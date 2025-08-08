Мы определили, кто был самым активным в атаке на НАБУ и САП, - Клименко
В антикоррупционных органах определили, кто и какую роль играл в атаке на НАБУ и САП.
Об этом заявил глава САП Александр Клименко в интервью ZN.ua, передает Цензор.НЕТ.
"Мы не можем прибегать к публичным обвинениям и выходить за пределы правового поля. Но для себя мы четко определили, кто какую роль играл, кто был инициативным и кто чего требовал во время так называемой атаки на НАБУ и САП, которую они называли блицкригом, который должен был пройти максимально быстро, чтобы мы не успели оправиться", - отметил Клименко.
Также, по словам главы САП, было видно, кто из правоохранительных органов выполнял эти функции, кто их санкционировал, а кто модерировал.
"Информация, которая появлялась в СМИ о тех, кто занимался этим, подтверждается. Кроме того, мы точно знаем, кто был самым инициативным и активным", - добавил он.
Скандальный закон № 12414 относительно НАБУ и САП
22 июля Верховная Рада приняла законопроект 12414, который ликвидирует независимость НАБУ и САП.
Вечером его подписал президент Зеленский.
Директор НАБУ Семен Кривонос призвал президента не подписывать этот законопроект, поскольку это переведет НАБУ и САП в зависимый режим.
В Днепре люди вышли на акцию против принятия Верховной Радой законопроекта №12414, что фактически означает ликвидацию независимости НАБУ и САП.
Также в Киеве началась акция протеста.
В видеообращении Зеленский впоследствии заявил, что антикоррупционная инфраструктура в Украине будет работать. 23 июля Закон об ограничении полномочий НАБУ и САП вступил в силу.
Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 23 июля собрал всех руководителей правоохранительных и антикоррупционных органов и договорился с ними о конструктивной работе.
Также Зеленский заявил, что внесет в Верховную Раду законопроект, который "обеспечит силу системе правопорядка".
24 июля в Раде был зарегистрирован законопроект №13531, который отменит ликвидацию независимости НАБУ и САП.
Впоследствии президент Владимир Зеленский согласовал законопроект, который гарантирует независимость антикоррупционных органов.
31 июля 2025 года Верховная Рада поддержала президентский законопроект обновления независимости НАБУ и САП.
Впоследствии его подписал президент.
Інформацію вже видав публічно нардеп Железняк-хто організатор.
Треба фіксувати дії всіх інших виконавців ср.аного бліцкігу узурпатора ермака,щоб в певний час мати що предявити.