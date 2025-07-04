НАБУ провело обшуки в ексміністра оборони Резнікова, - ЗМІ

Національне антикорупційне бюро 3 липня провело обшуки у колишнього міністра оборони Олексія Резнікова в рамках справи про закупівлю продуктів для армії за завищеними цінами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише ZN.ua із посиланням на джерела.

У квітні в НАБУ заявляли, що Резніков не був підозрюваним у провадженні.

Зазначається, що ексміністра заздалегідь про обшук не попереджали.

Видання повідомило, що детективи вилучили "неврахований" телефон і низку значущих документів. У НАБУ і САП цю інформацію не коментують.

Журналіст Михайло Ткач повідомив згодом, що обшуки відбулися 30 червня, коли Резніков повернувся з відпочинку за кордоном.

"Вилучено особистий телефон. Телефон має багато чатів. Інформація вивчається правоохоронцями", - додав він.

Читайте: Справа про "яйця по 17" для ЗСУ: Суд третій місяць не може заочно арештувати скандальну підприємицю Глиняну, – ЦПК

Яйця по 17 грн

Нагадаємо, 21 січня 2023 року ЗМІ повідомили, що харчі для військових Міноборони може закуповувати за цінами завищеними у 2-3 рази.

Відомство у відповідь заявило: "Відомості ЗМІ про закупівлю харчування для військових - омана й маніпуляції. Готуємо матеріали для СБУ". Міністр оборони Олексій Резніков спростовує інформацію про закупівлю продуктів за завищеними цінами. За його словами, в оприлюдненому ЗМІ документі була технічна помилка - постачальник вказав ціну не за десяток, а за кілограм яєць.

Постачальник послуг харчування Міноборони спростовував звинувачення у завищенні цін і запросив на виробництво депутатів оборонного комітету.

Скандал обговорили на засіданні комітету ВР з питань нацбезпеки, оборони та розвідки. Резнікова залишили на посаді.

Перевірку Міноборони проводить державна аудиторська служба.

НАБУ і CАП досліджують інформацію щодо закупівель в межах кримінального провадження, яке розпочали ще до публікації журналістського розслідування.

Після скандалу із закупівлями Резніков анонсував реформу харчування в армії.

Повідомлялося, що заступнику міністра оборони Шаповалову дозволили піти у відставку. Також було звільнено заступника директора департаменту державних закупівель та постачання матеріальних ресурсів Міноборони Богдана Хмельницького.

Згодом стало відомо, що постачальниця харчів для Збройних сил України Тетяна Глиняна виявилась власницею чотирьох готелів у хорватському курортному місті Спліт.

Також читайте: Справа про "яйця по 17 гривень": САП та НАБУ викрили в Міноборони схему розкрадання понад 700 млн грн