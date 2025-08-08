РУС
Мы определили, кто был самым активным в атаке на НАБУ и САП, - Клименко

Атака на антикоррупционные органы Кто за этим стоит

В антикоррупционных органах определили, кто и какую роль играл в атаке на НАБУ и САП.

Об этом заявил глава САП Александр Клименко в интервью ZN.ua, передает Цензор.НЕТ.

"Мы не можем прибегать к публичным обвинениям и выходить за пределы правового поля. Но для себя мы четко определили, кто какую роль играл, кто был инициативным и кто чего требовал во время так называемой атаки на НАБУ и САП, которую они называли блицкригом, который должен был пройти максимально быстро, чтобы мы не успели оправиться", - отметил Клименко.

Также, по словам главы САП, было видно, кто из правоохранительных органов выполнял эти функции, кто их санкционировал, а кто модерировал.

"Информация, которая появлялась в СМИ о тех, кто занимался этим, подтверждается. Кроме того, мы точно знаем, кто был самым инициативным и активным", - добавил он.

Читайте: НАБУ и САП действительно проводили обыск у Резникова, - Клименко

Скандальный закон № 12414 относительно НАБУ и САП

22 июля Верховная Рада приняла законопроект 12414, который ликвидирует независимость НАБУ и САП.

Вечером его подписал президент Зеленский.

Директор НАБУ Семен Кривонос призвал президента не подписывать этот законопроект, поскольку это переведет НАБУ и САП в зависимый режим.

В Днепре люди вышли на акцию против принятия Верховной Радой законопроекта №12414, что фактически означает ликвидацию независимости НАБУ и САП.

Также в Киеве началась акция протеста.

В видеообращении Зеленский впоследствии заявил, что антикоррупционная инфраструктура в Украине будет работать. 23 июля Закон об ограничении полномочий НАБУ и САП вступил в силу.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Уровень доверия к Зеленскому снизился до 58%, - опрос КМИС. ИНФОГРАФИКА

Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что 23 июля собрал всех руководителей правоохранительных и антикоррупционных органов и договорился с ними о конструктивной работе.

Также Зеленский заявил, что внесет в Верховную Раду законопроект, который "обеспечит силу системе правопорядка".

24 июля в Раде был зарегистрирован законопроект №13531, который отменит ликвидацию независимости НАБУ и САП.

Впоследствии президент Владимир Зеленский согласовал законопроект, который гарантирует независимость антикоррупционных органов.

31 июля 2025 года Верховная Рада поддержала президентский законопроект обновления независимости НАБУ и САП.

Впоследствии его подписал президент.

Читайте: Доверие к Зеленскому среди молодежи упало на 15% после скандала с НАБУ и САП, - опрос

НАБУ (4521) САП (2289) Клименко Александр САП (37)


+13
Вийшли на Єрмака?
08.08.2025 12:56 Ответить
+9
"ми точно знаємо, хто був найініціативнішим і найактивнішим" Це він на кого натякає ??? Та невже !
08.08.2025 12:58 Ответить
+8
Схоже, на Зєлєнского. Єрмак юридично -, ніхто, його садити нема за що. Узурпацію влади довести важко, оскільки Зєлєнскій віддав свої повноваження цілком добровільно.
08.08.2025 12:59 Ответить
Вийшли на Єрмака?
08.08.2025 12:56 Ответить
На ЗЄрмака і Ко.
08.08.2025 12:58 Ответить
Схоже, на Зєлєнского. Єрмак юридично -, ніхто, його садити нема за що. Узурпацію влади довести важко, оскільки Зєлєнскій віддав свої повноваження цілком добровільно.
08.08.2025 12:59 Ответить
Тобто зелені крашанки уже не тиснути, а просто розчавити?
08.08.2025 13:10 Ответить
усіх цих "найактивніших" дуже ретельно перевірити на корупцію та підвісити за яйця
08.08.2025 13:15 Ответить
08.08.2025 13:22 Ответить
"ми точно знаємо, хто був найініціативнішим і найактивнішим" Це він на кого натякає ??? Та невже !
08.08.2025 12:58 Ответить
На того, хто ще за злив ворогу операції "Авеню" повинен був отримати строк та конфіскацію за держзраду.
08.08.2025 13:07 Ответить
Так прийти до цих найактивніших і прокласти їх мордою в асфальт. Втім це навряд, в них окрім недоторканості, захисту на 7 армійських корпусів.
08.08.2025 13:02 Ответить
Чисельність СБУ не просто так збільшили ще на 10 000.
08.08.2025 13:04 Ответить
А тепер визначіть ЧОМУ і дійте !!!!!!!!!!!!!!!
08.08.2025 13:03 Ответить
"Інформація, що з'являлася в ЗМІ про тих, хто займався цим, підтверджується. Крім того, ми точно знаємо, хто був найініціативнішим і найактивнішим", - Клименко.
Інформацію вже видав публічно нардеп Железняк-хто організатор.
Треба фіксувати дії всіх інших виконавців ср.аного бліцкігу узурпатора ермака,щоб в певний час мати що предявити.
08.08.2025 13:09 Ответить
-"... ім'я, сестрра, ім'я?"
08.08.2025 13:55 Ответить
А хіба той клименко не з їх зеленої банди!?!?!?!
08.08.2025 14:05 Ответить
Ну Єрмаку точно нічого не зроблять, а от загнати на нари (або ще краще під нари) Максімку Бужанського було би прекрасно.
08.08.2025 14:09 Ответить
Кто кто,шашлычник,ларечник и пиндич,давайте уже послушаем пленки из его квартиры.
08.08.2025 14:47 Ответить
 
 