 17" для ЗСУ: Суд третій місяць не може заочно арештувати скандальну підприємицю Глиняну, – ЦПК

Яйця по 17 грн

Нагадаємо, 21 січня 2023 року ЗМІ повідомили, що харчі для військових Міноборони може закуповувати за цінами завищеними у 2-3 рази.

Відомство у відповідь заявило: "Відомості ЗМІ про закупівлю харчування для військових - омана й маніпуляції. Готуємо матеріали для СБУ". Міністр оборони Олексій Резніков спростовує інформацію про закупівлю продуктів за завищеними цінами. За його словами, в оприлюдненому ЗМІ документі була технічна помилка - постачальник вказав ціну не за десяток, а за кілограм яєць.

Постачальник послуг харчування Міноборони спростовував звинувачення у завищенні цін і запросив на виробництво депутатів оборонного комітету.

Скандал обговорили на засіданні комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки. Резнікова залишили на посаді.

Перевірку Міноборони проводить державна аудиторська служба.

НАБУ і CАП досліджують інформацію щодо закупівель в межах кримінального провадження, яке розпочали ще до публікації журналістського розслідування.

Після скандалу із закупівлями Резніков анонсував реформу харчування в армії.

Повідомлялося, що заступнику міністра оборони Шаповалову дозволили піти у відставку. Також було звільнено заступника директора департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міноборони Богдана Хмельницького.

Згодом стало відомо, що постачальниця харчів для Збройних сил України Тетяна Глиняна виявилась власницею чотирьох готелів у хорватському курортному місті Спліт.

Також читайте: Справа про "яйця по 17 гривень": САП та НАБУ викрили в Міноборони схему розкрадання понад 700 млн грн

Автор: 

НАБУ (5118) обшук (1986) Резніков Олексій (1447)


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Топ коментарі
+37
лохам зайде. Що, падає рейтинг хрипатого ЧМА?
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04.07.2025 14:07 Відповісти
+32
яйця по 17 знайшли?
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04.07.2025 14:06 Відповісти
+27
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04.07.2025 14:07 Відповісти
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яйця по 17 знайшли?
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04.07.2025 14:06 Відповісти
Був один персонаж із золотим батоном. Буде ще один, із золотим яйцем.
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04.07.2025 14:20 Відповісти
Протухші
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04.07.2025 14:26 Відповісти
у нього не має яєць
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04.07.2025 14:51 Відповісти
ЗЕ відрізав?
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04.07.2025 15:18 Відповісти
Працював би собі і далі викладачем Соломонового університету в Києві-горя би не знав. Ні, . понесло його в міністри.
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04.07.2025 15:44 Відповісти
Каратів?
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04.07.2025 15:51 Відповісти
Він що, йо...тий, щоб якість серйозні компромати чи накрадене "нєпосільним бл..дь трудом" вдома тримати?!
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04.07.2025 16:38 Відповісти
лохам зайде. Що, падає рейтинг хрипатого ЧМА?
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04.07.2025 14:07 Відповісти
Та він усе поховав давно... Просто "ЗЄрмачня" рішила перевірить, чи не приховав Рєзніков компромат на неї, який може використать, якщо його "візьмуть за сраку". Або, цікавіше - коли вони його "кинуть в жертву", якщо знову "запахне смаленим"...
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04.07.2025 14:22 Відповісти
Починати треба вкупі з Умєровим. Саме його поспіхом під впроовадженням проти нього розслідуванням як голови Держмайна , Єрмак заховав у крісло Резнікова й він 2 ТИЖНІ!! не ініціював ніяких внутрішніх розслідувань проти замів Резнікова разом з СБУ дали їм просто втекти з України .

Саме Резніков обнімашками шептав щось на вухо Умєрову на передостанньому Рамштаймі ,а журналістам на ходу в бігу спітнілий сказав Я ТУТ ЗАРАДИ УКРАЇНИ

Саме на Умєрова вже в 2024 році НАБУ теж відкривало справу ...

ВСЯ ОЦЯ ІМІТАЦІЯ антикрупційного шмону - це пошук виходу з лабіринту показань виконавців ПРОТИ ВИЩОЇ ВЛАДИ - Єрмак та зє
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04.07.2025 15:59 Відповісти
ВВС - вересень 2023 року

За відгуками - Умєров розумний та компетентний, він має найширшу мережу контактів в Україні та за її межами, показово, що говорить не лише англійською, а й турецькою (і має добрі контакти в Анкарі), є гарним комунікатором. (ще б пак -більше 10 років працював на Ахмєтова саме з продажу cотового LIFE Турції)

А ще - і це дуже важливо у сьогоднішній Україні - має добрі стосунки з головою Офісу президента Андрієм Єрмаком, якого часто називають наймогутнішою людиною в країні
А Резнікова цілком ймовірно призначать послом до Великобританії. ВВC NEWS 04 вересня 2023 рік
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04.07.2025 16:10 Відповісти
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04.07.2025 14:07 Відповісти
эти не по 17, дешевле
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04.07.2025 14:09 Відповісти
ставлю на "ничего не нашли"
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04.07.2025 14:07 Відповісти
ну і звичайно нічого не знайшли,крім ідеального порядку після капітального клінінгу
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04.07.2025 14:08 Відповісти
не пройшло й два роки...
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04.07.2025 14:08 Відповісти
Баканов, як адвокат з Полтавських курсів, мабуть, практикує на резнікові?? Свій, до свого, по своє?
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04.07.2025 14:09 Відповісти
Оперативно. Не зря их оперативные сотрудники называют.
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04.07.2025 14:09 Відповісти
Та йому мабуть *****, бо він на яхті, а бабло кріваве по банках закордонних, ну і у розшук його Zе подати не дозволить.
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04.07.2025 14:09 Відповісти
Та воно бабло криваве ввд зелених й вивозить
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04.07.2025 14:13 Відповісти
Шо вони хочуть знайти? - грошенята здобуті непосильною працею - пройшли 6 банків і загубились на Галопагосах
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04.07.2025 14:12 Відповісти
До весільного генерала добрались.Що грозить ,- Суд , Застава , Випуск , і забуття десь на Острові.
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04.07.2025 14:12 Відповісти
Ще тільки НАБУ єдлине бореться із зеленим лайном, а всі інші органи, які мали служити народу і Україні, служать хупці, серед них попереду ДБР.
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04.07.2025 14:13 Відповісти
Зеленський з помічниками ригоАНАЛІВ, дали час, резнікову і його родичам, щоб вони завчасно, підготувалися до ПОТУЖНОГО обшуку!!!
Це ж, не одне і те саме, що завчасно готувати Україну до московської навали ?? Це особисте!…
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04.07.2025 14:16 Відповісти
Зєльониє сваїх нє брасают, тока на бабкі, всєгда.
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04.07.2025 14:18 Відповісти
Не пали сценарій кантори
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04.07.2025 14:42 Відповісти
Лахтинський бот з реєстрацією 02 ***** 2025 року, коли вже вже залазиш своїми засцяними та обриганими лаптями на наш український форум ЦН, то хоч вивчи, що "не На Украине", а "В Украине".
На вашєй рассее все нормально? Зама шойгу не судять?
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04.07.2025 14:44 Відповісти
Афигеть - кричали гости. Кто - то в#**** невесту
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04.07.2025 14:20 Відповісти
Рекомендую у всих ЗЕлених проводити обшуки регулярно.
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04.07.2025 14:21 Відповісти
Очередной балаган . Блёстки и мишура. Всё , как мы любим.
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04.07.2025 14:23 Відповісти
Шо там не попереджали?! Обшуки треба було проводити ще коли він був на посаді. А так, дали час уладнати всі вАпроси, сховати награбоване та вивезти родину. А зараз це просто вистава для лохів.
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04.07.2025 14:24 Відповісти
Треба було через рік обшукати, куди поспішати?
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04.07.2025 14:37 Відповісти
Та ви шооо.....

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04.07.2025 14:38 Відповісти
і що цікаве - в більшості корабельних "патріотічєскіє татушєчкі" на зап'ястях, як мінімум ))
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04.07.2025 14:43 Відповісти
Резніков! Яйця під загрозою!
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04.07.2025 14:40 Відповісти
опєратівнєнько ще раз. діждались доки він свої яйця весільними мавіками за кордон вивезе і тільки потім вирішили потужно вдарити по них!
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04.07.2025 14:41 Відповісти
Чому не приписали, що за сприяння нового міністра оборони Сирського та під процесуальним керівництвом нового Генпрокурора Кравченка?)
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04.07.2025 14:42 Відповісти
Щось я пропустив, а коли Сирського призначили на посаду міністра оборони, яким указом?
А коли умєрова звільнили?
Щось я геть відстав від життя ... , старію.
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04.07.2025 14:48 Відповісти
Мені дуже подобається швидкість з якою працює набу!!! " Молодці "!!!
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04.07.2025 14:44 Відповісти
можна было сразу арестовать резникова чтобы два раза к нему не ездить
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04.07.2025 14:47 Відповісти
Або зарезнічать арістовича.
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04.07.2025 16:07 Відповісти
Не пройшло і 2 роки.. Оперативні???не думаю...мабуть для галочки
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04.07.2025 14:49 Відповісти
Може прижучать злодія чи як…
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04.07.2025 14:50 Відповісти
А когось вже прижучили?
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04.07.2025 14:52 Відповісти
це прекрасно, але ще би через 10 років почали обшукувати!!! Може пора провадити обшуки у теперішнього міністра оборони і його свити? А то його свита збільшилася в кілька разів порівняно з Резніковим. Причому понабирали сопливих хлопчиків і дівчаток, які ніяким боком до армії.
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04.07.2025 14:51 Відповісти
дихай рівно, льоха, за тебе заставлять,
навіть свого гаманця не треба буде діставати...
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04.07.2025 14:52 Відповісти
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04.07.2025 14:53 Відповісти
...шоу триває.
Нічого нікому не буде.
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04.07.2025 15:01 Відповісти
В заголовке, констатация факта, в статье ничего более существенного! Вы ЛОХИ читайте и судачьте! А мы герои!
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04.07.2025 15:09 Відповісти
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04.07.2025 15:13 Відповісти
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04.07.2025 15:53 Відповісти
НАБУ, а где вы были 2 года?
Не видели яйца резникова?
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04.07.2025 15:18 Відповісти
зєля назвав рєзнікова найкращим міністром оборони, а зерегіонали, йому аплодували!
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04.07.2025 15:23 Відповісти
Нелох мародере на крові , і усе робить що йому кацапи надиктували в Омані при цьому приставили завгоспа
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04.07.2025 15:36 Відповісти
Це щоб відвернути увагу від чєрнишова друга зєлєнскова? До речі, всі троє щирі українські євреї
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04.07.2025 16:01 Відповісти
не у нього треба шукати, а йУлічки Прозрій
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04.07.2025 16:03 Відповісти
Невже на часі? Віслюк хоче рейтинг підняти?
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04.07.2025 16:04 Відповісти
не пройшло і 3 роки) невже доказову базу СБУ збирала так довго, щоб прокурор виписав ордер на обшук?
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04.07.2025 16:08 Відповісти
Цирк продовжується Навіть вже і не смішно.
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04.07.2025 16:11 Відповісти
Аж тепер тільки ????
Чи можна уявити що підозрювати стали не після значного розголосу і скандалу а роки після .
А хто ж буде виконувати дипломатичну місію замість нього ?
Україна лишній раз підтверджує свою банановість. Страшенно образливо і сумно !!!
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04.07.2025 16:12 Відповісти
Это пыль в глаза или моча вместо росы.Хотя если такое рекламируют, значит не всё в порядке с рейтингом.Показуха.
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04.07.2025 16:19 Відповісти
НАБУ и САП только на вас надежда
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04.07.2025 16:34 Відповісти
Дешевий цирк 95 кварталу це щоб не гавкав народ зроблять кристально чистим гидотны вистави вже достали с Чернишовим вони зовсім не ховалися крали крадемо і будемо красти а Ви гавкайте та дохніть це не влада це банда
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04.07.2025 16:34 Відповісти
Show must go on....
то ж як мали рейтинги "найвеличнішого" обвалитись, що навіть за яйця взялись...
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04.07.2025 16:36 Відповісти
 
 